විදේශ ආයෝජකයන් ශ්රී ලංකා බැඳුම්කර මිලිය්යන 3ක් මිලදී ගනිද්දී රුපියල ස්ථාවරත්වය පෙන්නුම් කරයි
රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා දිගින් දිගටම පෙන්නුම් කරන අතරතුර, විදේශ ආයෝජකයන් ශ්රී ලංකා රජයේ බැඳුම්කර ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 3කට ආසන්න ප්රමාණයක් මිලදී ගෙන ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ මූල්ය වෙළඳපොළ කෙරෙහි අලුත් විශ්වාසයක් ඇතිවෙමින් පවතින බව සංඥා කරයි.
විදේශ ආයෝජකයන්ගෙන් විශ්වාසයේ ඡන්දයක්
විදේශ ගැනුම්කරුවන් විසින් සිදු කරන ලද බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය කෙරෙහි වැඩිදියුණු වෙමින් පවතින හැඟීමක සාර්ථක දර්ශකයකි. මෑත වසරවලදී රට වෙළාගත් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ක්රමක්රමයෙන් ප්රකෘතිමත් වීමේ මාර්ගයක ගමන් කරමින් සිටී. ශ්රී ලංකා ණය උපකරණ වෙත ආපසු හැරෙන ජාත්යන්තර ආයෝජකයන්, රටේ මූල්ය ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධ අවදානම් සංජානනය සැහැල්ලු වෙමින් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි.
පුළුල් ප්රාග්ධන ආශ්රිත ගලායාම් ධනාත්මක චිත්රයක් ඉදිරිපත් කරයි
මෙම ප්රවණතාව ශ්රී ලංකාවේ බාහිර මූල්ය ක්ෂේත්රයේ සැලකිය යුතු ශක්තිමත් කාලපරිච්ඡේදයක් මධ්යයේ සිදු වෙයි. පසුගිය සතිය තුළ පමණක් රට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 14.5කට අධික මුළු ආශ්රිත ගලායාමක් වාර්තා කළ අතර, එම සංඛ්යාව ශ්රී ලංකා වත්කම් කෙරෙහි ගෝලීය ආයෝජකයන්ගේ වැඩෙන ඇල්ම යටිගෙ ගෙනහැර දක්වයි.
ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේදී ස්ථාවර වෙමින් පවතින රුපියල කේන්ද්රීය කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. විනිමය අනුපාත අනිශ්චිතතාව එවැනි ආයෝජනවල සැබෑ ප්රතිලාභ කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරන බැවින්, මුදල් විනිමය අස්ථාවරත්වය දේශීය බැඳුම්කර වෙළඳපොළ සඳහා විදේශ සහභාගීත්වය කෙරෙහි බොහෝ කලක් තිස්සේ ඇදවාරක් ලෙස ක්රියා කළේය. රුපියල දැන් වැඩි ස්ථාවරත්වයක් දක්වමින් සිටීමත් සමඟ, ඒ බාධකය අඩු වෙමින් පවතින බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය සඳහා මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ විදේශ බැඳුම්කර මිලදී ගැනීමේ මෙම ප්රවණතාව පවත්වා ගෙන යනු ලැබේද යන්න ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. රජයේ සුරැකුම්පත් සඳහා ස්ථාවර විදේශ සහභාගීත්වයෙන් හැකිය:
- ශ්රී ලංකා රජයේ ණය ගැනීමේ පිරිවැය අඩු කිරීමට සහාය වීම
- ස්ථාවර විදේශ විනිමය ආශ්රිත ගලායාම් හරහා රුපියලේ ස්ථාවරත්වය තවදුරටත් ආධාර කිරීම
- කාලයත් සමඟ රටේ විදේශ සංචිත තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම
- දේශීය හා ජාත්යන්තර හිතවාදීන් යන දෙපක්ෂය අතරම පුළුල් වෙළඳපොළ විශ්වාසය ඉහළ නැංවීම
පරිමාණයෙන් සාධාරණ වුවද, ශ්රී ලංකාවේ බැඳුම්කර වෙළඳපොළ වෙත විදේශ ආයෝජකයන්ගේ ආපසු පැමිණීම, සම්පූර්ණ ආර්ථික සාමාන්යකරණය කරා යන ගමනේ දිරිගන්වන සන්ධිස්ථානයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාව එහි පවතින ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් සිටී. යළිත් වරක් සිදු කෙරෙන බැඳුම්කර මිලදී ගැනීම් වැනි ගෝලීය වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන ධනාත්මක සංඥා, ප්රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් ඵල 맺ෙමින් පවතින බවේ සාක්ෂි ලෙස බලධාරීන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබීමට ඉඩ ඇත.
රට එහි ආර්ථික පදනම් නැවත ගොඩනඟමින් සිටින විට, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ප්රකෘතියේ සෞඛ්යය හා ගමන් මග තක්සේරු කිරීමේදී, ස්ථාවර විදේශ ආයෝජක උනන්දුව නිරීක්ෂණය කළ යුතු ප්රධාන මිනුමක් ලෙස පවතිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.