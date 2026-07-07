නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ කලහය පිළිබඳ කිසිදු පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් නොලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් පවසයි
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇති වූ කලහකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ කිසිදු පූර්ව ඉෂාරාවක් හෝ බුද්ධි තොරතුරක් කල්තියා නොලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් තරයේ ප්රකාශ කර ඇත.
කලහය බලධාරීන් නොසිතූ විදිහට ඇති විය
රටේ ජ්යෙෂ්ඨතම බන්ධනාගාර නිලධාරියා විසින් සිදු කරන ලද මෙම ප්රකාශය, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ආයතන තුළ ක්රියාත්මක වන බුද්ධි තොරතුරු රැස්කිරීමේ සහ අභ්යන්තර අධීක්ෂණ පද්ධතිවල තතු පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි. කලහය සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර පරිපාලනයට හෝ ආරක්ෂක ආයතනවලට කිසිදු පූර්ව දැනුම්දීමක් නොලැබුණු බව කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා තහවුරු කළ අතර, ඒ අනුව සිද්ධිය කල්තියා මැඩලීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නොලැබී සිදු වූ බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් කාර්යබහුල රක්ෂිත බන්ධනාගාරයක් වන නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය, දිගු කලක් තිස්සේ අධික කූඩු ගැහීම සහ රැඳවියන් රඳවා තබන ලද තත්ත්වයන් සම්බන්ධ කනස්සල්ලට ලක්ව ඇත. බන්ධනාගාර තුළ ඇති වන කලහකාරී සිදුවීම්වලට දායකත්වය සපයන සාධකයක් ලෙස මෙවැනි ක්රමානුකූල ගැටලු දෙසට නිරීක්ෂකයන් අවධානය යොමු කර ඇත.
බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව සහ බුද්ධි තොරතුරු පිළිබඳ කනස්සල්ල
පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් නොලැබීම හේතුවෙන්, රැඳවියන්ගේ මනෝගතිය සහ චලනයන් නිරීක්ෂණය කිරීම බන්ධනාගාර බලධාරීන් විසින් කෙතරම් ඵලදායී ලෙස සිදු කරනු ලබනවාද යන්න පිළිබඳ නැවත වරක් දැඩි සමාලෝචනයක් ඇති වී තිබේ. එවැනි සිදුවීම් උත්සන්න වීමට පෙර වැළැක්වීම සඳහා ශක්තිමත් අභ්යන්තර බුද්ධි ජාලයක් අත්යවශ්ය බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ පෙරලිකරුවන් දිගුකලක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති.
- කලහයට පෙර බන්ධනාගාර බලධාරීන්ට කිසිදු පූර්ව බුද්ධි තොරතුරක් නොලැබුණි.
- බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා මෙය සාධාරණව ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කළේය.
- නේගොඹෝ බන්ධනාගාරය අධික කූඩු ගැහීම සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබඳව ඊට පෙරද ඉස්මතු වී ඇත.
නේගොඹෝ බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇති වූ කලහය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පූර්ව බුද්ධි තොරතුරක් නොලැබුණු බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා තහවුරු කළේය.
මෙම සිදුවීම හේතුවෙන්, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය පුරා ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල සහ බුද්ධි තොරතුරු යාන්ත්රණයන් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් ඉල්ලා සිටීමට නැවත වරක් හදිසි ස්වභාවයක් ලැබී ඇත. කලහයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කරන අතර, ඉදිරි මාසවල බන්ධනාගාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ප්රතිපත්ති තීරණ සකස් කිරීමේදී එම විමර්ශන නිගමන පදනමක් ලෙස ගැනීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.