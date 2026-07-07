මාරක නේගම්බෝ බන්ධනාගාර කලබලය හමුවේ ජාතික ආරක්ෂාවේ අසාර්ථකත්වය පිළිබඳව සජිත් රජයට දැඩි විවේචනයක්
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා, මෑතකදී නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ඇතිවූ මාරක කලබලය දිරාපත් වෙමින් පවතින පාලනයක පැහැදිලි සාක්ෂියක් ලෙස පෙන්වා දෙමින්, ජාතික ආරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාමේ රජයේ හැකියාව පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර සිටී.
රජයේ ආරක්ෂක හැකියාවට විපක්ෂ නායකගෙන් අභියෝගයක්
අඟහරුවාදා අදහස් දක්වමින් ප්රේමදාස මහතා ප්රශ්න කළේ, තම අධීක්ෂණය යටතේ ඇති දඬුවම් ක්රියාත්මක කිරීමේ මධ්යස්ථානයක් තුළ ඇතිවූ හිංසාකාරී අවුල් අසුබ ගතිය වළකාගත නොහැකිවූ රජයකට රටම ආරක්ෂා කරන බවට විශ්වාසදායී ලෙස කිව හැකිද යන්නයි. සමගි ජන බලවේගයේ නායකයා තර්ක කළේ බන්ධනාගාර කලබලය හුදකලා සිද්ධියක් නොව, වත්මන් පාලනය යටතේ ඇති ගැඹුරු ආයතනික බිඳවැටීමේ රෝගලක්ෂණයක් බවයි.
මරණ සිදුවීම්වලට තුඩු දුන් නේගම්බෝ බන්ධනාගාර අවුල්කාරී සිද්ධිය රට පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාමේ වගකීම දරන්නන් කෙරෙහි වහාම දෝෂාරෝපණ එල්ල විය.
වගවීමේ ප්රශ්නය
ප්රේමදාස මහතාගේ අදහස් ප්රකාශ, බන්ධනාගාරය තුළ සිදුවූ මාරක ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන පිළිතුරු ලබා දෙන ලෙස රජය කෙරෙහි එල්ලවන පීඩනය තීව්ර කර ඇත. ඇතිවූ දෝෂය කුමක්ද සහ නැවත සිදුවීම් වළකාලීම සඳහා ගන්නා ප්රායෝගික පියවර මොනවාද යන්න පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගවීමක් ජනතාවට ලැබිය යුතු බව විපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කළේය.
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය, ශ්රී ලාංකික ජනතාවගේ සුරක්ෂිතතාව හා ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ හැකියාව සහ කැමැත්ත මෙම රජය සතුව ඇත්ද යන්න පිළිබඳ මූලික ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ඉතිරිවැඩිදිය ජනාකීර්ණ බව සහ ප්රමාණවත් නොවන සම්පත් ඇතුළු රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පිරිහෙමින් පවතින තත්ත්වයන් බලධාරීන් දිගු කලක් නොසලකා හැර ආ, කැලඹිලිකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇති බව විපක්ෂය නිරන්තරයෙන් තර්ක කර සිටී.
නීතිය හා සාමය සඳහා ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
රාජ්ය ආයතන කළමනාකරණය පිළිබඳ ස්ථිර විමර්ශනයකට රජය ගොදුරු වෙමින් සිටින ඉතාමත් සංවේදී අවස්ථාවක නේගම්බෝ බන්ධනාගාර කලබලය ඇතිවී ඇති බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත. හුදු පරිපාලන ක්ෂතිවිපාත ලෙස ප්රතික්ෂේප කළ නොහැකි, පුළුල් ලෙස පාලනාධිකාරය පිරිහෙන බවේ ලකුණු ලෙස මෙවැනි සිද්ධීන් ගත හැකි බව විවේචකයන් පවසයි.
බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩ සිද්ධිය ඇසුරෙන් ජාතික ආරක්ෂා සූදානම පිළිබඳ විපක්ෂ නායකගේ අභියෝගයට සෘජුව ප්රතිචාර දක්වන සවිස්තරාත්මක රාජ්ය ප්රකාශයක් රජය තවමත් නිකුත් කර නොමැත.
පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහ පිටතෙහිද වගවීම සඳහා ඉල්ලීම් තීව්ර වෙමින් පවතින අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දේශපාලන විවාදයේ කේන්ද්රීය කරුණක් ලෙස මෙම සිද්ධිය ශේෂ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.