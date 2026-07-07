Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තවත් රැඳවියෙකු මිය යාමත් සමඟ නීර්කොළඹ බන්ධනාගාර කෝලාහලයේ මරණ ගණන 27 දක්වා ඉහළ යයි

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තවත් රැඳවියෙකු මිය යාමත් සමඟ නීර්කොළඹ බන්ධනාගාර කෝලාහලයේ මරණ ගණන 27 දක්වා ඉහළ යයි

නීර්කොළඹ බන්ධනාගාරයේ සිදු වූ දරුණු ගැටුමෙන් තුවාල ලැබූ තවත් රැඳවියෙකු රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී මිය යාමත් සමඟ එම සිදුවීමෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යෑම අඛණ්ඩව ද

මෙම නවතම මරණය සමඟ බන්ධනාගාර කලහයෙන් සිදු වූ සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ළඟා වී ඇති අතර, සිදුවීම තුළදී තුවාල ලැබූ රැඳවියන්ගේ තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම බලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබේ. ගැටුමෙන් අනතුරුව රෝහල් ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි රැඳවියාගේ මරණය, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අතරට දැනටමත් ඇතුළත් වී ඇති මෙම ඛේදවාචකයට තවත් ශෝකජනක එකතු කිරීමකි.

තවමත් රෝහල්ගත ව සිටින තුවාලකරුවන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ සැලකිල්ල

රෝහල්ගත ව ප්‍රතිකාර ලබන අනෙකුත් තුවාලකරුවන් රැසක් සිටීම හේතුවෙන් බලධාරීන් ඉහළ සූදානමකින් සිටී. තවමත් රෝහල්ගත ව සිටින රැඳවියන්ගේ තත්ත්වය අනුව මරණ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බවට ගැඹුරු සැලකිල්ලක් පවතී.

නීර්කොළඹ බන්ධනාගාර කලහය රට පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ප්‍රචණ්ඩත්වයට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් හදිසි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන විවාදයන් නැවත අවුස්සා ඇති අතර, ඒ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • දිවයිනේ ප්‍රතිංශෝධන මධ්‍යස්ථානවල දරුණු ලෙස ඉහළ ගිය අධික රැඳවුම්
  • බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රමාණවත් නොවන සම්පත් සහ කාර්ය මණ්ඩල හිඟය
  • රැඳවියන්ගේ ආරක්ෂාව හා සුබසාධනය සහතික කිරීම සඳහා හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාව
මාරාන්තික ගැටුමට තුඩු දුන් සිදුවීම් පෙළගැස්ම විස්තර කරමින් බන්ධනාගාර බලධාරීන් තවමත් සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.

නීර්කොළඹ ඛේදවාචකයේ දී අහිමි වූ ජීවිත ගැන රට ශෝක වෙමින් සිටින මෙම මොහොතේ, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම්වල පද්ධතිමය ගැටලු විසඳීමට රජය ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන බලපෑමකට මුහුණ දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ඉදිරියට ගමන් කරන විට තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඛමේනි අවමඟුල් පෙරහැරේ අහ්මදිනෙජාද් අනපේක්ෂිත ලෙස දර්ශනය වේ — මීට පෙර ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ වාර්තා පැතිරී තිබිණ Sinhala

ඛමේනි අවමඟුල් පෙරහැරේ අහ්මදිනෙජාද් අනපේක්ෂිත ලෙස දර්ශනය වේ — මීට පෙර ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ වාර්තා පැතිරී තිබිණ

ඉරානයේ හිටපු ජනාධිපති මහමූඩ් අහ්මදිනෙජාද්, උත්තම නායක අයතොල්ලා අලී ඛමේනිගේ අවමඟුල් පෙරහැරට සහභාගී වන අයුරු දක්නට ලැබී ඇති අතර, ඒ සමඟ ඔහු ද ඒ මරණයේ දී…

07 Jul 2026 Discuss
කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් පසු CAA ආයතනය පැලියගොඩ गोदාමක් මුද්‍රා තබයි Sinhala

කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් පසු CAA ආයතනය පැලියගොඩ गोदාමක් මුද්‍රා තබයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) පැලියගොඩ ගොඩනැගිල්ලක ගබඩා කර තිබූ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව එම ගබඩාව මුද්‍රා තබමින්…

07 Jul 2026 Discuss
මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට වාර්තා වූ අඩුම මිලට සුළං විදුලිය ලබා දීමට සූදානම් Sinhala

මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට වාර්තා වූ අඩුම මිලට සුළං විදුලිය ලබා දීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු හා වඩාත් දැරිය හැකි මිලැති විදුලිය සඳහා වන පරිවර්තනය වේගවත් ගමනක් ගනිමින් සිටින අතර, මෙගාවොට් 50 ක් ධාරිතාවකින් යුත් මන්නාරම් සුළං විදුලි…

07 Jul 2026 Discuss