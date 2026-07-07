Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඛමේනි අවමඟුල් පෙරහැරේ අහ්මදිනෙජාද් අනපේක්ෂිත ලෙස දර්ශනය වේ — මීට පෙර ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ වාර්තා පැතිරී තිබිණ

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඛමේනි අවමඟුල් පෙරහැරේ අහ්මදිනෙජාද් අනපේක්ෂිත ලෙස දර්ශනය වේ — මීට පෙර ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ වාර්තා පැතිරී තිබිණ

ඉරානයේ හිටපු ජනාධිපති මහමූඩ් අහ්මදිනෙජාද්, උත්තම නායක අයතොල්ලා අලී ඛමේනිගේ අවමඟුල් පෙරහැරට සහභාගී වන අයුරු දක්නට ලැබී ඇති අතර, ඒ සමඟ ඔහු ද ඒ මරණයේ දී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවට කලින් පැතිරී තිබූ වාර්තා බිඳ වැටිණ.

ඓතිහාසික මොහොතක අනපේක්ෂිත දර්ශනයක්

ඛමේනිගේ මරණයෙන් ඇති වූ තතු මැද නිශ්චිතව සනාථ නොවූ වාර්තා රාශියක් ව්‍යාප්ත වූ අතර, ඒ අනුව හිටපු ජනාධිපතිවරයා ද ඒ කාලයේ ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බවට සඳහන් විය. එහෙයින් පෙරහැරේ දී ඔහු දෘශ්‍යමාන වීම බොහෝ නිරීක්ෂකයන් විස්මයට පත් කළේය. ප්‍රසිද්ධ උත්සවයේ දී ඔහු සමක්ෂ ලෙස දර්ශනය වීමෙන් ඒ කියවීම් ඵලදායී ලෙස ප්‍රතික්ෂේප විය.

දශක ගණනාවක් ඉරානයේ උත්තම නායකයා ලෙස සේවය කරමින් ඉස්ලාමීය ජනරජය කෙරෙහි අතිමහත් දේශපාලනික හා ආගමික අධිකාරයක් දැරූ අයතොල්ලා අලී ඛමේනිගේ අවමඟුල් පෙරහැරට විශාල ජනකාය රැස් වූ අතර, ජාත්‍යන්තර අවධානය ද එයට යොමු විය.

සංකීර්ණ දේශපාලන චරිතයක්

2005 සිට 2013 දක්වා ඉරාන ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කළ අහ්මදිනෙජාද්, මෑත වසරවලදී ඉරාන ආයතනය සමඟ ගැටුම්කාරී සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගෙන ආවේය. වරකදී දෘඩ කඳවුරු තුළ ප්‍රිය දේශපාලන චරිතයක් ලෙස සිටි ඔහු පසුව පාලක ආයතනයෙන් ඈත් වී, ස්වකීය දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි විවිධ සීමාවලට මුහුණ දුන්නේය.

එවන් ඉහළ රාජ්‍ය අවස්ථාවකදී ඔහු දර්ශනය වීම, ඉරානයේ සංකීර්ණ බල ව්‍යුහය තුළ පවතින වත්මන් ගතිකතාවන් පිළිබඳව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් අතර ප්‍රශ්න මතු කළේය. විශේෂයෙන් ම රටේ අතිශක්තිමත් නායකයාගේ ඉවත්වීමෙන් ඇති වූ තීරණාත්මක සංක්‍රාන්ති කාලයක් ඉරානය මුහුණ දෙමින් සිටින පසුබිමක, ඒ ප්‍රශ්නවලට වැඩි වැදගත්කමක් ලැබිණ.

අවිනිශ්චිත සංක්‍රාන්තියකට ඉරානය මුහුණ දෙයි

අයතොල්ලා ඛමේනිගේ මරණය ඉරාන ඉතිහාසයේ ගැඹුරු හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් සනිටුහන් කරයි. උත්තම නායකයා ලෙස, ඛමේනි දශක තුනකට අධික කාලයක් රටේ හමුදාව, අධිකරණය සහ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කෙරෙහි අවසාන අධිකාරය දරා සිටියේය. ඔහුගේ ඉවත්වීම ඉස්ලාමීය ජනරජයේ අනාගත දිශාව සහ අනුප්‍රාප්තිකයෙකු තෝරා ගන්නා ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු අවිනිශ්චිත කාලයක් ඇරඹීමට හේතු වේ.

අවමඟුල් පෙරහැරම ප්‍රකාණ්ඩ ජනසමාගමක් ඇති කළ ප්‍රසිද්ධ සිදුවීමක් බවට පත් විය. රජයේ නිලධාරීන්, ආගමික නායකයන්, හමුදා අණ දෙන නිළධාරීන් සහ ස්වකීය ශෞඛ්‍ය ගෙවූ ශ්‍රේෂ්ඨ ජනතාව විශාල සංඛ්‍යාවක් රැස් ව, තම යුගයේ වෙනත් ඕනෑම දෙනෙකුට වඩා නවීන ඉරානය හැඩ ගැස්වූ ඒ නායකයාට ගරු කළෝය.

අහ්මදිනෙජාද්ගේ මරණය පිළිබඳ කලින් පැතිරුණු වාර්තාවල හා ශාලාවේ ඔහුගේ සනාථ දර්ශනය සම්බන්ධ තතු, ඉරාන බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ම පැහැදිලි කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් පසු CAA ආයතනය පැලියගොඩ गोदාමක් මුද්‍රා තබයි Sinhala

කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් පසු CAA ආයතනය පැලියගොඩ गोदාමක් මුද්‍රා තබයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) පැලියගොඩ ගොඩනැගිල්ලක ගබඩා කර තිබූ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව එම ගබඩාව මුද්‍රා තබමින්…

07 Jul 2026 Discuss
මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට වාර්තා වූ අඩුම මිලට සුළං විදුලිය ලබා දීමට සූදානම් Sinhala

මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට වාර්තා වූ අඩුම මිලට සුළං විදුලිය ලබා දීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු හා වඩාත් දැරිය හැකි මිලැති විදුලිය සඳහා වන පරිවර්තනය වේගවත් ගමනක් ගනිමින් සිටින අතර, මෙගාවොට් 50 ක් ධාරිතාවකින් යුත් මන්නාරම් සුළං විදුලි…

07 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කැරලිය සිරකරුවන් 26 දෙනෙකුගේ මරණයට හේතු වීමෙන් අමාත්‍යවරයා වගකීම භාර ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කැරලිය සිරකරුවන් 26 දෙනෙකුගේ මරණයට හේතු වීමෙන් අමාත්‍යවරයා වගකීම භාර ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉතිහාසයේ සිදු වූ මාරාන්තිකම කැරලිය සිරකරුවන් 26 දෙනෙකුගේ ජීවිත앗ාගෙන, රටෙහි කිසිදා සිදු නොවූ ගණයේ කුරිරු හිංසාවකින් ජාතිය කම්පාවට පත් කළ…

07 Jul 2026 Discuss