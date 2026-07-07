Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කැරලිය සිරකරුවන් 26 දෙනෙකුගේ මරණයට හේතු වීමෙන් අමාත්‍යවරයා වගකීම භාර ගනී

07 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කැරලිය සිරකරුවන් 26 දෙනෙකුගේ මරණයට හේතු වීමෙන් අමාත්‍යවරයා වගකීම භාර ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉතිහාසයේ සිදු වූ මාරාන්තිකම කැරලිය සිරකරුවන් 26 දෙනෙකුගේ ජීවිත앗ාගෙන, රටෙහි කිසිදා සිදු නොවූ ගණයේ කුරිරු හිංසාවකින් ජාතිය කම්පාවට පත් කළ අතර, ඒ හා අනුබද්ධව රටේ බන්ධනාගාර අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත්ව වගකීම භාර ගත්තේය.

අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරයි

මෙම මාරාන්තික කෝලාහලයෙන් අනතුරුව, රටේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය භාරව සිටි අමාත්‍යවරයා මහජනතාව ඉදිරියේ ඒ සඳහා වගකීම ප්‍රසිද්ධියේ පිළිගත් අතර, තත්ත්වය දැනටමත් පාලනය යටතට ගෙන ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය. මෙවැනි ව්‍යසනකාරී සිදුවීමක් සිදු වීමට ඉඩ හළේ කෙසේදැයි ප්‍රශ්නනය කරමින් විපක්ෂ දේශපාලකයන්, මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව විසින් ඉල්ලා සිටි ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සොයා වැඩෙන පීඩනයක් මධ්‍යයේ මෙම ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් විය.

සාමය යළි ස්ථාපිත වී ඇතැයි අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කිරීම යම් සහනයක් ලබා දුන්නද, හිංසාකාරී සිදුවීම ඇති වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා හඬ නගන්නවුන් නිහඬ කිරීමට එයින් ප්‍රමාණවත් නොවීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම කැරලිය

මරණ 26ක් සිදු කළ මෙම කැරලිය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ සිදු වූ එකම මාරාන්තිකම බන්ධනාගාර කෝලාහලය ලෙස දැන් වාර්තා වී ඇත. මෙම සිදුවීමේ පරිමාණය, ද්වීප රාජ්‍යයේ ප්‍රතිකාරාගාර ආයතනවල තත්ත්වයන් පිළිබඳව, ඉඩකඩ සීමාවට ඔබ්බෙන් සිරකරුවන් රඳවා ගැනීම, සිරකරු සුභසාධනය සහ ආරක්ෂක ප්‍රොතොකෝලවල ප්‍රමාණවත් බව ඇතුළු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් දැඩි හා හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ නිර්මාණය කළ ධාරිතාවයට ඉතා ඉක්මවා ක්‍රියාත්මක වන බවට අයිතිවාසිකම් සංවිධාන විසින් විවේචනය කර ඇති අතර, රඳවා ගන්නා ලද පුද්ගලයන් නිරන්තරයෙන් ඉඳිකටු ගත් හා දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ රඳවා ගැනෙමින් සිටිති. සිරකරුවන් අතර ආතතීන් නොසලකා හළ විට එවැනි පරිසරයක් පුපුරණ සුලු තත්ත්වයකට පත් විය හැකි බව නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කර ඇත.

ජාතිය වගවීම හා ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටී

මෙම ඛේදවාචකය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හදිසි අවශ්‍යතාව පිළිබඳ පුළුල් ජාතික සංවාදය නැවත දල්වා ඇත. මතු කෙරෙන ප්‍රධාන කරුණු අතර:

  • රට පුරා රඳවා ගැනීමේ පහසුකම්වල නිදන්ගත ඉඩකඩ හිඟය
  • බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවන කාර්ය මණ්ඩලය හා පුහුණුව
  • සිරකරුවන් සඳහා පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් නොමැතිකම
  • නඩු විභාගය ප්‍රමාද වීම නිසා දිගු කාලීන පූර්ව නඩු රඳවා ගැනීම්

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ නීතිමය සංවිධාන ආණ්ඩුවට ඉක්මනින් ක්‍රියා කරන ලෙස බල කරමින්, ව්‍යූහාත්මක වෙනස්කම් නොමැතිව එවැනි සිදුවීම් නැවත සිදු වීමේ අවදානමක් ඇති බවට අනතුරු ඇඟවීය.

අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ මෙම සිදුවීම සඳහා ඔහු වගකීම භාර ගන්නා බවත්, ආයතනය තුළ දැනට තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් පාලනය යටතේ ඇති බවත් මහජනතාවට සහතික කළ බවත්ය.

පරීක්ෂණය ආරම්භ වේ

කැරලිය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. කෝලාහලය අවුළුවාලූ සිදුවීම්වල අනුපිළිවෙල, බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රතිචාරය, සහ ස්ථාපිත හදිසි ආපදා ක්‍රියා පටිපාටීන් නිවැරදිව අනුගමනය කළේද යන්න නිලධාරීන් විසින් විමර්ශනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ඝාතනයට ලක් වූවන්ගේ පවුල් තම ආදරණීයයන්ගේ මරණ වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ පැහැදිලිකමක් බලා සිටින අතර, කැරලිය සිදු වූ වහාම ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු නොමැතිකම ගැන බොහෝ දෙනෙක

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඛමේනි අවමඟුල් පෙරහැරේ අහ්මදිනෙජාද් අනපේක්ෂිත ලෙස දර්ශනය වේ — මීට පෙර ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ වාර්තා පැතිරී තිබිණ Sinhala

ඛමේනි අවමඟුල් පෙරහැරේ අහ්මදිනෙජාද් අනපේක්ෂිත ලෙස දර්ශනය වේ — මීට පෙර ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ වාර්තා පැතිරී තිබිණ

ඉරානයේ හිටපු ජනාධිපති මහමූඩ් අහ්මදිනෙජාද්, උත්තම නායක අයතොල්ලා අලී ඛමේනිගේ අවමඟුල් පෙරහැරට සහභාගී වන අයුරු දක්නට ලැබී ඇති අතර, ඒ සමඟ ඔහු ද ඒ මරණයේ දී…

07 Jul 2026 Discuss
කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් පසු CAA ආයතනය පැලියගොඩ गोदාමක් මුද්‍රා තබයි Sinhala

කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් පසු CAA ආයතනය පැලියගොඩ गोदාමක් මුද්‍රා තබයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) පැලියගොඩ ගොඩනැගිල්ලක ගබඩා කර තිබූ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව එම ගබඩාව මුද්‍රා තබමින්…

07 Jul 2026 Discuss
මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට වාර්තා වූ අඩුම මිලට සුළං විදුලිය ලබා දීමට සූදානම් Sinhala

මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට වාර්තා වූ අඩුම මිලට සුළං විදුලිය ලබා දීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු හා වඩාත් දැරිය හැකි මිලැති විදුලිය සඳහා වන පරිවර්තනය වේගවත් ගමනක් ගනිමින් සිටින අතර, මෙගාවොට් 50 ක් ධාරිතාවකින් යුත් මන්නාරම් සුළං විදුලි…

07 Jul 2026 Discuss