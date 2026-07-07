කිලෝග්රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් පසු CAA ආයතනය පැලියගොඩ गोदාමක් මුද්රා තබයි
පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය (CAA) පැලියගොඩ ගොඩනැගිල්ලක ගබඩා කර තිබූ කිලෝග්රෑම් මිලියන 4.2කට අධික කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව එම ගබඩාව මුද්රා තබමින් ඉක්මන් බලාත්මක කිරීමේ පියවරක් ගෙන ඇත.
විශාල පරිමාණ වැටලීමකින් භයානක තොගයක් අනාවරණය වෙයි
පැලියගොඩ ගබඩාව ඉලක්ක කරගත් වැටලීමකදී පරීක්ෂකයන් විශාල ප්රමාණයක කල් ඉකුත් වූ සීනි සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව බලධාරීන් එම පහසුකම මුද්රා තැබීමට කටයුතු කළහ. කල් ඉකුත් වූ නිෂ්පාදනයේ අතිමහත් ප්රමාණය, එම තොගය වෙළෙඳපොළට ඇතුළු වූයේ නම් මහජන සෞඛ්යට ඇතිවිය හැකි අනතුරු පිළිබඳව පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නිලධාරීන් අතර දැඩි සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇත.
පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට CAA ආයතනය පියවර ගනියි
ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා අවශ්යතා ආරක්ෂා කිරීමේ බලය පවරා ඇති පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය, උල්ලංඝනයන් හඳුනාගත් වහාම ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක විය. ගබඩාව මුද්රා තැබීම, විධිමත් විමර්ශනයක් නිම වන තෙක් කල් ඉකුත් වූ භාණ්ඩ තවදුරටත් ගෙනයාම හෝ බෙදාහැරීම වළක්වයි.
මෙතරම් විශාල පරිමාණයක කල් ඉකුත් වූ ආහාර නිෂ්පාදන ගබඩා කිරීම සහ බෙදාහැරීමට ඉඩ සැලසීම මහජන සෞඛ්යට බරපතල තර්ජනයක් වන අතර, එය පාරිභෝගික ආරක්ෂණ නීතිවලට සිදුකරන බරපතල උල්ලංඝනයකි.
වෙළෙඳපොළට බෙදාහැරීම පිළිබඳ සැකපිළිබඳ ගැටලු
මෙතරම් අතිමහත් ප්රමාණයක කල් ඉකුත් වූ සීනි එම පහසුකමේ ගබඩා වීමට හේතු වූ ආකාරය සහ එම තොගයෙන් කිසියම් කොටසක් දැනටමත් රට පුරා සිල්ලර හෝ තොග වෙළෙන්ඩන් වෙත බෙදාහැරී ඇත්ද යන්න සොයාබැලීමට විමර්ශකයන් දැන් කටයුතු කරමින් සිටිති. ගබඩාව මෙහෙයවීම සඳහා වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව තවදුරටත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ නීතිමය කටයුතු කිරීමේ හැකියාව බලධාරීන් තවම බැහැර කර නොමැත.
මහජනතාව ව්යාජ ලෙස ලබාගත් සියලු සීනි සහ ආහාර නිෂ්පාදනවල කල් ඉකුත්වීමේ දිනයන් පරීක්ෂා කිරීමටත්, කල් ඉකුත් වූ භාණ්ඩ විකිණෙන බවට කිසිදු සැකයක් ඇත්නම් ඉක්මනින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට වාර්තා කිරීමටත් දැඩි ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.