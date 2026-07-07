මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්යාපෘතිය ශ්රී ලංකාවේ දැනට වාර්තා වූ අඩුම මිලට සුළං විදුලිය ලබා දීමට සූදානම්
ශ්රී ලංකාවේ පිරිසිදු හා වඩාත් දැරිය හැකි මිලැති විදුලිය සඳහා වන පරිවර්තනය වේගවත් ගමනක් ගනිමින් සිටින අතර, මෙගාවොට් 50 ක් ධාරිතාවකින් යුත් මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්යාපෘතිය ඉතා වේගයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරමින් ශක්ති අංශයේ පාර්ශ්වකරුවන් අතර සැලකිය යුතු ශුභවාදී මනෝභාවයක් ඇති කරමින් තිබේ.
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා ඓතිහාසික මොහොතක්
මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්යාපෘතිය ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්රය සඳහා ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් බවට පත් වෙමින් පවතී. මෙය ක්රියාත්මක වූ පසු, රටේ දැනට වාර්තා වූ ඕනෑම අවස්ථාවකට සාපේක්ෂව අඩුම මිලට සුළං ශක්තියෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මිල අධික ඛනිජ තෙල් පදනම් කරගත් විදුලි ජනනයෙන් ඉවත් වීම ත්වරණය කිරීමේ ශක්තිමත් නිදර්ශනයක් ලෙස එය ඉදිරිපත් වේ.
ව්යාපෘතියේ ප්රගතිය ශ්රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අංශය තුළ ගොඩනැගෙමින් පවතින පුළුල් ගතිවේගයක සංඥාවක් වන අතර, ආනයනික ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කර ජාතික විදුලි පද්ධතිය හා සාමාන්ය පාරිභෝගිකයන්ගේ මූල්ය බර සහන කිරීමට රට උත්සාහ දරයි.
ඉදිරියේ බිලියන ගණනක් ඉතිරි කර ගැනීමේ ඉදිරිදර්ශනය
පාරිසරික වැදගත්කම ඉක්මවා, මන්නාරම් ව්යාපෘතිය අති විශාල ආර්ථික බරක් දරයි. තෙල් හා ගල් අඟුරු ආනයනය හේතුවෙන් ඉහළ ජනනය වියදම් සමඟ දිගු කලක් පොරබදමින් සිටි ජාතික විදුලි පද්ධතියට ඉතා අවශ්ය සහනයක් ලබා දෙමින් බලශක්ති වියදම් රුපියල් බිලියන ගණනින් ඉතිරි කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෑත ආර්ථික දුෂ්කරතා හා විදුලි ගාස්තු තීව්ර ලෙස ඉහළ ඒමෙන් තවමත් පීඩාවට පත් ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථ හා ව්යාපාරික පාර්ශ්ව සඳහා, කෙටි කාලීනව අඩු ලාභ විදුලිය ජාතික විදුලිජාලයට එක් වීමේ ඉදිරිදර්ශනය ශුභවාදී වීමට සැබෑ හේතුවක් ලබා දෙයි.
උපායමාර්ගික පිහිටීම සුළං විභවය විවෘත කරයි
උතුරු පළාතේ පිහිටි මන්නාරම, සුළං ශක්ති සංවර්ධනය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ඉදිරිදර්ශී ස්ථානයන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සළකනු ලැබේ. එම ප්රදේශය ස්ථාවර ශක්තිමත් සුළං රටාවලින් ප්රයෝජන ලබන අතර, එය විශාල පරිමාණයෙන් පුනර්ජනනීය ජනනය ග්රහණය කර ගැනීමට ආදර්ශ ස්ථානයක් බවට පත් කරයි.
මෙම ව්යාපෘතියේ මෙගාවොට් 50 ධාරිතාව ශ්රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ශ්රේණියට අර්ථවත් එකතු කිරීමක් නියෝජනය කරන අතර, එහි සාර්ථක ක්රියාත්මක කිරීම රට පුරා තවදුරටත් සුළං ශක්ති ආයෝජනවලට මඟ පෑදිය හැකිය.
ජාතික බලශක්ති ඉලක්ක සමඟ සමගිය
ශ්රී ලංකාව 2030 වන විට සියයට 70 ක් පුනර්ජනනීය විදුලිජනනය ළඟා කර ගැනීම අරමුණු කරගනිමින් ඉහළ ඉලක්ක නිර්ණය කර ඇත. මන්නාරම් සුළං විදුලි ව්යාපෘතිය වැනි ව්යාපෘති එම ඉලක්කය ළඟා කිරීම සඳහා කේන්ද්රීය වැදගත්කමක් ගනිමින්, රටේ කාබන් හුවමාරුව අඩු කරන අතරම සියලු පාරිභෝගිකයන් සඳහා විදුලිය මිල ද ක්රමයෙන් අඩු කරයි.
ඉදිකිරීම් කටයුතු වේගවත් වෙත්ම හා ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණ වීමට ආසන්න වෙත්ම, බලශක්ති සැලසුම්කරුවන් හා ප්රතිපත්ති立案자들 සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත — මන්නාරම ශ්රී ලංකාවේ විදුලිය පිළිබඳ කතාවේ නව, තිරසාර පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරනු ඇතැයි යන බලාපොරොත්තුවෙනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.