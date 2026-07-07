මත්ද්රව්ය ජාවාරම මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහයට මුල් විය — ශ්රී ලංකා ඇමතිවරයා හෙළිකරයි
මාරාන්තික අසාන්තියේ මූල හේතුව ලෙස මත්ද්රව්ය වෙළඳාම ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ ඇමතිවරයෙකු විසින්, රටේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ මාරාන්තික කලහයේ මූලික හේතුව ලෙස මත්ද්රව්ය ජාවාරම හඳුනාගෙන ඇති අතර, රටේ සංශෝධන පහසුකම් තුළ ගැඹුරින් මුල් බැසගත් මත්ද්රව්ය ගැටලුව පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු එළිදරව් කර ඇත.
ඇමතිවරයාගේ ප්රකාශය තුළින් බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ උද්ඝෝෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවමින් සිටි කරුණ සනාථ වේ — ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තුළට නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය නොසෑහෙන ලෙස ගලා ඒම, ඕනෑම මොහොතක මාරාන්තික ප්රචණ්ඩත්වයක් ඇවිළෙන්නට හැකි අතිශය උද්ධමනශීලී පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බවයි.
කඩිසරයෙන් පිටතදී ප්රචණ්ඩත්වය ගිනිගනී
මරණ සිදු වූ මෙම කලහය, ශ්රී ලංකාවේ අධික ලෙස ජනාකීර්ණ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින තත්ත්වයන් කෙරෙහි හදිසි අවධානය යොමු කර ඇත. ආරක්ෂක පියවරයන් ක්රියාත්මක ව ඇති නමුත් නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළට අඛණ්ඩව ළගා වන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමට බලධාරීන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල වෙමින් පවතී.
බන්ධනාගාර තුළ ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාල, රැඳවියන් සහ බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය යන දෙඅංශයේම ආරක්ෂාවට බරපතළ හා නොනවතින තර්ජනයක් ගෙනදෙන බව නිලධාරීන් පිළිගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල පුළුල් අර්බුදය
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දරුණු ජනාකීර්ණතාවයෙන් හා සම්පත් හිඟකමින් පීඩා විඳිමින් සිටින අතර, විශේෂඥයන් පවසන්නේ මෙම තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මත්ද්රව්ය ඇතුළු තහනම් භාණ්ඩ සංසරණය පාලනය කිරීම සැලකිය යුතු ලෙස දුෂ්කර වන බවයි. මෙම සාධක සංයෝජනය, 緊張ය අනතුරුදායක ලෙස ඉහළ නංවන පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි.
- නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය ජාල, බන්ධනාගාර තාප්ප ඇතුළත ක්රියාශීලීව ක්රියාත්මක වන බව වාර්තා වේ
- ශ්රී ලංකාවේ සංශෝධන පද්ධතිය පුරා අධික ජනාකීර්ණතාවය තීරණාත්මක අභියෝගයක් ලෙස පැවතේ
- මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ තතුස්ව ඉහළ යත්ම, බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය ක්රමයෙන් වැඩිවන භයානකතාවන්ට මුහුණ දෙයි
හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම මාරාන්තික සිදුවීම හේතුවෙන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් විසින් සවිස්තරාත්මක බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටීම නැවත ඇවිළෙන්නට ගෙන ඇත. ඒ අනුව, දැඩි තහනම් භාණ්ඩ හඳුනාගැනීමේ ක්රමවේද, වැඩිදියුණු කළ පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් සහ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම් සඳහා වැඩිමනත් ආයෝජන ඉල්ලා සිටී.
කලහය පිළිබඳ විමර්ශනයක් ක්රියාත්මක වන බවත්, පහසුකම් තුළට මත්ද්රව්ය ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු ලෙස සොයාගනු ලබන්නන්ට නීතියේ සම්පූර්ණ ශක්තිය ක්රියාත්මක වන බවත් බලධාරීන් ප්රකාශ කර ඇත.
රජය බන්ධනාගාර තුළ ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය ජාල මර්දනය කිරීමේ අභිප්රාය ප්රකාශ කරමින්, මෙම තත්ත්වය පිළිගත නොහැකි බවත් ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලා සිටින බවත් ප්රකාශ කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව පුළුල් ජාතික මත්ද්රව්ය අර්බුදයට එරෙහිව අඛණ්ඩව සටන් කරන මේ අවස්ථාවේ, මෙම නවතම සිදුවීම තියුණු මතක්කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි — මත්ද්රව්යවලට එරෙහි සටන වීදි වලට පමණක් සීමා කළ නොහැකි බවත්, එය ඒ සෑම අංශයකටම, ප්රතිෂ්ඨාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කළ බන්ධනාගාර ඇතුළු, සාධාරණ පද්ධතියේ සෑම කෙළවරකටම ව්යාප්ත කළ යුතු බවත් ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.