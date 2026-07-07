කූඩු පිටුපස සහ කඩාවැටීමේ සීමාවෙන් ඔබ්බට: ශ්රී ලංකාවේ මාරාන්තික බන්ධනාගාර කැරළි අවුලුවාලන්නේ කුමක්ද?
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය අර්බුදයක පැටලී සිටී. මෑත මාසවලදී රට පුරා ප්රතිසංස්කරණ මධ්යස්ථාන හරහා මාරාන්තික කැරළි මාලාවක් පුපුරා ගොස් ඇති අතර, ඒ නිසා රැඳවියන් මිය ගොස්, නිලධාරීන් තුවාල ලැබ, බලධාරීන්ගෙන් හදිසි පිළිතුරු ඉල්ලා ජනතාව හඬ නඟමින් සිටී.
සීමාවෙන් ඔබ්බට තල්ලු කරනු ලැබූ පද්ධතියක්
අවිශ්රාන්තිය හරය ලෙස ක්රියා කරන්නේ, නියමිත ධාරිතාවෙන් බොහෝ ඉක්මවා දිගු කලක් තිස්සේ බිඳ දමනු ලැබූ, අධික ලෙස ජනාකීර්ණ බන්ධනාගාර ජාලයයි. ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ඉදිකරනු ලැබුවේ දැනට රඳවා සිටින රැඳවියන්ගෙන් ස්වල්ප දෙනෙකු සඳහා පමණි; යටිතල පහසුකම් සඳහා දශක ගණනාවක නොසලකා හැරීම නිසා තත්ත්වයන් භයානක මට්ටමකට පිරිහී ඇත. ඉතා අඩු සංඛ්යාවකට නිර්මාණය කළ කූඩුවලට රැඳවියන් තදබදයෙන් කොටා දමා ඇති අතර, සනීපාරක්ෂාව දුර්වල වන අතර, මූලික අවශ්යතාවලට ප්රවේශය අඛණ්ඩ නොවේ.
විශේෂඥයන් සහ බන්ධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාකාරීන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූයේ, එවැනි තත්ත්වයන් ගිනි ගැනීමට සූදානම් ගිනිකෙළිය බඳු බවයි. මෑත ප්රචණ්ඩත්වය, ඒ අනතුරු ඇඟවීම් දිගු කලක් සිත ගැනීමකින් තොරව නොසලකා හරිනු ලැබූ බව පෙන්නුම් කරයි.
කූඩු තුළ මත්ද්රව්ය වෙළඳාමේ කාර්යභාරය
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල ආතතියට සැලකිය යුතු හේතුවක් වී ඇත්තේ, ප්රතිසංස්කරණ පහසුකම් ඇතුළත මත්ද්රව්ය ජාල ක්රියාත්මක වීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යාමයි. බන්ධනාගාර ජනගහනයෙන් විශාල කොටසක් මත්ද්රව්ය වරදට සම්බන්ධ නඩු නිසා දඬුවම් ලබමින් සිටින අතර, අපරාධකරුවන් රඳවා තිබෙන බැවින් පමණක් නීතිවිරෝධී මත්ද්රව්ය වෙළඳාම නතර වී නොමැත. මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ කණ්ඩායම් අතර ඇති ගැටුම්, ප්රචණ්ඩ ගැටුම්වලට ප්රධාන උත්ප්රේරකයක් ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත.
බාහිරව පවතින කල්ලි සම්බන්ධකම් බන්ධනාගාර තාප්ප ඇතුළත නැවත ප්රතිනිර්මාණය වන අතර, රැඳවිය ස්ථාන සහ තහනම් භාණ්ඩ ඉලක්ක කරගත් ස්ථිර ශක්ති අරගල ඇති කරයි; ඒ සඳහා බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය බොහෝ විට ප්රමාණවත් ලෙස සූදානම් නොමැත.
කාර්ය මණ්ඩල හිඟය සහ සම්පත් නොමැතිකම
බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ද අතිමහත් පීඩනයකට ලක්ව සිටිති. නිදන්ගත කාර්ය මණ්ඩල හිඟය නිසා, කුඩා ගණනකින් යුතු භටයන් කණ්ඩායමකට, භයානක ලෙස විශාල රැඳවියන් කණ්ඩායම් කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම දරාගත යුතු වේ. මෙම අසමතුලිතතාව, සාමය පවත්වා ගැනීම, නැගී එන ගැටුම්වලට ඉක්මනින් ප්රතිචාර දැක්වීම, හෝ අර්ථවත් පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම ඉතා දුෂ්කර කරයි.
සම්පත් නොමැතිකම නිසා, බන්ධනාගාර ප්රචණ්ඩත්වය අඩු කරන බව ඔප්පු වූ මානසික සෞඛ්ය සහාය, වෘත්තීය පුහුණුව සහ අනෙකුත් මෙවලම් ද ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ පද්ධතියෙන් බොහෝ දුරට නොමැත.
හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
මානව හිමිකම් සංවිධාන, ශ්රී ලංකා රජයට බන්ධනාගාර අර්බුදය ජාතික හදිසි තත්ත්වයක් ලෙස සැලකෙන ලෙස ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් නැවත අළුත් කර ඇත. ඉල්ලා සිටින ප්රතිසංස්කරණ අතර:
- දඬුවම් ප්රතිසංස්කරණ සහ රිමාන්ඩ්-නොවන විකල්ප ව්යාප්ත කිරීම හරහා අධික ජනාකීර්ණ භාවය අඩු කිරීමට ක්ෂණික පියවර
- බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම සහ පුහුණුව වැඩි කිරීම
- විශේෂයෙන් මත්ද්රව්ය, සුවිශේෂ පහසුකම්වලට ඇතුළු වීම වළක්වීමට දැඩි පියවර
- බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් ස්වාධීනව අධීක්ෂණය සහ පරීක්ෂා කිරීම
- රැඳවියන් පුනරුත්ථාපනය සහ මානසික සෞඛ්ය සේවා සඳහා වැඩි ආයෝජනයක්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.