Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කැරළි මැද මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යා, තවත් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලබා

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කැරළි මැද මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යා, තවත් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලබා

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල පුපුරා ගිය දරුණු කැරළි පෙළක් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 26 දෙනකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර, තවත් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලැබ තිබේ. මෑත ඉතිහාසයේ දී රටේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය දුටු භයංකාරම සිදුවීම් අතරට මෙය ගැනේ.

කූඩු පිටත ප්‍රචණ්ඩත්වය දැල්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කිහිපයකදී එකවර ඇති වූ මෙම මාරාන්තික කැළඹීම් ක්ෂණිකව පූර්ණ කැරළිවලට හැරී, බන්ධනාගාර බලධාරීන් අීාත්ම කරමින් ආරක්ෂක අංශ ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සිදු විය. ප්‍රචණ්ඩත්වයේ විශාලත්වය රට පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ තත්ත්වය හා රඳවාගෙන සිටින අය විඳදරාගන්නා දුෂ්කරතා පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

26 දක්වා ඉහළ ගිය මරණ සංඛ්‍යාව, දැනටමත් දැඩි සමාජ-ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දෙන රටක් සඳහා කළු සන්ධිස්ථානයක් නිරූපණය කරයි. තුවාල ලැබූ 100කට අධික සංඛ්‍යාවෙන් දුසිම් ගණනාවකට කැළඹීම් අතරතුර දරුණු ලෙස තුවාල ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලයන් අදාළ පහසුකම් හරහා ව්‍යාප්ත වූ කැළඹීම් කළමනාකරණය කිරීමට යෙදවූ නමුත් තත්ත්වය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කිරීම සැලකිය යුතු බාධාවලට ලක් විය. සිදු වූ සිදුවීම් අනුපිළිවෙල හෝ සම්බන්ධ නිශ්චිත බන්ධනාගාර නම් කරමින් ආණ්ඩුව විසින් මේ දක්වා සවිස්තරාත්මක රාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

ගැඹුරු ආතතීන්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක සිටම මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් දරුණු ජනාකීර්ණ බව, ناکාමාන සම්පත්, හා දුෂ්ටකර ජීවන තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි විවේචනයට ලක් කර ඇති අතර, මෙම සාධක රැඳවියන්ගේ කුෂ්ඨිතභාවය හා අස්ථාවරත්වය සඳහා ප්‍රධාන හේතු ලෙස පෙන්වා දෙනු ලැබේ. රටේ පවත්නා ආර්ථික අර්බුදය සංශෝධන සේවා අංශය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනවලට ඇති ගැටලු දුෂ්කර කරමින් මෙම ක්‍රමානුකූල අභියෝග තව දුරටත් උග්‍ර කර ඇත.

  • කැරළිවලින් රැඳවියන් 26 දෙනකු මිය ගිය බව තහවුරු වී ඇත
  • 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලැබූ බව වාර්තා වේ
  • සාමය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ආරක්ෂක අංශ යෙදවිණ
  • කැළඹීම්වල හේතු පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

වගවීම පිළිබඳ ඉල්ලීම්

සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් ප්‍රචණ්ඩත්වයට තුඩු දුන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ හා විනිවිද භාවිත විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍ෂේත්‍රයේ පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක සිට අනතුරු ඇඟවූ ආකාරයට, රඳවාගෙන සිටින අයගේ පුනරුත්ථාපනය හා සුභසිද්ධිය සඳහා අර්ථවත් ආයෝජනයක් නොකර මෙවැනි අනතුරුදායක කාලතාරාවන් නොවැළැක්විය හැකි ලෙස ඇතිවනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් වාර්තාව, විශේෂයෙන් රාජ්‍ය රඳවාගැනීමේ ස්ථානවල සිටින අයගේ සැලකිළ සම්බන්ධයෙන්, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර දෙඅංශයෙන්ම දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම මෙම සිද්ධිය තීව්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇත. තුවාල ලැබූවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේ දී මෙන්ම, එවැනි ඛේදවාචකයක් නැවත සිදු නොවීම වළකාලීමට විශ්වාසනීය විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමේ දී ද ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වන ලෙස බලධාරීන්ට 촉구 කෙරී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කූඩු තුළ සහ කඩාවැටීමේ සීමාවෙන් ඔබ්බට: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කෝලාහල ඇත්තටම අප හට කියන්නේ කුමක්ද? Sinhala

කූඩු තුළ සහ කඩාවැටීමේ සීමාවෙන් ඔබ්බට: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කෝලාහල ඇත්තටම අප හට කියන්නේ කුමක්ද?

නැවත නැවතත් මතු වන අර්බුදයක් මීගමු බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇතිවූ ප්‍රචණ්ඩත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලු රැසකට මුහුණ දෙමින් සිටින බන්ධනාගාර ක්‍රමය නැවතත්…

06 Jul 2026 Discuss
බැටිං තාක්ෂණය පිරිහීමට T20 ක්‍රිකට් හේතු බව රණතුංගගේ චෝදනාව Sinhala

බැටිං තාක්ෂණය පිරිහීමට T20 ක්‍රිකට් හේතු බව රණතුංගගේ චෝදනාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක කුසලාන ජයග්‍රාහී නායක අර්ජුන රණතුංග, නූතන බැටිං තාක්ෂණයේ මූලික පදනම් කෙරෙහි Twenty20 ක්‍රිකට් ඇති කරන බලපෑම ලක්ෂ්‍ය කරගනිමින්, සිය සුපුරුදු…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු එන්නතක් සහ නව්‍ය මදුරු පාලන උපාය මාර්ගයක් වෙත ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු එන්නතක් සහ නව්‍ය මදුරු පාලන උපාය මාර්ගයක් වෙත ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු උණට එරෙහි සටන තීව්‍ර කිරීම සඳහා වැදගත් පියවර ගනිමින් සිටින අතර, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඩෙංගු එන්නතක් හඳුන්වා දීම සහ වොල්බේකියා ක්‍රමය ලෙස හඳුන්වනු…

06 Jul 2026 Discuss