Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කූඩු තුළ සහ කඩාවැටීමේ සීමාවෙන් ඔබ්බට: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කෝලාහල ඇත්තටම අප හට කියන්නේ කුමක්ද?

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කූඩු තුළ සහ කඩාවැටීමේ සීමාවෙන් ඔබ්බට: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කෝලාහල ඇත්තටම අප හට කියන්නේ කුමක්ද?

නැවත නැවතත් මතු වන අර්බුදයක්

මීගමු බන්ධනාගාරයේ මෑතකදී ඇතිවූ ප්‍රචණ්ඩත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කලක් තිස්සේ ගැටලු රැසකට මුහුණ දෙමින් සිටින බන්ධනාගාර ක්‍රමය නැවතත් ජාතික අවධානයට ලක් කර තිබේ. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා බලයට පත්වූ සිට මෙතෙක් සිදුවූ බරපතළම බන්ධනාගාර කෝලාහලය ලෙස බහුලව සලකන මෙම සිද්ධිය, නිරීක්ෂකයන් දෙස් ස්වාධීන සිදුවීමක් ලෙස නොව, දශක ගණනාවක් තිස්සේ අසාර්ථක ලෙස ක්‍රියා කරමින් පැවති ක්‍රමයේ නවතම හා වඩාත්ම කලබලකාරී ප්‍රකාශනය ලෙස දකිති.

සුවිශේෂ සිදුවීමක් නොව — රටාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවලට ප්‍රචණ්ඩ කෝලාහල පිළිබඳ දීර්ඝ හා කැළඹිලිසහගත ඉතිහාසයක් ඇත. සෑම සිදුවීමක් ඇති වූ විටම ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා හදිසි ඉල්ලීම් මතු වේ, විමර්ශන ආරම්භ කෙරේ, පොරොන්දු ලබා දෙනු ලැබේ. එහෙත් රැඳවියන් අතර බලාපොරොත්තු රහිත බව හා කෝලාහල ඇති කරන මූලික තත්ත්වයන් බොහෝ දුරට ඒ අයුරින්ම පවතිමින්, ඊළඟ අර්බුදයට පසුබිම සකස් කරයි.

මීගමු කෝලාහලය එහි බරපතළකම හා කාලෝචිතභාවය යන දෙඅතින්ම කැපී පෙනේ — ක්‍රමවත් වෙනසක් හා වගවීමක් සඳහා වූ ප්‍රතිපත්තියක් මත බලයට පත් රජයක් යටතේ මෙය සිදුවීම විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. රටේ දඬුවම් ක්‍රම පිළිබඳ ආයතන කෙරෙහිද සිය ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය අර්ථවත් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ හැකිබව ඔප්පු කිරීමට දිසානායක පරිපාලනය මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් මෙම සිදුවීම නිර්මාණය කර ඇත.

මූල හේතු

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පුපුරණසුලු තත්ත්වයකට පත් කරන දිගු කලක් තිස්සේ මුල් බැස ගත් ගැටලු කාණ්ඩයක් පිළිබඳ විශේෂඥයන් හා අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත:

  • දරුණු අධික ජනාකීර්ණතාව: ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල නිර්මාණය කළ ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි රැඳවියන් ප්‍රමාණයක් නිරන්තරයෙන් රඳවා සිටින අතර, ඒ නිසා රැඳවියන්ගේ මූලික ගෞරවය අහිමි වී තතූ ව්‍රද්ධිය ඇති ‌වේ.
  • දිගු රිමාන්ඩ් රඳවා තබා ගැනීම: රැඳවියන්ගෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින අතර, කිසිදු වරදකට වරදකරු නොකළ ඔවුන් අධිකරණ විභාග ගොඩ ගැසීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මාස ගණනක් හෝ වසර ගණනක් නඩු විභාගය බලා සිටිති.
  • මත්ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත ගැටලු: බන්ධනාගාර තුළ හා ඉන් පිටත මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්ත වීම, සිරකරුවන් අතර අස්ථාවර ගතිකයන් ඇති කර ඇත.
  • ප්‍රමාණවත් නොවන පුනරුත්ථාපනය: අර්ථවත් වෘත්තීය පුහුණුව, මානසික සෞඛ්‍ය සහය හා නැවත සමාජගත කිරීමේ වැඩසටහන් බොහෝ දුරට නොමැතිව හෝ දැඩි ලෙස ප්‍රමාණවත් නොවන අරමුදල් සහිතව පවතී.
  • කාර්ය මණ්ඩල හිඟය හා තත්ත්වයන්: බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ද බොහෝ විට ඒකාන්ත, සම්පත් නොමැති තත්ත්වයන් යටතේ කටයුතු කරන අතර, එය ආයතන ආරක්ෂිතව හා මානවීයව කළමනාකරණය කිරීමේ ඔවුන්ගේ හැකියාව සීමා කරයි.

නව රජයට එල්ල වූ කඩඉමක්

ජනාධිපති දිසානායකගේ පරිපාලනය දැන් තීරණාත්මක මොහොතකට මුහුණ දෙයි. මීගමු කෝලාහලය, දේශපාලන අභිලාෂයන් හා ආයතනික යථාර්ථය අතර ඇති පරතරය හෙළිදරව් කර ඇත. යහ පාලනය හා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ පොරොන්දු මත ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කළ රජය, රටේ වඩාත්ම නොසලකා හරිනු ලැබූ රාජ්‍ය ආයතනවලින් එකක් තුළ ඒ කැපවීම් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ගයට පරිවර්තනය කළ හැකිබව දැන් ඔප්පු කළ යුතු වෙයි.

බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය කිසිදාක බන්ධනාගාරය පමණක් ගැන නොවේ — එය අධිකරණ ක්‍රමයේ පුළුල් අසාර්ථකත්වය හා රාජ්‍යය ඉතාම අවදානමට ලක්ව ඇති තම පුරවැසියන් සමඟ සළකන ආකාරය පිළිබිඹු කරන කන්නාඩියකි.

වෙනස් කළ යුතු දේ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කැරළි මැද මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යා, තවත් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලබා Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර කැරළි මැද මරණ සංඛ්‍යාව 26 දක්වා ඉහළ යා, තවත් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලබා

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල පුපුරා ගිය දරුණු කැරළි පෙළක් හේතුවෙන් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 26 දෙනකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර, තවත් 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් තුවාල ලැබ…

06 Jul 2026 Discuss
බැටිං තාක්ෂණය පිරිහීමට T20 ක්‍රිකට් හේතු බව රණතුංගගේ චෝදනාව Sinhala

බැටිං තාක්ෂණය පිරිහීමට T20 ක්‍රිකට් හේතු බව රණතුංගගේ චෝදනාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ලෝක කුසලාන ජයග්‍රාහී නායක අර්ජුන රණතුංග, නූතන බැටිං තාක්ෂණයේ මූලික පදනම් කෙරෙහි Twenty20 ක්‍රිකට් ඇති කරන බලපෑම ලක්ෂ්‍ය කරගනිමින්, සිය සුපුරුදු…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු එන්නතක් සහ නව්‍ය මදුරු පාලන උපාය මාර්ගයක් වෙත ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු එන්නතක් සහ නව්‍ය මදුරු පාලන උපාය මාර්ගයක් වෙත ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු උණට එරෙහි සටන තීව්‍ර කිරීම සඳහා වැදගත් පියවර ගනිමින් සිටින අතර, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඩෙංගු එන්නතක් හඳුන්වා දීම සහ වොල්බේකියා ක්‍රමය ලෙස හඳුන්වනු…

06 Jul 2026 Discuss