Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ශක්තිමත් තත්වයකට ගෙන යයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උදාරගේ පළමු ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ශක්තිමත් තත්වයකට ගෙන යයි

තරුණ පිතිකරු උදාර විසින් ඉදිරිපත් කළ විස්මිත පළමු ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාවට වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි ටෙස්ට් තරගය මත ශක්තිමත් අණසකක් ස්ථාපිත කර දී ඇති අතර, ශේෂය දූපත් වාසීන්ට හිතකර ලෙස තීරණාත්මක ලෙස වෙනස් කර ඇත.

තාරකාවක් උදා වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම තරුණ ක්‍රීඩකයාගේ ඉනිම, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ තම පළමු ටෙස්ට් සියයක් ලියාපදිංචි කිරීමට ඔහුගේ වයසට නොගැලපෙන සංයමයක් හා තාක්ෂණික ශිල්පීයත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කළ ශ්‍රී ලාංකික තරුණයාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩා දර්ශනයක් වූ ඉනිමකින් මිස අන් කිසිවකින් අඩු නොවේ. ඒ ශූරාත්වය දූපතේ හා කැරිබියන් කලාපයේ ක්‍රිකට් රසිකයන්ගෙන් පුළුල් පැසසුමක් දිනා ගත්තේය.

උදාරගේ ඉනිම ශ්‍රී ලංකාවට ඔවුන් අවශ්‍ය කළ ශක්තිමත් ලකුණු එකතුවක් ගොඩ නැංවීමේ පදනම සලසා දුන් අතර, තරගය තීරණාත්මක අවස්ථාවලට ළඟා වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු සමූහය මත සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආධිපත්‍යය

සියලු තත්ත්වයන් යටතේ ශීර්ෂ ජාතීන්ට අභියෝග කිරීමට හැකියාව ඇති තරගකාරී ටෙස්ට් කණ්ඩායමක් ගොඩ නගමින් නව දක්ෂතාවන් ඔප් නැංවීමට ශ්‍රී ලංකා කඳවුර සිතාමතාම කැකෑරෙද්දී, මෙම දස්කම් ඔවුනට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලබා දෙයි. රටින් බැහැර ලකුණු සියයක්, විශේෂයෙන් කැරිබියන් කලාපයේ, ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දුෂ්කරතම ජයග්‍රහණයන්ගෙන් එකක් ලෙස බහුල ලෙස සලකනු ලැබේ.

ගෙදර ඉඩෙ ක්‍රීඩා කරන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට, ඔවුන්ගේ තරුණ තරුවාගේ සිය ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රකාශිත දස්කමෙන් ශක්තියක් ලැබ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජය ගැනීම ගැන සිතීම දැන් බිය ගැන්වෙන කාර්යයකි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

ශ්‍රී ලාංකික සනාත පිළිකෙව් කරන්නන් සඳහා, ජාතික කණ්ඩායම පිතිකරු පෙළ ගැස්මේ විශ්වාසනීය දායකයන් සොයා ක්‍රියාශීලීව ක්‍රියා කරන මෙකල, උදාරගේ සිය ලකුණු සලකුණ ශුභවාදී සිතිවිල්ලෙහි ප්‍රසන්න එන්නතක් නියෝජනය කරයි. පීඩනය යටතේ ඉනිම නොදිරීමේ ඔහුගේ හැකියාව, ඉදිරි ක්‍රීඩා සඳහා මෙනෙහි කිරීමට තේරීම් කාරකයන්ට බොහෝ දේ ලබා දෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව දැන් ඉදිරිව සිටින බැවින්, ප්‍රවාසී කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ වාසිය තහවුරු කරගෙන කැරිබියන් කලාපයේ ත්‍රාසජනක ටෙස්ට් ප්‍රතිවාදිත්වයක් බවට පත් ව ඇති මෙහිදී ජය ළඟා කර ගත හැකිද යන්න දෙස සියල්ලන්ගේ ඇස් යොමු වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සාමූහික ඉල්ලා අස්වීමේ අර්බුදය මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාංගණ පරිපාලනය අවුල් වලිකඳකට Sinhala

සාමූහික ඉල්ලා අස්වීමේ අර්බුදය මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාංගණ පරිපාලනය අවුල් වලිකඳකට

ශ්‍රී ලංකා ඇත්ලෙටික්ස් සංගමය දැඩි පරිපාලන අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින අතර, ප්‍රධාන නිලධාරීන් සාමූහිකව ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ ද්‍රෝණිකා සහ මාර්ග ඇත්ලෙටික්ස්…

05 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි: ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වෙයි: ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය සැබවින්ම අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ජූලි 1 වැනි දින සිට බලාත්මක වූ වාර්ෂික ආදායම් නැවත වර්ගීකරණය අනුව, ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් කාණ්ඩයට උසස් කරනු ලැබීය. දිවයිනේ ජාතිය,…

05 Jul 2026 Discuss
NPP පාලනය ද්විත්ව අභියෝගයකට මුහුණ දෙයි: ආර්ථික සහනය ලබාදෙමින් පාස්කු ප්‍රහාරයේ යුක්තිය ඉටුකිරීම Sinhala

NPP පාලනය ද්විත්ව අභියෝගයකට මුහුණ දෙයි: ආර්ථික සහනය ලබාදෙමින් පාස්කු ප්‍රහාරයේ යුක්තිය ඉටුකිරීම

සුභසාධන රාජ්‍යයක් ලෙසත්, යුද රාජ්‍යයක් ලෙසත් හැඩගැසුණු ජාතියක් ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව සුභසාධන රාජ්‍යයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, එම අනන්‍යතාවය දශක ගණනාවක් පුරා රටේ…

05 Jul 2026 Discuss