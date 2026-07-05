මෝදර ප්රදේශයෙන් තවත් නිවෙස්වල නිෂ්පාදිත ගිනි අවි දෙකක් අත්අඩංගුවට — පොලිසිය මර්දන මෙහෙයුම් තීව්ර කරයි
මෝදර ප්රදේශයේදී ශ්රී ලංකා පොලිසිය විසින් දේශීයව නිෂ්පාදිත ගිනි අවි තවත් දෙකක් සොයාගෙන ඇති අතර, මෑත සති කිහිපය තුළ සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් වීදිවලින් ඉවත් කිරීමේ අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් මාලාවක් ලෙස මෙය ද සිදු වී තිබේ.
නවතම සොයාගැනීම් මෑත විශාල පරිමාණ අත්අඩංගුවට සමාන
අලුතින් සොයාගත් ගිනි අවි දෙක, මීට ටික කලකට පෙර එම ප්රදේශයෙන්ම අත්අඩංගුවට ගත් දේශීයව නිෂ්පාදිත ගිනි අවි 18 ට සමාන ස්වභාවයක් ගන්නා බැවින්, මෝදර ප්රදේශය තුළ අවිධිමත් ගිනි අවි නිෂ්පාදනය හා සංසරණය සම්බන්ධ කලකිරවනසුලු රටාවක් ඇති බව පෙනී යයි.
නවතම ගිනි අවි සොයාගත් නිශ්චිත තත්ත්වයන් පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, මෙම සොයාගැනීම් නීති විරෝධී ගිනි අවි නිෂ්පාදනය හා බෙදා හැරීම සම්බන්ධ ජාලයක් ඇති බවට සැකපිදෙන ස්ථාවරයක් විනාශ කිරීම සඳහා පොලිසිය ගෙන යන නිරන්තර හා සම්බන්ධීකෘත ප්රයත්නයට සාක්ෂි දරයි.
නිවෙස්වල නිෂ්පාදිත ගිනි අවි පිළිබඳ උත්සුකයන්
ප්රදේශය තුළ දේශීයව නිෂ්පාදිත ගිනි අවි නැවත නැවතත් සොයාගැනීම, නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් අතර මෙන්ම ප්රජා සාමාජිකයන් අතරද දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත. බොහෝ විට හරස් ඉදිකිරීමකින් යුත් නිවෙස්වල නිෂ්පාදිත ගිනි අවි, ගොදුරු විය හැකි අය පමණක් නොව ඒවා හසුරුවන අයට ද සැලකිය යුතු ආරක්ෂක අවදානමක් ඇති කරයි.
- මෑත මෙහෙයුම් වලදී මෝදර ප්රදේශයෙන් දැනට අවම වශයෙන් දේශීයව නිෂ්පාදිත ගිනි අවි 20 ක් සම්පූර්ණයෙන් සොයාගෙන ඇත.
- ගිනි අවිවල මූලාරම්භය සහ අදහස් කළ භාවිතය සොයා බැලීමට පොලිස් විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
- නීති විරෝධී ආයුධ නිෂ්පාදනය සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
පොලිසිය මහජන සහයෝගය ඉල්ලා සිටී
ගිනි අවි නීති විරෝධී ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ සතු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කිසියම් තොරතුරක් දන්නා මහජනයා ප්රමාද නොකර තම ළඟම පොලිස් ස්ථානය සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
රට පුරා නීති විරෝධී ගිනි අවි වෙළෙඳාම මැඩ පැවැත්වීමේ ප්රයත්නයන් ශ්රී ලංකා පොලිසිය තීව්ර කරන අතරතුර මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු ව ඇත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන ලෙස, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු සැපයීමට විමර්ශකයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.