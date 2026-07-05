අකුරේගොඩ දෙමළ ඝාතනය සම්බන්ධ සැකකරු ශ්රී ලංකාවට රැගෙනෙත්
අකුරේගොඩ දෙමළ ඝාතන නඩුවේ රියදුරා ලෙස සැලකෙන සැකකරු ශ්රී ලංකාවට ගෙන්වා ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය මෙම අධි-සංවේදී විමර්ශනයේ වැදගත් ප්රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ප්රධාන සැකකරු රටට ආපසු
අකුරේගොඩ දෙමළ ඝාතනය සමඟ සම්බන්ධ රියදුරා ලෙස හඳුනාගත් සැකකරු, ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් දේශසීමා හරහා සිදු කළ ඇතැයි සිතෙන මෙහෙයුමකින් අනතුරුව, සාර්ථකව දිවයිනට ආපසු ගෙන්වා ගෙන ඇත.
සැකකරු ආපසු ගෙන්වා ගැනීම, මහජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක් වූ මෙම ඝාතනය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමේදී විමර්ශකයින්ට තීරණාත්මක සොයාගැනීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව
ශ්රී ලාංකික නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් දැන් ආපසු ගෙන්වා ගත් සැකකරු, ක්රියාත්මක ඝාතන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස වැඩිදුරටත් ප්රශ්න කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. අකුරේගොඩ ප්රදේශයේ සිදු වූ දෙමළ ඝාතනයේ ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම නඩුව බලධාරීන්ගේ දැඩි සැලකිල්ලට ලක් ව තිබිණ.
සැකකරු ආපසු ගෙන්වා ගත් නිශ්චිත ස්ථානය සහ වින්දිතයින්ගේ අනන්යතාවය සම්බන්ධ තොරතුරු, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම බලධාරීන් විසින් හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෑත මාසවලදී ඇති වූ වඩාත් කැපී පෙනෙන අපරාධ නඩු අතරට එක් වූ මෙම සිදුවීමේ සම්පූර්ණ සිදුවීම් දාමය තහවුරු කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කරන විට, මහජනතාව සහ නීතිය නිරීක්ෂකයින් ඉදිරි ප්රගතිය සමීපව නරඹනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.