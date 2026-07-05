Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අකුරේගොඩ දෙමළ ඝාතනය සම්බන්ධ සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙනෙත්

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අකුරේගොඩ දෙමළ ඝාතනය සම්බන්ධ සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙනෙත්

අකුරේගොඩ දෙමළ ඝාතන නඩුවේ රියදුරා ලෙස සැලකෙන සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය මෙම අධි-සංවේදී විමර්ශනයේ වැදගත් ප්‍රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ප්‍රධාන සැකකරු රටට ආපසු

අකුරේගොඩ දෙමළ ඝාතනය සමඟ සම්බන්ධ රියදුරා ලෙස හඳුනාගත් සැකකරු, ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් දේශසීමා හරහා සිදු කළ ඇතැයි සිතෙන මෙහෙයුමකින් අනතුරුව, සාර්ථකව දිවයිනට ආපසු ගෙන්වා ගෙන ඇත.

සැකකරු ආපසු ගෙන්වා ගැනීම, මහජනතාවගේ දැඩි අවධානයට ලක් වූ මෙම ඝාතනය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමේදී විමර්ශකයින්ට තීරණාත්මක සොයාගැනීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව

ශ්‍රී ලාංකික නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් දැන් ආපසු ගෙන්වා ගත් සැකකරු, ක්‍රියාත්මක ඝාතන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස වැඩිදුරටත් ප්‍රශ්න කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. අකුරේගොඩ ප්‍රදේශයේ සිදු වූ දෙමළ ඝාතනයේ ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම නඩුව බලධාරීන්ගේ දැඩි සැලකිල්ලට ලක් ව තිබිණ.

සැකකරු ආපසු ගෙන්වා ගත් නිශ්චිත ස්ථානය සහ වින්දිතයින්ගේ අනන්‍යතාවය සම්බන්ධ තොරතුරු, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම බලධාරීන් විසින් හෙළිදරව් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෑත මාසවලදී ඇති වූ වඩාත් කැපී පෙනෙන අපරාධ නඩු අතරට එක් වූ මෙම සිදුවීමේ සම්පූර්ණ සිදුවීම් දාමය තහවුරු කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කරන විට, මහජනතාව සහ නීතිය නිරීක්ෂකයින් ඉදිරි ප්‍රගතිය සමීපව නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චීන තානාපතිවරයා පවසයි - ෂී ජින්පිංගේ පාලන කෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන මාර්ගය සඳහා මූලික පාඩම් දරයි Sinhala

චීන තානාපතිවරයා පවසයි - ෂී ජින්පිංගේ පාලන කෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන මාර්ගය සඳහා මූලික පාඩම් දරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයා වන කී ෂෙන්හොං මහතා පවසා ඇත්තේ, ජනාධිපති ෂී ජින්පිංගේ නවතම පාලන කෘතිය, දූපත් රාජ්‍යය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම හා තිරසාර…

05 Jul 2026 Discuss
කරුණු පරීක්ෂාව: නැත, ජූනි 30 වන විට වයස 18 ට වැඩි සියලු පුරවැසියන්ට TIN ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය කර නැත Sinhala

කරුණු පරීක්ෂාව: නැත, ජූනි 30 වන විට වයස 18 ට වැඩි සියලු පුරවැසියන්ට TIN ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය කර නැත

වයස 18 ට වැඩි සියලු පුරවැසියන් ජූනි 30 වන දිනට පෙර බදු ගෙවන්නාගේ හඳුනාගැනීමේ අංකය (TIN) ලබා ගැනීම රජය අනිවාර්ය කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා පුළුල්…

05 Jul 2026 Discuss
මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැලකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට Sinhala

මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැලකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

සෙනසුරාදා දිවයිනපුරා මාරාන්තික අනතුරු වාර්තා වේ සෙනසුරාදා, 4 වැනිදා, දිවයිනපුරා මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ වෙනම සිදුවීම් හතරකදී අවම වශයෙන් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්…

05 Jul 2026 Discuss