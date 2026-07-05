Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ප්‍රබල ටෙස්ට් දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ප්‍රබල ටෙස්ට් දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක පාලනය අත්පත් කරගෙන ඇති අතර, විශිෂ්ට දක්ෂතාවයකින් යුත් ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් කැරිබියන් කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයකට ලක් කර ඇත. ගෙදර කන්ඩායමට පිළිතුරු සෙවීම දැන් ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් බවට පත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආධිපත්‍යය

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිය ප්‍රවේශයෙහි ස්ථිරව කටයුතු කරමින්, විනය සහිත පන්දු යැවීම හා සන්සුන් පිතිකිරීම ඒකාබද්ධ කර ශක්තිමත් තත්ත්වයක් ගොඩනගා ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම විවිධ අරගලවලට මුහුණ දෙමින් සිටී. සංචාරක කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා සැලැස්ම කදිම නිරවද්‍යතාවයකින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, ගෙදර කණ්ඩායමට ඕනෑම ආකාරයේ ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වීමට ඉතා සීමිත අවස්ථාවක් ශේෂ කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන් ඉහළ ක්‍රීඩා ශෛලියකින් දායකත්වය ලබා දෙමින් ලබාගත හැකි ක්ෂේත්‍ර තත්ත්වයන් උපයෝගී කරගෙන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් නිරන්තර පීඩනයට ලක් කර ඇත. නිශ්චිත රේඛා පවත්වාගෙන නිතිපතා වික්කට් ගැනීමේ අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමේ ඔවුන්ගේ හැකියාව, සංචාරක කණ්ඩායමේ ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථාවරය ගොඩනැගීමේ ප්‍රධාන සාධකය වී ඇත.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට වෙහෙසෙයි

අනෙක් අතින් බලන කල, හොඳින් පුහුණු වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉතා දුෂ්කර ගමනක් ගමන් කරමින් සිටී. කැරිබියන් පිතිකරුවන්ට කිසිදු රිද්මයකට ස්ථාවර වීමට නොහැකි වී ඇති අතර, තීරණාත්මක මොහොතවල වික්කට් පිටවීම ඕනෑම ස්ථාවර ප්‍රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන් බිඳ වැටීමට හේතු වී ඇත.

මානසික වාසිය දැන් නිශ්චිතවම ශ්‍රී ලංකාව සතුව ඇති අතර, තරගයට නැවත ඇතුළු වී සැලකිය හැකි පරාජයකින් මිදීමට නම් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට ඉතාමත් සුවිශේෂ ප්‍රතිලෝම හැරීමක් ඇති කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයකට දෑස් යොමු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ගත් කල, මෙම දක්ෂතාවය ඔවුන්ගේ වර්තමාන කාණ්ඩය තුළ ඇති ගුණාත්මකභාවය හා ගැඹුරු කෙළ දක්ෂතාවය මනාව ප්‍රකාශ කරන, අසාමාන්‍ය සාමූහික ප්‍රයත්නයක ප්‍රතිඵලයකි. තරගය ඔවුන්ගේ අත්වලින් ශක්තිමත්ව රදා පවතින බැවින්, සංචාරක කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ලෝකයේ සැලකිය යුතු ස්ථානයක් ලබා ගත හැකි ජයග්‍රහණයක් සුරක්ෂිත කිරීමට සිය ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථාවරය උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට ක්‍රියා කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් රසිකයින් දැඩි අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිනු ඇති, ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම, තරගය පුරාම ව්‍යාප්ත කළ නිරන්තර පීඩනයට කොන් වී ගිය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට එරෙහිව සිත්ගන්නා ජයග්‍රහණයක් සම්පූර්ණ කිරීමට ක්‍රියා කරන ආකාරය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්ගේ ව්‍යාපාර තහනම දීර්ඝ කරයි Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්ගේ ව්‍යාපාර තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) ආයතනයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු තහනම දීර්ඝ කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රකට මූල්‍ය අංශ අර්බුදයක…

05 Jul 2026 Discuss
පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් බරපතල වරදවල් මැද තාවකාලිකව停職 Sinhala

පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් බරපතල වරදවල් මැද තාවකාලිකව停職

සමූහ තාවකාලික停職 නියෝග නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි සිය ලංකා පොලිසියේ නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් විවිධ අපරාධ වරදවල්…

05 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි පවසයි — Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරුණු" වේදිකාවක් බව Sinhala

විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි පවසයි — Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරුණු" වේදිකාවක් බව

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර, ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාව වන Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරී ඇති" බවට විවෘතව ප්‍රකාශ කරමින් එය භාවිතා කිරීමෙන් වළකින…

05 Jul 2026 Discuss