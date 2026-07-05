මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ්ගේ ව්යාපාර තහනම දීර්ඝ කරයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) ආයතනයේ ව්යාපාරික කටයුතු තහනම දීර්ඝ කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ප්රකට මූල්ය අංශ අර්බුදයක කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් වූ මෙම මතභේදාත්මක ප්රාථමික ගනුදෙනුකාර ආයතනය කෙරෙහි පනවා ඇති සීමාවන් දිගටම පවත්වාගෙන යයි.
තහනම බලාත්මකව පවතී
තහනම දීර්ඝ කිරීමට මහ බැංකුව ගත් තීරණය පෙන්නුම් කරන්නේ, මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය අංශය කළඹා දැමූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අක්රමිකතාවල් සම්බන්ධයෙන් කෙරෙහිම දැඩි විමර්ශනයට ලක් වූ මෙම ආයතනය කෙරෙහි පනවා ඇති සීමාවන් ඉවත් කිරීමට නියාමන අධිකාරිය තවමත් සූදානම් නොවන බවයි.
රාජ්ය සුරැකුම් වෙළඳපොළේ ක්රියාත්මක වීමට බලය ලත් ලියාපදිංචි ප්රාථමික ගනුදෙනුකාර ආයතනයක් වන පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ්, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව හා ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමේ තම වගකීම යටතේ මහ බැංකුව මෙම කරුණ අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරන අතරතුර තහනමකට ලක් ව පවතී.
නඩුවේ පසුබිම
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේදී සිදු වූ කියන ලද අක්රමිකතා පිළිබඳ විමර්ශන අනුගමනය කරමින් PTL ආයතනය පුළුල් සමාජීය හා දේශපාලන මතභේදවල කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් විය. මෙම අංශය ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය වෙළඳපොළ තුළ පාලන ප්රමිතීන් කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කළ අතර, රාජ්ය ණය උපකරණ කළමනාකරණයේ වඩා විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ඇති කිරීමට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමට මෙය හේතු විය.
ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් ඊට පෙර බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කළ අතර, එහි නිගමනයන් පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ් ආයතනයේ කටයුතු සහ ආයතනය සමඟ සම්බන්ධිත ගණනාවක් පිළිබඳ සැකයේ සෙවනැල්ල දිගු කළේය.
නියාමන අධීක්ෂණය දිගටම පවතී
PTL ආයතනයේ ව්යාපාරික කටයුතු මහ බැංකුව අඛණ්ඩව තහනම් කර තැබීම, රාජ්ය සුරැකුම් වෙළඳපොළ තුළ ක්රියාත්මක වන ප්රාථමික ගනුදෙනුකරුවන් අතර නියාමන අනුකූලතාව ක්රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි ආයතනයේ කැපවීම අවධාරණය කරයි. ශ්රී ලංකාවේ ණය වෙළඳපොළ ක්රියාකාරිත්වයේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන ප්රාථමික ගනුදෙනුකරුවන්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර හා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගැනීමේ හා විකිණීමේදී රජය සමඟ සෘජු ප්රතිපක්ෂයන් ලෙස කටයුතු කරති.
තහනම දීර්ඝ කිරීමෙන් මහ බැංකුව සංඥා කරන්නේ PTL ආයතනයේ කටයුතු සම්බන්ධ ඉතිරිව ඇති ගැටලු තවමත් විසඳී නොමැති බවත්, නියාමකයාගේ සෑහීමකට ගොස් ඒ කරුණු නිසිලෙස ඇහිදා නොගන්නා තාක් ආයතනය සාමාන්ය ව්යාපාරික කටයුතු නැවත ආරම්භ නොකරන බවත්ය.
ඕනෑම තවදුරටත් සමාලෝචනයක් හෝ තහනම ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් සඳහා නිශ්චිත කාලරාමුවක් මහ බැංකුව තවමත් දක්වා නොමැත. මහජනතාව සහ වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් මෙම කරුණ සම්බන්ධ තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා CBSL හි නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.