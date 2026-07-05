Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්ගේ ව්‍යාපාර තහනම දීර්ඝ කරයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්ගේ ව්‍යාපාර තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) ආයතනයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු තහනම දීර්ඝ කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ප්‍රකට මූල්‍ය අංශ අර්බුදයක කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් වූ මෙම මතභේදාත්මක ප්‍රාථමික ගනුදෙනුකාර ආයතනය කෙරෙහි පනවා ඇති සීමාවන් දිගටම පවත්වාගෙන යයි.

තහනම බලාත්මකව පවතී

තහනම දීර්ඝ කිරීමට මහ බැංකුව ගත් තීරණය පෙන්නුම් කරන්නේ, මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය කළඹා දැමූ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර අක්‍රමිකතාවල් සම්බන්ධයෙන් කෙරෙහිම දැඩි විමර්ශනයට ලක් වූ මෙම ආයතනය කෙරෙහි පනවා ඇති සීමාවන් ඉවත් කිරීමට නියාමන අධිකාරිය තවමත් සූදානම් නොවන බවයි.

රාජ්‍ය සුරැකුම් වෙළඳපොළේ ක්‍රියාත්මක වීමට බලය ලත් ලියාපදිංචි ප්‍රාථමික ගනුදෙනුකාර ආයතනයක් වන පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව හා ස්ථාවරත්වය තහවුරු කිරීමේ තම වගකීම යටතේ මහ බැංකුව මෙම කරුණ අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කරන අතරතුර තහනමකට ලක් ව පවතී.

නඩුවේ පසුබිම

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේදී සිදු වූ කියන ලද අක්‍රමිකතා පිළිබඳ විමර්ශන අනුගමනය කරමින් PTL ආයතනය පුළුල් සමාජීය හා දේශපාලන මතභේදවල කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත් විය. මෙම අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ තුළ පාලන ප්‍රමිතීන් කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කළ අතර, රාජ්‍ය ණය උපකරණ කළමනාකරණයේ වඩා විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් ඇති කිරීමට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීමට මෙය හේතු විය.

ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් ඊට පෙර බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කළ අතර, එහි නිගමනයන් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් ආයතනයේ කටයුතු සහ ආයතනය සමඟ සම්බන්ධිත ගණනාවක් පිළිබඳ සැකයේ සෙවනැල්ල දිගු කළේය.

නියාමන අධීක්ෂණය දිගටම පවතී

PTL ආයතනයේ ව්‍යාපාරික කටයුතු මහ බැංකුව අඛණ්ඩව තහනම් කර තැබීම, රාජ්‍ය සුරැකුම් වෙළඳපොළ තුළ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රාථමික ගනුදෙනුකරුවන් අතර නියාමන අනුකූලතාව ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි ආයතනයේ කැපවීම අවධාරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ණය වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරිත්වයේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරන ප්‍රාථමික ගනුදෙනුකරුවන්, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර හා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මිලදී ගැනීමේ හා විකිණීමේදී රජය සමඟ සෘජු ප්‍රතිපක්ෂයන් ලෙස කටයුතු කරති.

තහනම දීර්ඝ කිරීමෙන් මහ බැංකුව සංඥා කරන්නේ PTL ආයතනයේ කටයුතු සම්බන්ධ ඉතිරිව ඇති ගැටලු තවමත් විසඳී නොමැති බවත්, නියාමකයාගේ සෑහීමකට ගොස් ඒ කරුණු නිසිලෙස ඇහිදා නොගන්නා තාක් ආයතනය සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු නැවත ආරම්භ නොකරන බවත්ය.

ඕනෑම තවදුරටත් සමාලෝචනයක් හෝ තහනම ඉවත් කිරීමේ හැකියාවක් සඳහා නිශ්චිත කාලරාමුවක් මහ බැංකුව තවමත් දක්වා නොමැත. මහජනතාව සහ වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් මෙම කරුණ සම්බන්ධ තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා CBSL හි නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ප්‍රබල ටෙස්ට් දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව ප්‍රබල ටෙස්ට් දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක පාලනය අත්පත් කරගෙන ඇති අතර, විශිෂ්ට දක්ෂතාවයකින් යුත් ක්‍රීඩා දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් කැරිබියන් කණ්ඩායම දැඩි පීඩනයකට ලක්…

05 Jul 2026 Discuss
පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් බරපතල වරදවල් මැද තාවකාලිකව停職 Sinhala

පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් බරපතල වරදවල් මැද තාවකාලිකව停職

සමූහ තාවකාලික停職 නියෝග නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කරයි සිය ලංකා පොලිසියේ නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් විවිධ අපරාධ වරදවල්…

05 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි පවසයි — Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරුණු" වේදිකාවක් බව Sinhala

විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි පවසයි — Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරුණු" වේදිකාවක් බව

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර, ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාව වන Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරී ඇති" බවට විවෘතව ප්‍රකාශ කරමින් එය භාවිතා කිරීමෙන් වළකින…

05 Jul 2026 Discuss