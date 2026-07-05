පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්යාවක් බරපතල වරදවල් මැද තාවකාලිකව停職
සමූහ තාවකාලික停職 නියෝග නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි
සිය ලංකා පොලිසියේ නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික සංඛ්යාවක් විවිධ අපරාධ වරදවල් හා දූෂිත හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවත්වන ලද විමර්ශනවලින් අනතුරුව සක්රීය රාජකාරි වලින් තාවකාලිකව停職 කර ඇති අතර, මෙම සිදුවීම රටේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය තුළ ඇති විනය තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
ගැටලුවේ පරිමාණය
විවිධ නිලයන් හා ඒකක හරහා නිලධාරීන්ට එරෙහිව ගනු ලැබූ මෙම停職 නියෝග, මෑත ඉතිහාසයේ ශ්රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන්ට එරෙහිව ගත් ප්රධානතම විනය ක්රියාමාර්ගයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරයි. සඳහන් කර ඇති වරදවල් ස්වභාවයෙන් විවිධාකාර බව පෙනෙන අතර, ඒවා හුදකලා වැරදි ක්රියාවන්ගෙන් ඔබ්බට ගිය පද්ධතිමය ගැටලු කරා යොමු වෙයි.
- අපරාධ ක්රියාකාරකම්වල නිරත වූ බවට කරන ලද ප්රකාශ මත නිලධාරීන්停職 කර ඇත
- දූෂිත හැසිරීම් හා පොලිස් රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම停職 කිරීමට හේතු ලෙස සඳහන් වෙයි
- 停職 නියෝග දිවයිනේ බහු කලාප හරහා ව්යාප්ත නිලධාරීන්ට බලපාන්නේය
මහජන විශ්වාසය විමර්ශනයට ලක් වෙයි
සේවයෙන් ඉවත් කරන ලද නිලධාරීන්ගේ අති විශාල සංඛ්යාව සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් හා පොදු ජනතාව අතර විවාදයක් ඇති කර ඇති අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු දිගු කලක් තිස්සේ පොලිසිය තුළ වගවීම පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. ආර්ථික දුෂ්කරතාවන් මධ්යයේ ජීවත් වන ජනතාවකට, නීතිය රැකීමේ වගකීම දරන අය අතර පුළුල් ලෙස දූෂිත හැසිරීම් ව්යාප්ත වී ඇති බවට ලැබෙන ප්රවෘත්ති ආයතනික අවිශ්වාසය තවදුරටත් ගැඹුරු කර ඇත.
නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික සංඛ්යාවක්停職 කිරීම, බලධාරීන් අභ්යන්තර විනය ක්රියාවලීන් වඩාත් බැරෑරුම් ලෙස සලකන බවට සංඥාවක් වන නමුත්, විචාරකයන් තර්ක කරන්නේ විනිවිද පෙනෙන නඩු විභාගයක් හා ප්රතිසංස්කරණයක් නොමැතිව停職 නියෝග පමණක් ප්රමාණවත් නොවන බවයි.
පද්ධතිමය ප්රතිසංස්කරණය සඳහා ඇරයුම
නිරීක්ෂකයන් හා ප්රතිසංස්කරණ හිමිකම් පෙනී සිටින්නන් රජයට හා පොලිස් නායකත්වයට 촉구 කර ඇත්තේ, බලකාය තුළ අර්ථවත් ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් ක්රියාත්මක කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස මෙම මොහොත ගන්නා ලෙසයි. ඉන් ඇතුළත් වන්නේ ශක්තිමත් කළ පෙරහන් ක්රියාවලීන්, ස්වාධීන අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ, සහ නිලධාරීන් අතර අපරාධ හැසිරීම් කෙරෙහි ශූන්ය ඉවසීමේ සංස්කෘතියකි.
ශ්රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ සියලු වරදවල්වල නිශ්චිත ස්වභාවය හෝ විනය කටයුතු සඳහා වන කාල රාමුව විස්තර කරමින් සවිස්තරාත්මක මහජන ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. අභ්යන්තර විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම බලධාරීන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දේශපාලනික හා ආර්ථික කළඹාවෙන් වසර ගණනාවකට පසු රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය නැවත ගොඩනගා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව ක්රියා කරන අවස්ථාවක මෙම සිදුවීම් සිදු වන බැවින්, පොලිස් බලකායේ අඛණ්ඩතාව විශේෂ ජාතික වැදගත්කමක් ගන්නා කරුණක් බවට පත් වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.