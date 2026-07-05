Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි පවසයි — Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරුණු" වේදිකාවක් බව

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂ මන්ත්‍රී දයාසිරි පවසයි — Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරුණු" වේදිකාවක් බව

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර, ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාව වන Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරී ඇති" බවට විවෘතව ප්‍රකාශ කරමින් එය භාවිතා කිරීමෙන් වළකින බව ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීම සාකච්ඡාවට තුඩු දී ඇත.

කෙලින් කතා කිරීමෙන් ප්‍රසිද්ධ මෙම මන්ත්‍රීවරයා, ලොව විශාලතම සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය කෙරෙහි ඇති තම පිළිකුල් සහගත ආකල්පය නිදහසේ ප්‍රකාශ කළ අතර, ඡන්දදායකයන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට සහ මහජන මතය හැඩ ගැස්වීමට Facebook මත දැඩිව රඳා සිටින සිය දේශපාලන සගයන්ගෙන් ඉන් ඔහු වෙන් කර ගත්තේය.

ඩිජිටල් රැල්ලට එරෙහිව පිහිනන දේශපාලනඥයෙක්

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනඥයින් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවර ප්‍රකාශ කිරීමට, සහාය රැස් කිරීමට සහ විවේචනවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා කරා ක්‍රමයෙන් යොමු වන මෙකල, ජයසේකරගේ Facebook ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ කෙලින් ආකල්පය ඉතා කැපී පෙනෙන ප්‍රතිවිරෝධී ස්ථාවරයක් ලෙස කැපී පෙනේ.

හිටපු ඇමතිවරයා සහ කැපී පෙනෙන විපක්ෂ නායකයෙකු වන ඔහු, එම වේදිකාවේ පරිශීලකයන්ගේ ස්වභාවය සහ එහි සිදුවන සාකච්ඡාවල ගුණාත්මකභාවය කෙරෙහි ඇති අඩු ඇගයීම නිසා ඒ ඔස්සේ සිය පැවැත්ම පවත්වා නොගැනීමට තෝරා ගත් බව ප්‍රකාශ කළේය.

ජයසේකර Facebook "මෝඩයන්ගෙන් පිරී ඇති" වේදිකාවක් ලෙස හැඳින්වූ අතර, එම වේදිකාව ප්‍රසිද්ධ අන්තර්ජාල හුවමාරුවල නිරත වීම කෙරෙහි ඔහුට ඇත්තේ ඉතා සුළු උනන්දුවක් බව පැහැදිලිව කළේය.

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ සමාජ මාධ්‍යවල වර්ධනය වන කාර්යභාරය

සමාජ මාධ්‍ය, විශේෂයෙන් Facebook, ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන ජීවිතයේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන මෙකල මෙම අදහස් ප්‍රකාශ විය. සියලු දේශපාලන පක්ෂ එම වේදිකාව භාවිතා කරන්නේ:

  • ප්‍රතිපත්ති නිවේදන සහ මාධ්‍ය ප්‍රකාශ ප්‍රචාරය කිරීමට
  • මැතිවරණවලට පෙර මූලික මට්ටමේ සහය බලමුලු ගැන්වීමට
  • දේශපාලන සිදුවීම්වලට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට
  • සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය මාර්ග ඉක්මවා ඡන්දදායකයන් සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමට

ජයසේකරගේ මෙම ඩිජිටල් අවකාශයෙන් ඈත්වීමේ තීරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන අන්තර්ජාල සාකච්ඡාවල බොහෝ විට දක්නට ලැබෙන විෂ සහිත ස්වභාවය ගැන කලකිරෙන්නන්ගෙන් ප්‍රශංසාවද, නූතන ප්‍රජාතාන්ත්‍රික වගවීමේ අත්‍යාවශ්‍ය මෙවලමක් ලෙස සමාජ මාධ්‍ය සහභාගිත්වය සලකන්නන්ගෙන් විවේචනයද ලබා ගැනීමට ඉඩ ඇත.

මෙම මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රකාශ ඉතා ප්‍රශස්ත සාකච්ඡාවක් ජනනය කළ අතර, ඒ පිළිබඳ ප්‍රතිචාර පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇත — උපහාසාත්මක ලෙස නම්, Facebook හරහාමය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන් උපවාස වර්ජනය අඛණ්ඩව කරගෙන යයි Sinhala

හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ රෝහල් ඇඳෙන් උපවාස වර්ජනය අඛණ්ඩව කරගෙන යයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ, තම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ඇතිවී තිබෙන උත්කණ්ඨාවන් මධ්‍යේ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදීත් තම උපවාස වර්ජනය…

05 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මියගොස් දුසිම් ගණනකට තුවාල Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මියගොස් දුසිම් ගණනකට තුවාල

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන්ගේ එකිනෙකට විරුද්ධ කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් දෙදෙනෙකු මියගොස් තිස් දෙනෙකුට අධික පිරිසක් තුවාල ලැබ ඇතැයි බලධාරීන්…

05 Jul 2026 Discuss
නේගඹෝ බන්ධනාගාරය ජ්වලනය වෙයි: සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ දුසිම් ගනනක් ආරක්ෂිත වහලවලට නැගී විරෝධය දක්වයි Sinhala

නේගඹෝ බන්ධනාගාරය ජ්වලනය වෙයි: සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය යාමත් සමඟ දුසිම් ගනනක් ආරක්ෂිත වහලවලට නැගී විරෝධය දක්වයි

නේගඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුමකින් සිරකරුවන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තවත් අය 35 දෙනෙකුට අවම වශයෙන් තුවාල සිදු වී ඇති අතර, අරගලය ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින්…

05 Jul 2026 Discuss