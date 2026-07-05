Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 549-9 දී ඉනිම ප්‍රකාශයට පත් කර වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට දැවැන්ත පීඩනයක් 2 වැනි ටෙස්ට් තරගයේදී එල්ල කරයි

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 549-9 දී ඉනිම ප්‍රකාශයට පත් කර වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට දැවැන්ත පීඩනයක් 2 වැනි ටෙස්ට් තරගයේදී එල්ල කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම පළමු ඉනිම ආධිපත්‍යපූර්ණ ලෙස 9 විකට් 549 දී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේ දෙවැනි දිනය නිවාඩු කණ්ඩායමට දැවැන්ත අභියෝගයක් ඉදිරිපිට ගත කෙරුණි. ජයග්‍රාහී අවස්ථා ලුහුබැඳ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවෝ ඉනිම ප්‍රකාශ කිරීම සමගම, ගෙදර කණ්ඩායමට දිවි ගලවාගැනීමේ ඉතා දරුණු සටනකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආධිපත්‍යපූර්ණ පළමු ඉනිම

ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවෝ තරගයේ පළමු දින දෙකෙහිදී අනර්ඝ ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ශක්තිමත් මුළු එකතුවක් ගොඩ නැගූහ. අවසානයේ නායකයා ඉනිම ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු පෙළට විනිවිද යාමට බෝලය කරන්නන්ට කාලය ලබා දුන්නේය. 9 විකට් 549 ක ඉනිම ප්‍රකාශය, ශ්‍රී ලංකාව ජය හිමිකර ගැනීමේ අධිෂ්ඨානය ප්‍රකට කළේය.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ගිරිමෝදර අභියෝගයක්

දෙවැනි දිනය සමාප්ත වන වේලාවේ, ලොකු රන් ගොඩකට මුහුණ දෙමින් අතිශය පීඩනය යටතේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ක්‍රීඩාංගනයට ගොස් ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම ආරම්භ කළේය. ෆොලෝ-ඔන් ඇරෙන්නට සහ තරගය ජීවිත ගැලවීමේ කොන්දේසි යටතේ රැකගන්නට ගෙදර කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ගෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකි ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රයත්නයක් අවශ්‍ය වනු ඇත.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු පෙළේ ඕනෑම දුර්වලතාවයක් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා බෝලය කරන්නෝ කඩිමුඩියේ සිටිනු ඇති අතර, ක්‍රීඩාවේ තෙවැනි දිනයට සත්කාරකයෝ සම්පූර්ණ ගොඩ ගැසුමෙන් ඉදිරියට ළඟාවෙති.

ශ්‍රී ලංකාව තරග මාලාව සමකිරීමට ලැහැස්ති

දෙවැනි ටෙස්ට් තරගය ශ්‍රී ලංකාවට තීරණාත්මක අවස්ථාවක් සලසා දෙයි. බැට් සහ බෝලය දෙකෙන්ම ශක්තිමත් ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුහු කාංකෂා කරති. මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ තරග මාලාවේ ආධිපත්‍යය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇති අතර, කණ්ඩායමේ ගැඹුර සහ ගුණාත්මකභාවය ලෝකයට ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා බෝලය කරන්නෝ ගොඩ නංවා ගත් ප්‍රමාණවත් පළමු ඉනිම වාසිය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට සූදානම් ව සිටින අතර, ක්‍රීඩාව නැවත ආරම්භ වන විට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පීඩනය යටතේ කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වයිද යන්න කෙරෙහි සියල්ලන්ගේ දෑස් යොමු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්වන අතරතුර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී Sinhala

රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්වන අතරතුර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී

රටේ රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා දිගින් දිගටම පෙන්නුම් කරන අතරතුර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසය තුළ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළෙන් ශුද්ධ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක්…

05 Jul 2026 Discuss
දරුණු වසර තුනකට පසු ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක තත්ත්වයට නැවත පැමිණේ Sinhala

දරුණු වසර තුනකට පසු ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක තත්ත්වයට නැවත පැමිණේ

ශ්‍රී ලංකාව තම ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රට යන තත්ත්වය නැවත අත්පත් කර ගෙන ඇති අතර, එය නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයන්ගෙන් එකක් දරාගෙන — දශලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාව…

05 Jul 2026 Discuss
චීන තානාපතිවරයා පවසයි - ෂී ජින්පිංගේ පාලන කෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන මාර්ගය සඳහා මූලික පාඩම් දරයි Sinhala

චීන තානාපතිවරයා පවසයි - ෂී ජින්පිංගේ පාලන කෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන මාර්ගය සඳහා මූලික පාඩම් දරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපතිවරයා වන කී ෂෙන්හොං මහතා පවසා ඇත්තේ, ජනාධිපති ෂී ජින්පිංගේ නවතම පාලන කෘතිය, දූපත් රාජ්‍යය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම හා තිරසාර…

05 Jul 2026 Discuss