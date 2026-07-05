ශ්රී ලංකාව 549-9 දී ඉනිම ප්රකාශයට පත් කර වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට දැවැන්ත පීඩනයක් 2 වැනි ටෙස්ට් තරගයේදී එල්ල කරයි
ශ්රී ලංකාව තම පළමු ඉනිම ආධිපත්යපූර්ණ ලෙස 9 විකට් 549 දී ප්රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහි දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේ දෙවැනි දිනය නිවාඩු කණ්ඩායමට දැවැන්ත අභියෝගයක් ඉදිරිපිට ගත කෙරුණි. ජයග්රාහී අවස්ථා ලුහුබැඳ ශ්රී ලංකා පිතිකරුවෝ ඉනිම ප්රකාශ කිරීම සමගම, ගෙදර කණ්ඩායමට දිවි ගලවාගැනීමේ ඉතා දරුණු සටනකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආධිපත්යපූර්ණ පළමු ඉනිම
ශ්රී ලංකා පිතිකරුවෝ තරගයේ පළමු දින දෙකෙහිදී අනර්ඝ ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ශක්තිමත් මුළු එකතුවක් ගොඩ නැගූහ. අවසානයේ නායකයා ඉනිම ප්රකාශ කිරීමෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු පෙළට විනිවිද යාමට බෝලය කරන්නන්ට කාලය ලබා දුන්නේය. 9 විකට් 549 ක ඉනිම ප්රකාශය, ශ්රී ලංකාව ජය හිමිකර ගැනීමේ අධිෂ්ඨානය ප්රකට කළේය.
වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ගිරිමෝදර අභියෝගයක්
දෙවැනි දිනය සමාප්ත වන වේලාවේ, ලොකු රන් ගොඩකට මුහුණ දෙමින් අතිශය පීඩනය යටතේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ක්රීඩාංගනයට ගොස් ඔවුන්ගේ පළමු ඉනිම ආරම්භ කළේය. ෆොලෝ-ඔන් ඇරෙන්නට සහ තරගය ජීවිත ගැලවීමේ කොන්දේසි යටතේ රැකගන්නට ගෙදර කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන්ගෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකි ශ්රේෂ්ඨ ප්රයත්නයක් අවශ්ය වනු ඇත.
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරු පෙළේ ඕනෑම දුර්වලතාවයක් ප්රයෝජනයට ගැනීමට ශ්රී ලංකා බෝලය කරන්නෝ කඩිමුඩියේ සිටිනු ඇති අතර, ක්රීඩාවේ තෙවැනි දිනයට සත්කාරකයෝ සම්පූර්ණ ගොඩ ගැසුමෙන් ඉදිරියට ළඟාවෙති.
ශ්රී ලංකාව තරග මාලාව සමකිරීමට ලැහැස්ති
දෙවැනි ටෙස්ට් තරගය ශ්රී ලංකාවට තීරණාත්මක අවස්ථාවක් සලසා දෙයි. බැට් සහ බෝලය දෙකෙන්ම ශක්තිමත් ප්රකාශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔවුහු කාංකෂා කරති. මෙම තරගයේ ජයග්රහණයක් ශ්රී ලංකාවේ තරග මාලාවේ ආධිපත්යය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇති අතර, කණ්ඩායමේ ගැඹුර සහ ගුණාත්මකභාවය ලෝකයට ප්රදර්ශනය කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකා බෝලය කරන්නෝ ගොඩ නංවා ගත් ප්රමාණවත් පළමු ඉනිම වාසිය ප්රයෝජනයට ගැනීමට සූදානම් ව සිටින අතර, ක්රීඩාව නැවත ආරම්භ වන විට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පීඩනය යටතේ කෙසේ ප්රතිචාර දක්වයිද යන්න කෙරෙහි සියල්ලන්ගේ දෑස් යොමු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.