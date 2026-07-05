Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞදි අරාබිය අරමුදල් යටතේ ඉදිකළ වෛද්‍ය පීඨ සංකීර්ණය අගමැති අමරසූරිය විසින් විවෘත කෙරේ

05 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞදි අරාබිය අරමුදල් යටතේ ඉදිකළ වෛද්‍ය පීඨ සංකීර්ණය අගමැති අමරසූරිය විසින් විවෘත කෙරේ

අගමැති ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ නවනිර්මිත වෛද්‍ය පීඨ සංකීර්ණය公式 ලෙස විවෘත කිරීමෙන්, රටේ උසස් අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනයේ සැලකිය යුතු이정표ක් සනිටුහන් කරන ලදී.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා ඉදිරි විශාල පියවරක්

සෞදි අරාබියාවේ මූල්‍ය සහාය ඇතිව ඉදිකරන ලද මෙම අති නවීන පහසුකම, ශ්‍රී ලංකාවේ ඊළඟ පරම්පරාවේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් පුහුණු කිරීමේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රට පුරා ගුණාත්මක වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පුළුල් කිරීමට රජයේ කැපවීම අවධාරණය කරමින්, විවෘත කිරීමේ උත්සවය අගමැති අමරසූරිය මහත්මිය ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

සෞදි අරමුදල් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි

මෙම ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය අතර පවතින ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවට සාක්ෂියක් වන අතර, ගල්ෆ් රාජ්‍යයේ මූල්‍ය දායකත්වය මෙම අභිලාෂකාමී යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඉටු කිරීමේදී ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. අඛණ්ඩ ආර්ථික අභියෝගයන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ආයතන නවීකරණය කිරීමට සහාය වීමේදී එවැනි හවුල්කාරිත්වයන් ඉතා වැදගත් බව සැලකේ.

කලාපීය සෞඛ්‍ය සේවා ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම

නව සංකීර්ණය, සබරගමුව පළාතට පමණක් නොව, වෛද්‍ය සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම වැඩි කිරීමෙන් සහ උසස් වෛද්‍ය පුහුණුව හා පර්යේෂණ සඳහා හිතකර නවීන පහසුකම් සැපයීමෙන් පුළුල් ජාතික සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයට ද ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම විවෘත කිරීම, විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රවල තීරණාත්මක රාජ්‍ය අංශ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් උපයෝගී කර ගැනීමේ රජයේ පුළුල් උපාය මාර්ගය පිළිබිඹු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි Sinhala

නිට්ටඹුව පදිංචිකරුවෙකු අත්අඩංගුවට — වනජීවී නිලධාරීන් සඟවා තබා තිබූ ඇත් දත් කැබැල්ලක් හා ආභරණ හෙළිකරයි

නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී ලෙස සතු කර ගෙන සිටි අලි දතකින් කොටසක්, මුද්දක් සහ පෙන්ඩන්ටයක් ඇතුළු ඇත් දත් ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමත් සමඟ වනජීවී සංරක්ෂණ අධිකාරිය…

05 Jul 2026 Discuss
මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි Sinhala

මෙන්ඩිස් සහ දිනූෂගේ දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇන්ටිගුවේදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව 549/9 ප්‍රබල ප්‍රකාශනයක් සිදු කරයි

ඇන්ටිගුවා ටෙස්ට් තරඟයේ පාලනය ශ්‍රී ලංකාව අතට ඇන්ටිගුවාහිදී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව පැවැත්වෙන පළමු ටෙස්ට් තරඟයේ දෙවන දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව අතිශය ආධිපත්‍යශීලී…

05 Jul 2026 Discuss
මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ Sinhala

මෝටර් සයිකල් අනතුරු රැසකින් පස් දෙනෙකු මිය යයි — මාර්ග සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතුවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වූ මෝටර් සයිකල් සම්බන්ධ වෙනම මාර්ග අනතුරු හතරකින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, මෙමගින් රටපුරා මාර්ග සුරක්ෂිතතාව…

05 Jul 2026 Discuss