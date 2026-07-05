සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයේ සෞදි අරාබිය අරමුදල් යටතේ ඉදිකළ වෛද්ය පීඨ සංකීර්ණය අගමැති අමරසූරිය විසින් විවෘත කෙරේ
අගමැති ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය, සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයේ නවනිර්මිත වෛද්ය පීඨ සංකීර්ණය公式 ලෙස විවෘත කිරීමෙන්, රටේ උසස් අධ්යාපන හා සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්ර සංවර්ධනයේ සැලකිය යුතු이정표ක් සනිටුහන් කරන ලදී.
වෛද්ය අධ්යාපනය සඳහා ඉදිරි විශාල පියවරක්
සෞදි අරාබියාවේ මූල්ය සහාය ඇතිව ඉදිකරන ලද මෙම අති නවීන පහසුකම, ශ්රී ලංකාවේ ඊළඟ පරම්පරාවේ වෛද්ය වෘත්තිකයන් පුහුණු කිරීමේ විශ්වවිද්යාලයේ ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රට පුරා ගුණාත්මක වෛද්ය අධ්යාපනය පුළුල් කිරීමට රජයේ කැපවීම අවධාරණය කරමින්, විවෘත කිරීමේ උත්සවය අගමැති අමරසූරිය මහත්මිය ප්රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.
සෞදි අරමුදල් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි
මෙම ව්යාපෘතිය ශ්රී ලංකාව සහ සෞදි අරාබිය අතර පවතින ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවට සාක්ෂියක් වන අතර, ගල්ෆ් රාජ්යයේ මූල්ය දායකත්වය මෙම අභිලාෂකාමී යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඉටු කිරීමේදී ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. අඛණ්ඩ ආර්ථික අභියෝගයන් මධ්යේ ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපන ආයතන නවීකරණය කිරීමට සහාය වීමේදී එවැනි හවුල්කාරිත්වයන් ඉතා වැදගත් බව සැලකේ.
කලාපීය සෞඛ්ය සේවා ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම
නව සංකීර්ණය, සබරගමුව පළාතට පමණක් නොව, වෛද්ය සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම වැඩි කිරීමෙන් සහ උසස් වෛද්ය පුහුණුව හා පර්යේෂණ සඳහා හිතකර නවීන පහසුකම් සැපයීමෙන් පුළුල් ජාතික සෞඛ්ය සේවා ක්ෂේත්රයට ද ප්රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම විවෘත කිරීම, විශේෂයෙන් අධ්යාපන හා සෞඛ්ය ක්ෂේත්රවල තීරණාත්මක රාජ්ය අංශ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් උපයෝගී කර ගැනීමේ රජයේ පුළුල් උපාය මාර්ගය පිළිබිඹු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.