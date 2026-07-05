රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා පෙන්වන අතරතුර ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගනී
රටේ රුපියල ස්ථාවරත්වයේ සංඥා දිගින් දිගටම පෙන්නුම් කරන අතරතුර, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව ජූනි මාසය තුළ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළෙන් ශුද්ධ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගත් අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ මුදල් ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ සූක්ෂ්ම නමුත් ශුභදායක හැරීමක් සංඥා කරයි.
උපායමාර්ගික සංචිත ගොඩනැගීම
විදේශ මුදල් අත්පත් කර ගැනීමට මහ බැංකුව ගත් පියවර, දශක ගණනාවක ඇතුළත රටේ බරපතලම ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ දැඩි ලෙස ක්ෂය වූ නිල සංචිත නැවත ගොඩනැගීමේ සිය අඛණ්ඩ උපාය මාර්ගය පිළිබිඹු කරයි. ඩොලර් මිලදී ගැනීම සඳහා වෙළඳපොළට ඇතුළු වීමෙන් මුදල් අධිකාරිය සිය සංචිත තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විනිමය අනුපාතයේ සාපේක්ෂ සන්සුන්භාවය ප්රයෝජනයට ගනී.
රුපියල ස්ථාවර හෝ අගය නංවාලන මට්ටමක ගනුදෙනු වන විට සාමාන්යයෙන් මෙවැනි මැදිහත්වීම් සිදු කරනු ලබන අතර, එමඟින් දේශීය මුදලේ අගය මත අවතැන්වීමේ පීඩනයක් නොමැතිව මහ බැංකුවට විදේශ මුදල් සමුච්චය කිරීමට හැකි වේ.
රුපියල ස්ථාවරත්වය ධනාත්මක සංඥාවක්
ජූනි මාසය තුළ රුපියලේ සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වය ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීම සඳහා ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සැලකෙයි. විදේශ විනිමය අර්බුදයේ උච්චස්ථානය වූ 2022 දී දැඩි අවප්රමාණයකට ලක් වූ මුදල ක්රමයෙන් වඩාත් ස්ථාවර පදනමක් සොයාගෙන ඇති අතර, වැඩිදියුණු වූ විදේශ ගලා ඒම්, ප්රේෂණ සහ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල සමඟ රටේ අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාව එයට ශක්තිය ලබා දී ඇත.
මෙම පරිමාණයේ අඛණ්ඩ මහ බැංකු මිලදී ගැනීම් දේශීය වෙළඳපොළ තුළ විදේශ මුදල් සැපයුම කෙරෙහි වර්ධනය වන විශ්වාසය කියා පායි බව විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරයි. එමඟින් පෙර වසරවල ව්යාපාර හා පාරිභෝගිකයන් කැළඹූ තියුණු විනිමය අනුපාත උච්චාවචනවල අවදානම අඩු කරයි.
පුළුල් ආර්ථික සන්දර්භය
2022 රාජ්ය ණය පැහැර හැරීමෙන් පසු, රටේ නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ ප්රථම වතාවට සිදු වූ එය, ශ්රී ලංකාව සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. විදේශ සංචිත ගොඩනැගීම ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහනේ කේන්ද්රීය පාදම ලෙස ක්රියා කර ඇති අතර, දීර්ඝ ණය පහසුකම් එකඟතාව යටතේ ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල සංචිත සමුච්චය එහි ප්රධාන කාර්ය සාධන මිණුම් දඬු ලෙස නියම කර ඇත.
ජූනි මාසයේ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 70.5ක් මිලදී ගැනීම මෑත මාසවලදී මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද මැදිහත්වීම් මාලාවට එක් වන අතර, රට සම්පූර්ණ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය දෙසට සිය ගමන් මාර්ගය ගෙවා යන විට විචක්ෂණශීලී සංචිත කළමනාකරණය කෙරෙහි ආයතනයේ කැපවීම අවධාරණය කරයි.
ශ්රී ලංකාව සිය බාහිර ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ බැඳීම් කළමනාකරණය කරමින් ආයෝජක විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ප්රයත්න දරන විශේෂයෙන්, රුපියල ස්ථාවරත්වය හා සංචිත සමුච්චයේ මෙම ප්රවණතාව පවත්වා ගත හැකිද යන්න ඉදිරි මාසවලදී මූල්ය වෙළඳපොළ නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.