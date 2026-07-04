Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බස්නාහිර පළාතේ අවදානම් කලාප 23ක් පුරා හදිසි ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කෙරේ

04 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බස්නාහිර පළාතේ අවදානම් කලාප 23ක් පුරා හදිසි ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කෙරේ

බස්නාහිර පළාතේ ඩෙංගු රෝගය පැතිරීමේ අධික අවදානමක් සහිත ලෙස හඳුනාගත් ප්‍රදේශ 23ක් ඉලක්ක කරගනිමින් සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් විශේෂ ඩෙංගු මර්දන මෙහෙයුමක් දියත් කළ අතර, එම විශේෂ වැඩසටහන ඉරිදා දින ආරම්භ විය.

වර්ධනය වන තර්ජනයට එල්ල කෙරෙන සම්බන්ධිත ප්‍රතිචාරය

නිල සම්බන්ධීකරණය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම මෙහෙයුම, ඩෙංගු රෝගය සම්ප්‍රේෂණය සඳහා විශේෂයෙන් අවදානම් සහිත ලෙස හඳුනාගත් ස්ථාන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. වාණිජ අගනුවර කොළඹ ඇතුළත් බස්නාහිර පළාත, ඉහළ ජනාකීර්ණතාවය සහ නාගරික පරිසරය හේතුවෙන් ඩෙංගු වසංගත කාලවලදී රට තුළ වඩාත්ම ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ අතර දිගු කලක් තිස්සේ සිටී.

බස්නාහිර පළාත උණුසුම් කලාපයක් ලෙස පවතින හේතුව

බස්නාහිර පළාතේ ජනාකීර්ණ නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රජාවන් ඩෙංගු වෛරසයේ මූලික වාහකයා වන ඒඩීස් ඊජිප්තයි මදුරුවන් වැඩෝලිමට ප්‍රශස්ත තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරයි. ඉදිකිරීම් භූමිවල고인 ජලය, ඉවත දමා ඇති භාජන සහ නිසිලෙස නඩත්තු නොකළ කාණු එවැනි මෙහෙයුම් වලදී ඉලක්ක කරගන්නා සාමාන්‍ය අභිජනනස්ථාන අතර වේ.

මෙහෙයුමට ඇතුළත් කාර්යය

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අධිකාරීන් නියම කරන ලද කලාප 23 තුළ වැළැකිළිමත් හා පාලන පියවර ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවාට ඇතුළත් විය හැකි කරුණු නම්:

  • මදුරු අභිජනනස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම හා ඉවත් කිරීම
  • ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල දුම් ඉසීම හා කීටනාශක යෙදීම
  • ප්‍රජා මට්ටමින් මහජන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්
  • අභිජනනයට හිතකර තත්ත්වයන් දක්නට ලැබෙන ස්ථාන සඳහා නීතිමය පියවර ගැනීම

මහජනතාවට ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කළ ඉල්ලීම

ඩෙංගු රෝගය වැළැක්වීම එකාබද්ධ වගකීමක් බවත්, සරල ගෘහස්ත ක්‍රියාමාර්ග මගින් මදුරු අභිජනනයේ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කළ හැකි බවත් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් මහජනතාවට නිරන්තරයෙන් මතක් කර දෙයි.

බස්නාහිර පළාතේ හා ඒ ආශ්‍රිතව ජීවත් වන වැසියන්ට ඔවුන්ගේ අවට ස්ථානවල고인 ජලය සඳහා නිතරම පරීක්ෂා කරන ලෙසත්, අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර කරන ලෙසත්, දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින්නේ නම් ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙසත් දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව දැඩි වර්ෂාපතනය අතරතුර හා පසුව ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ නැගීමක් වාර්තා කර ඇති අතර, රෝගය වසංගත ප්‍රමාණයට පත් වීමට පෙර එය සීමා කිරීම සඳහා මෙවැනි කාලෝචිත මෙහෙයුම් ඉතා වැදගත් වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිනුෂ සහ මෙන්ඩිස්ගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට්හිදී 402-5ක් රැස් කරයි Sinhala

දිනුෂ සහ මෙන්ඩිස්ගේ දීප්තිමත් දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට්හිදී 402-5ක් රැස් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම දිනය ආධිපත්‍යය සහිත පිතිකරණ ප්‍රදර්ශනයකින් අවසන් කරයි ශ්‍රී ලංකාව වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට එරෙහිව දෙවන ටෙස්ට් තරගයේ ශක්තිමත් පිතිකරණ දස්කමක් ඉදිරිපත්…

04 Jul 2026 Discuss
ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මහ බැංකුව පරිපාලන කාලය දීර්ඝ කරයි Sinhala

ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මහ බැංකුව පරිපාලන කාලය දීර්ඝ කරයි

ජාතික ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) අධීක්ෂණය කරන පරිපාලකවරයාට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කාල දීර්ඝ කිරීමක් ලබා දී ඇති අතර, එමඟින් ආයතනය වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය කිසිදු…

04 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සිම්බාබ්වේ ආකාරයේ අධිකරණ අර්බුදයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි — පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධානී Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සිම්බාබ්වේ ආකාරයේ අධිකරණ අර්බුදයක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි — පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය නීතිඥයන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධානී

ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතී සංවිධානයක් යෝජිත අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් අනතුරු අඟවයි විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ සැලැස්මත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සිම්බාබ්වේ…

04 Jul 2026 Discuss