හෘද කැතීටරීකරණ රෝගීන්ගේ රැඳී සිටීමේ කාලය අඩු කිරීමට ශ්රී ලංකා සෞඛ්ය අමාත්යාංශය ඉලක්ක කයයි
හෘද කැතීටරීකරණ ක්රියා පටිපාටිය සඳහා රෝගීන් රැඳී සිටීමේ කාලය වර්තමානයේ පවතින වසරක පමණ කාලසීමාවෙන් මාසයකට අඩු කිරීම සඳහා වූ ආකර්ෂණීය රාජ්ය වැඩසටහනක් ශ්රී ලංකාව පුරා හෘද වාහිනී සෞඛ්ය සේවාව වැඩිදියුණු කිරීමේ දැඩි ප්රයත්නයක් ලෙස සෞඛ්ය අමාත්ය නලින්ද ජයතිස්ස විසින් නිවේදනය කරන ලදී.
හෘද රෝගීන් සඳහා තීරණාත්මක පියවරක්
අමාත්යවරයා බ්රහස්පතින්දා මෙම නිවේදනය සිදු කරමින්, මෙම අත්යාවශ්ය රෝග විනිශ්චය හා ප්රතිකාර ක්රියා පටිපාටිය ලබාගැනීමේදී හෘද රෝගීන් දැනට මුහුණ දෙන දිගු ප්රමාදයන් ක්ෂණිකව විසඳා ගැනීමේ අවශ්යතාව ඉස්මතු කළේය. හෘද කැතීටරීකරණය යනු හෘද රෝග රාශියක් රෝග විනිශ්චය කිරීමට හා ප්රතිකාර කිරීමට යොදාගන්නා ඉතා වැදගත් වෛද්ය මැදිහත්වීමකි; දිගු රැඳීමේ කාල සීමාවන් කාලයත් සමඟ රෝග තත්ත්වය නරක අතට හැරිය හැකි රෝගීන්ට බරපතල අවදානමක් ඇති කළ හැකිය.
බොහෝ ශ්රී ලාංකික පවුල් සඳහා, වර්තමානයේ පවතින වසරක් දක්වා දිවෙන රැඳීමේ කාලය දැඩි කනස්සල්ලක් හා වෛද්ය අවිනිශ්චිතතාවයක් ඇති කර ඇත. රජයේ මාසයකට අඩු කිරීමේ ඉලක්කය, රාජ්ය සෞඛ්ය පද්ධතිය හරහා ලබාගත හැකි හෘද රෝග සේවාවේ ප්රමිතිය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමක් නියෝජනය කරනු ඇත.
සෞඛ්ය ප්රතිසංස්කරණය සඳහා රජයේ කැපවීම
අමාත්ය ජයතිස්සගේ ප්රකාශය, රාජ්ය රෝහල් පද්ධතිය තුළ ඇති බාධාවන් ඉවත් කිරීමට සහ සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ට, ඔවුන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය කෙබඳු වුවත්, විශේෂඥ වෛද්ය සේවාවන් නියමිත වේලාවට ලබා ගැනීම සහතික කිරීම කෙරෙහි අලුතින් අවධාරණය යොමු කර ඇති වත්මන් රජය අනුගමනය කරන පුළුල් සෞඛ්ය ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයை පිළිබිඹු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ මරණ හා රෝහල්ගත වීම සඳහා ප්රමුඛ හේතු අතරට හෘද රෝගය ඇතුළත් වන අතර, හෘද වාහිනී සේවාව වැඩිදියුණු කිරීම ජාතික මහජන සෞඛ්ය ප්රමුඛතාවයක් බවට පත්ව ඇත. ක්රියා පටිපාටිවල රැඳීමේ කාල සීමා අඩු කිරීම, රෝගී ප්රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීමට හා වළක්වා ගත හැකි මරණ අඩු කිරීමට ප්රධාන සාධකයක් ලෙස වෛද්ය වෘත්තිකයන් විසින් පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙයි.
රෝගීන් සඳහා මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
- හෘද කැතීටරීකරණය අවශ්ය රෝගීන්ට වසරක් රැඳී සිටීම වෙනුවට සති කිහිපයක් ඇතුළත ප්රතිකාර ලබා ගත හැකිය.
- කලින් මැදිහත්වීම, බරපතල හෘද රෝග ඇති රෝගීන්ගේ සෞඛ්ය ප්රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීමට හා සංකූලතා අඩු කිරීමට හේතු විය හැකිය.
- දිගු රෝගාබාධ හා සම්බන්ධ ආතතිය හා වියදම් කළමනාකරණය කරන පවුල් මත පැවති බරෙන් සහනය ලබා ගැනීමට මෙම ක්රියාමාර්ගය ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සෞඛ්ය අමාත්ය නලින්ද ජයතිස්ස ප්රකාශ කළේ, රජය හෘද කැතීටරීකරණ රැඳීමේ කාලය වසරකින් මාසයකට අඩු කිරීමට කැපවී සිටින බවත්, සියලු පුරවැසියන් සඳහා ප්රවේශ්ය හා නියමිත වේලාවට සෞඛ්ය සේවාව ලබා දීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු වී ඇති බවත්ය.
මෙම ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා රජය ක්රියාත්මක කිරීමට අදහස් කරන නිශ්චිත ක්රියාමාර්ග, සම්පත් වෙන් කිරීම් හා කාල නියමයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාව රාජ්ය සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීමේ ප්රයත්නය ඉදිරියට ගෙනයන විට, වෛද්ය අධිකාරීන් හා සෞඛ්ය සේවා ආධිපත්ය ක්රියාකාරීන් මෙම වැඩසටහනේ ප්රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.