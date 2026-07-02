ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම 2026 මැයි මාසයේදී දෙගුණයකට වඩා ඉහළ යයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළිකරයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 මැයි මාසයේදී ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම වසරින් වසර සියයට 112කින් ඉහළ ගොස් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536ක් දක්වා ළඟා වී ඇති අතර, මෙය ජාත්යන්තර තෙල් මිල ඉහළ යාම සහ ආනයන ප්රමාණය වැඩිවීම යන දෙඅංශයෙන්ම එල්ල වූ බලපෑමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස පෙනේ.
ඉන්ධන වියදම්වල තියුණු වාර්ෂික ඉහළ යාමක්
2025 වර්ෂයේ එම මාසයට සාපේක්ෂව දක්නට ලැබෙන මෙම සැලකිය යුතු වැඩිවීම, ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ ශේෂය මත බලශක්ති ආනයන දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන බරපතළ බලපෑම ඉස්මතු කරයි. ජාත්යන්තර වෙළඳපොළේ ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යාම සහ රටට ගෙන්වන ඉන්ධන ප්රමාණය වැඩිවීම යන ප්රධාන සාධක දෙකට මෙම තියුණු ඉහළ යාම හේතු වූ බව මහ බැංකුව පෙන්වා දෙයි.
ප්රවාහනය, කර්මාන්තය සහ විදුලි ජනනය ඇතුළු දේශීය බලශක්ති අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඛනිජ තෙල් මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින මෙම දූපත් රාජ්යය, ජාගත් බලශක්ති වෙළඳපොළේ උච්චාවචනයන්ට කෙතරම් අවදානමකට ලක්ව ඇත්දැයි මෙම සංඛ්යාලේඛන නැවතත් ඉස්මතු කරයි.
මාසික සංසන්දනය යම් සහනයක් ලබාදේ
වාර්ෂික සංසන්දනයේ ශෝචනීය ස්වභාවය තිබියදීත්, 2026 අප්රේල් මාසයට සාපේක්ෂව මැයි මාසයේ ඉන්ධන ආනයන වියදම මාසික පදනමින් පහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකු දත්ත පෙන්වා දෙන අතර, රටේ බාහිර අංශ කාර්යසාධනය නිරීක්ෂණය කරන ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට මෙය යම් කෙටිකාලීන සහනයක් ලබාදේ.
ආර්ථිකයට පුළුල් ප්රතිවිපාක
ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත ආනයන වියදමෙහි විශාලතම සංරචකයන්ගෙන් එකක් ලෙස ඉන්ධන ආනයන හඳුනාගත හැකි අතර, මෙම ප්රවර්ගයේ දිගුකාලීන වැඩිවීම් වෙළඳ හිඟය පුළුල් කිරීමට සහ රටේ විදේශ විනිමය සංචිත මත පීඩනය එල්ල කිරීමට හේතු විය හැකිය — මෑත වර්ෂවලදී රට මුහුණ දුන් ආර්ථික අර්බුදය සමග සලකා බලන කල මෙය විශේෂයෙන් සංවේදී කරුණකි.
- 2026 මැයි මාසයේ සමස්ත ඉන්ධන ආනයන වියදම: එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 536
- වාර්ෂික වැඩිවීම: සියයට 112
- ප්රධාන හේතු: ජාත්යන්තර තෙල් මිල ඉහළ යාම සහ ආනයන ප්රමාණය වැඩිවීම
- මාසික ප්රවණතාව: 2026 අප්රේල් මාසයට සාපේක්ෂව අඩුවීමක්
ආර්ථික විශේෂඥයින් සහ වෙළඳ විශ්ලේෂකයින් ඉදිරි මාසික දත්ත සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇති අතර, එමඟින් වාර්ෂික ඉහළ යාම දිගුකාලීන ප්රවණතාවක් නිරූපණය කරන්නේද, නැතහොත් එම කාල සීමාවේ නිශ්චිත සැපයුම් හා මිල නිර්ණය තත්ත්වයන් හා සම්බන්ධ තාවකාලික ඉහළ යාමක්ද යන්න තීරණය කිරීමට හැකිවනු ඇත.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, ඉන්ධන ආනයන ප්රවණතාවන් ඇතුළු බාහිර අංශයේ වර්ධනයන් නිරීක්ෂණය කිරීම, තම පුළුල් ආර්ථික නිරීක්ෂණ වරලාභය යටතේ අඛණ්ඩව ිරිගෙන යයි.
දිගුකාලීන උපාය මාර්ගයක් ලෙස, මිල අධික ඛනිජ තෙල් ආනයන මත යැපීම අඩු කිරීමට සහ ජාගත් තෙල් මිල උච්චාවචනයන්ගෙන් ආර්ථිකය ආරක්ෂා කිරීමට රටේ බලශක්ති මිශ්රණය විවිධාංගීකරණය කිරීම — නවීකරණය කළ හැකි බලශක්තිය සඳහා ආයෝජන ත්වරනය කිරීම ඇතුළුව — ක්රියාත්මක කිරීමට රජය සහ බලශක්ති නියාමකයින් අඛණ්ඩ පීඩනයකට ලක්ව සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.