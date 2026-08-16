ඉන්දියා අභියෝගයට මුහුණ දීමේදී තියුණු පන්දු විනය අවශ්ය බව චන්දිමාල් අවධාරණය කරයි
පළපුරුදු ශ්රී ලංකා පිතිකරු දිනේෂ් චන්දිමාල්, ඉදිරියේදී ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වෙන තරඟය සඳහා සූදානම් වෙමින්, තම කණ්ඩායමේ පන්දු විනය තීව්ර කළ යුතු බව ඉල්ලා සිටියේය. ලෝකයේ වඩාත්ම බලගතු පිතිකරු පෙළට එරෙහිව රේඛා හා දිග ගැන අනනුගත වීම අතිශයින් අගනු ලැබිය හැකි බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
පන්දු දෙපාර්තමේන්තුවේ රණශූරී ඇමතුම
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අත්දැකීම් සහිත ක්රීඩකයන් අතර සිටින චන්දිමාල්, ඉන්දියාව සමඟ තරඟ වැදීමේ ඕනෑකමක් ඇත්නම් පන්දු යැවීමේ ඒකකය වඩා ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් ක්රියා කළ යුතු බව පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය. අවිධිමත් පන්දු යැවීම හරහා පහසු ලකුණු ලබා දීම ආරම්භයේ සිටම ප්රතිවාදීන්ට මුලපිරීම ලබා දෙන බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
දක්ෂ දකුණත් පිතිකරු ප්රකාශ කළේ, ඉන්දියාවේ පිතිකරු පෙළ, ඕනෑම නොසමතාවයක් දඩුවම් කිරීමේ ගැඹුරු හා ගුණාත්මක හැකියාවෙන් සමන්විත බැවින්, ශ්රී ලංකා පන්දු යවන්නන් සෑම සැසිවාරයකම ශක්තිමත් රේඛා පවත්වා ගනිමින් විශ්වාසයෙන් සිය සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීම අත්යවශ්ය බවයි.
විනය තීරණාත්මක වෙනස්කම ලෙස
චන්දිමාල්ට අනුව, කණ්ඩායම් දෙක අතර වෙනස අවසානයේදී තීරණය වන්නේ තනි ක්රීඩකයන්ගේ දස්කම් නොව, පන්දු විනය මතය. ශ්රී ලංකා තුළ ඉන්දියානු පිතිකරුවන් දෙගඩිය කිරීමේ හැකියාව ඇති ක්රීඩකයන් සිටින නමුත්, ඒ සඳහා පන්දු යවන්නන් අවධානය රැකගෙන අපේක්ෂිත ඉලක්කවලින් ඉවත් නොවීම අනිවාර්ය බව ඔහු සඳහන් කළේය.
මෙම මාලාවේදී පන්දු විනය සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණාත්මක වනු ඇත. අප රේඛා හා දිග ස්ථාවරව හිරු ගැසිය හැකි නම්, ඒ හරහා අපට සැබෑ අවස්ථාවක් ලැබෙයි.
චන්දිමාල්ගේ අදහස් ශ්රී ලංකා කඳවුර තුළ ඇති පුළුල් අධිෂ්ඨාන හැඟීම පිළිබිඹු කරයි. පිළිගත හැකි ආකාරයේ ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සහ අසල්වැසි ප්රතිවාදීන්ට එරෙහිව ප්රවේගය ගොඩනැගීමට කණ්ඩායම දැඩිසේ අපේක්ෂා කරයි.
ශ්රී ලංකාව ප්රමිතීන් ඉහළ නැංවීමට සූදානම්
මෙම මාලාව ශ්රී ලංකාවට ඉහළ ශ්රේණිගත ප්රතිවාදීන්ට එරෙහිව සිය හැකියාව පරීක්ෂා කර ගැනීමට සහ වර්තමාන ක්රමවේදය යටතේ කණ්ඩායම ළඟා කර ගෙන ඇති ප්රගතිය ප්රදර්ශනය කිරීමට සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. කණ්ඩායම සහ එකතු කර ගෙන නිවැරදි මනෝස්ථිතිය හා උපායමාර්ගික දැනුවත්භාවයෙන් සෑම තරඟයකටම ළඟා වීම සඳහා චන්දිමාල්ගේ අත්දැකීම් හා නායකත්වය ඉතාමත් වැදගත් වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් රසිකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, කණ්ඩායම චන්දිමාල්ගේ උපදෙස් අනුව ක්රියා කර, කණ්ඩායම් දෙක තරඟ පිටියට එළැඹෙන විට විනයගරුක හා ජවසම්පන්න ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීමයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.