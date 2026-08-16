Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට එරෙහිව තීරණාත්මක ක්‍රිකට් තරඟයකට සැරසෙයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට එරෙහිව තීරණාත්මක ක්‍රිකට් තරඟයකට සැරසෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන අසල්වැසි ආසියානු රාජ්‍ය දෙක, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් තරඟය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ඉතාමත් උද්වේගකර මුහුණුවරක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ප්‍රතිවාදිත්වය ආසියානු ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම ජනප්‍රිය තරඟාවලිය අතර එකක් ලෙස පවතින අතර, කණ්ඩායම් දෙකම පොහොසත් ක්‍රිකට් සම්ප්‍රදායන් සහ කලාපය පුරා ජ්වලිත රසිකයන් රාශියකගෙන් යුක්ත වේ.

ගෞරවාන්විත ප්‍රතිවාදිත්වයක්

දශක ගණනාවක් පුරා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අමතක නොවන මොහොතාවලිය රාශියක් ඉදිරිපත් කර ඇත. ආතතිය බරිත අවසාන මොහොත් සිට ආධිපත්‍යකාරී ප්‍රකාශනයන් දක්වා, මෙම කණ්ඩායම් දෙක අතර තරඟ දේශීයව මෙන්ම උපමහාද්වීපය පුරා අතිවිශාල ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් ආකර්ෂණය කරගනී.

ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන් තම කණ්ඩායම අවස්ථාවට සාර්ථකව ප්‍රතිචාර දක්වා, ලෝක ක්‍රිකට්හි ඉහළ ශ්‍රේණිගත කණ්ඩායම් අතරට ගැනෙන තම දැවැන්ත අසල්වාසීන්ට එරෙහිව ශක්තිමත් ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙති.

අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු

  • ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය සහ ඉන්දියාවේ පළපුරුදු පිතිකරණ පෙළ අතර සටන
  • ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන තරුණ ක්‍රීඩකයන්ගේ විශාල වේදිකාවේ ප්‍රකාශනය
  • ඉන්දියාවේ වේගී පන්දු යැවීමේ ඒකකය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය

තරඟය පිළිබඳ තොරතුරු අඛණ්ඩව අනාවරණය වෙමින් පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් ප්‍රේමීහු සම්පූර්ණ කාලසටහන සහ ස්ථාන සංවිධාන පිළිබඳ තහවුරුවීම ඉවසාමතින් බලාසිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව එදිරිව ඉන්දියාව ක්‍රිකට් තරඟය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවලදී අදාළ ක්‍රිකට් මණ්ඩල විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියා අභියෝගයට මුහුණ දීමේදී තියුණු පන්දු විනය අවශ්‍ය බව චන්දිමාල් අවධාරණය කරයි Sinhala

ඉන්දියා අභියෝගයට මුහුණ දීමේදී තියුණු පන්දු විනය අවශ්‍ය බව චන්දිමාල් අවධාරණය කරයි

පළපුරුදු ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු දිනේෂ් චන්දිමාල්, ඉදිරියේදී ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වෙන තරඟය සඳහා සූදානම් වෙමින්, තම කණ්ඩායමේ පන්දු විනය තීව්‍ර කළ යුතු බව ඉල්ලා…

16 Aug 2026 Discuss
වැසි හේතුවෙන් ක්‍රීඩාවට බාධා - ඉන්දියාව දෙවන දිනයේ දිවා ආහාර විරාමය වන විට 288/2 ක් ලෙස ස්ථිරව රඳවාගනී Sinhala

වැසි හේතුවෙන් ක්‍රීඩාවට බාධා - ඉන්දියාව දෙවන දිනයේ දිවා ආහාර විරාමය වන විට 288/2 ක් ලෙස ස්ථිරව රඳවාගනී

දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ක්‍රීඩාවට වැසි හේතුවෙන් බාධා සිදු වූ අතර, දවසේ මුල් සැසිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිහී යාමෙන් අනතුරුව ඉන්දියාව දිවා…

16 Aug 2026 Discuss
කාර්මික පරිවර්තනය සඳහා තාක්ෂණික කුසලතා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව UNDP සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි Sinhala

කාර්මික පරිවර්තනය සඳහා තාක්ෂණික කුසලතා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව UNDP සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

අර්ථවත් කාර්මික පරිවර්තනයක් ඇති කිරීම සඳහා රටේ තාක්ෂණික ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) සමඟ විධිමත්…

16 Aug 2026 Discuss