Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාර්මික පරිවර්තනය සඳහා තාක්ෂණික කුසලතා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව UNDP සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාර්මික පරිවර්තනය සඳහා තාක්ෂණික කුසලතා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව UNDP සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

අර්ථවත් කාර්මික පරිවර්තනයක් ඇති කිරීම සඳහා රටේ තාක්ෂණික ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) සමඟ විධිමත් ගිවිසුමකට එළඹ ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික සංවර්ධන න්‍යාය පත්‍රයේ තීරණාත්මක ඉදිරි පියවරක් ලෙස සැලකේ.

කාර්මික වර්ධනය සඳහා හවුල්කාරිත්වයක්

ශ්‍රී ලංකා රජය හා UNDP අතර අත්සන් කරන ලද මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම (MoU), ප්‍රධාන කාර්මික ක්ෂේත්‍ර හරහා වඩාත් ශක්තිමත් තාක්ෂණික පදනමක් ගොඩනඟා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇති අතර, ආර්ථිකය නවීකරණය කිරීමට හා ගෝලීය වේදිකාවේ තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීමට රටේ ඇති පුළුල් අභිලාෂයන් සහාය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්මික ප්‍රගතිය ඓතිහාසිකව අවහිර කර ඇති තාක්ෂණික විශේෂඥතාව හා ආයතනික ධාරිතාව සම්බන්ධ ඌනතාවයන් ගොඩනැඟීමේ හවුල් කැපවීමක් මෙම ගිවිසුමෙන් ප්‍රකාශ වේ. UNDP ගේ ගෝලීය දැනුම් ජාල හා සංවර්ධන සම්පත් උපයෝගී කර ගනිමින්, පරිවර්තනයට ලක්වන කාර්මික ක්ෂේත්‍රවලට ඉලක්කගත සහාය ලබා දීමට මෙම මුලපිරීම අපේක්ෂා කෙරේ.

ගිවිසුම ඉලක්ක කරන ක්ෂේත්‍ර

  • ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්මික කම්කරු බලකායේ තාක්ෂණික කුසලතා හා ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම
  • තිරසාර කාර්මික සංවර්ධනය දිරිගන්වන ප්‍රතිපත්ති රාමු සහාය කිරීම
  • දැනුම් හුවමාරුව හා ජාත්‍යන්තර හොඳම පිළිවෙත් සඳහා ප්‍රවේශය පහසු කිරීම
  • විවිධාංගීකරණය වූ කාර්මික හැකියාවන් හරහා ආර්ථික ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්

රට ආර්ථික ය立直ගැනීම හා දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය කරා ගමන් කරන තීරණාත්මක මොහොතකදී මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කෙරෙයි. ශක්තිමත් තාක්ෂණික ධාරිතාවක් ගොඩනැඟීම, ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට, ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට, හා ශ්‍රී ලාංකික කාර්මික ක්ෂේත්‍ර කලාපීය හා ගෝලීය වෙළඳපොළවල් තුළ තරඟකාරී ලෙස ස්ථානගත කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය බව පුළුල් ලෙස සැලකේ.

UNDP ගේ සම්බන්ධීතාවය ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන අත්දැකීම් සම්භාරයක් රැගෙන එන අතර, එය දේශීය උත්සාහයන් සම්පූර්ණ කර ඉලක්ක කාර්මික ක්ෂේත්‍ර හරහා ප්‍රගතිය තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සහයෝගීතාවය ව්‍යාපාර හා කම්කරුවන් යන දෙඅංශයටම ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිඵල ලබා දෙනු ඇති බවත්, ඉදිරි වසරවලදී රටට වඩාත් ඔරොත්තු දෙන හා තාක්ෂණිකව සමත් කාර්මික පදනමකට දායක වනු ඇති බවත් නිලධාරීන් විශ්වාසය පළ කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට එරෙහිව තීරණාත්මක ක්‍රිකට් තරඟයකට සැරසෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට එරෙහිව තීරණාත්මක ක්‍රිකට් තරඟයකට සැරසෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන අසල්වැසි ආසියානු රාජ්‍ය දෙක, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ක්‍රිකට් තරඟය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ඉතාමත්…

16 Aug 2026 Discuss
ඉන්දියා අභියෝගයට මුහුණ දීමේදී තියුණු පන්දු විනය අවශ්‍ය බව චන්දිමාල් අවධාරණය කරයි Sinhala

ඉන්දියා අභියෝගයට මුහුණ දීමේදී තියුණු පන්දු විනය අවශ්‍ය බව චන්දිමාල් අවධාරණය කරයි

පළපුරුදු ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු දිනේෂ් චන්දිමාල්, ඉදිරියේදී ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වෙන තරඟය සඳහා සූදානම් වෙමින්, තම කණ්ඩායමේ පන්දු විනය තීව්‍ර කළ යුතු බව ඉල්ලා…

16 Aug 2026 Discuss
වැසි හේතුවෙන් ක්‍රීඩාවට බාධා - ඉන්දියාව දෙවන දිනයේ දිවා ආහාර විරාමය වන විට 288/2 ක් ලෙස ස්ථිරව රඳවාගනී Sinhala

වැසි හේතුවෙන් ක්‍රීඩාවට බාධා - ඉන්දියාව දෙවන දිනයේ දිවා ආහාර විරාමය වන විට 288/2 ක් ලෙස ස්ථිරව රඳවාගනී

දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ක්‍රීඩාවට වැසි හේතුවෙන් බාධා සිදු වූ අතර, දවසේ මුල් සැසිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිහී යාමෙන් අනතුරුව ඉන්දියාව දිවා…

16 Aug 2026 Discuss