කාර්මික පරිවර්තනය සඳහා තාක්ෂණික කුසලතා ශක්තිමත් කිරීමට ශ්රී ලංකාව UNDP සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි
අර්ථවත් කාර්මික පරිවර්තනයක් ඇති කිරීම සඳහා රටේ තාක්ෂණික ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් ශ්රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) සමඟ විධිමත් ගිවිසුමකට එළඹ ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික සංවර්ධන න්යාය පත්රයේ තීරණාත්මක ඉදිරි පියවරක් ලෙස සැලකේ.
කාර්මික වර්ධනය සඳහා හවුල්කාරිත්වයක්
ශ්රී ලංකා රජය හා UNDP අතර අත්සන් කරන ලද මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම (MoU), ප්රධාන කාර්මික ක්ෂේත්ර හරහා වඩාත් ශක්තිමත් තාක්ෂණික පදනමක් ගොඩනඟා ගැනීමට නිර්මාණය කර ඇති අතර, ආර්ථිකය නවීකරණය කිරීමට හා ගෝලීය වේදිකාවේ තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීමට රටේ ඇති පුළුල් අභිලාෂයන් සහාය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ කාර්මික ප්රගතිය ඓතිහාසිකව අවහිර කර ඇති තාක්ෂණික විශේෂඥතාව හා ආයතනික ධාරිතාව සම්බන්ධ ඌනතාවයන් ගොඩනැඟීමේ හවුල් කැපවීමක් මෙම ගිවිසුමෙන් ප්රකාශ වේ. UNDP ගේ ගෝලීය දැනුම් ජාල හා සංවර්ධන සම්පත් උපයෝගී කර ගනිමින්, පරිවර්තනයට ලක්වන කාර්මික ක්ෂේත්රවලට ඉලක්කගත සහාය ලබා දීමට මෙම මුලපිරීම අපේක්ෂා කෙරේ.
ගිවිසුම ඉලක්ක කරන ක්ෂේත්ර
- ශ්රී ලංකාවේ කාර්මික කම්කරු බලකායේ තාක්ෂණික කුසලතා හා ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම
- තිරසාර කාර්මික සංවර්ධනය දිරිගන්වන ප්රතිපත්ති රාමු සහාය කිරීම
- දැනුම් හුවමාරුව හා ජාත්යන්තර හොඳම පිළිවෙත් සඳහා ප්රවේශය පහසු කිරීම
- විවිධාංගීකරණය වූ කාර්මික හැකියාවන් හරහා ආර්ථික ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය ප්රවර්ධනය කිරීම
ශ්රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්
රට ආර්ථික ය立直ගැනීම හා දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය කරා ගමන් කරන තීරණාත්මක මොහොතකදී මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කෙරෙයි. ශක්තිමත් තාක්ෂණික ධාරිතාවක් ගොඩනැඟීම, ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට, ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට, හා ශ්රී ලාංකික කාර්මික ක්ෂේත්ර කලාපීය හා ගෝලීය වෙළඳපොළවල් තුළ තරඟකාරී ලෙස ස්ථානගත කිරීමට අත්යවශ්ය බව පුළුල් ලෙස සැලකේ.
UNDP ගේ සම්බන්ධීතාවය ජාත්යන්තර සංවර්ධන අත්දැකීම් සම්භාරයක් රැගෙන එන අතර, එය දේශීය උත්සාහයන් සම්පූර්ණ කර ඉලක්ක කාර්මික ක්ෂේත්ර හරහා ප්රගතිය තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සහයෝගීතාවය ව්යාපාර හා කම්කරුවන් යන දෙඅංශයටම ප්රත්යක්ෂ ප්රතිඵල ලබා දෙනු ඇති බවත්, ඉදිරි වසරවලදී රටට වඩාත් ඔරොත්තු දෙන හා තාක්ෂණිකව සමත් කාර්මික පදනමකට දායක වනු ඇති බවත් නිලධාරීන් විශ්වාසය පළ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.