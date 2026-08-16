වැසි හේතුවෙන් ක්රීඩාවට බාධා - ඉන්දියාව දෙවන දිනයේ දිවා ආහාර විරාමය වන විට 288/2 ක් ලෙස ස්ථිරව රඳවාගනී
දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වන ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ ක්රීඩාවට වැසි හේතුවෙන් බාධා සිදු වූ අතර, දවසේ මුල් සැසිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිහී යාමෙන් අනතුරුව ඉන්දියාව දිවා ආහාර විරාමය වන විට ලකුණු 288 කදී කඩුලු 2 ක් අහිමිකරගෙන ඔවුන්ගේ ඉනිම නැවත ආරම්භ කළේය.
කාලගුණය හේතුවෙන් දිගු ප්රමාදයක්
නොනවතින වැසි හේතුවෙන් තරග නිලධාරීන්ට දෙවන දිනයේ උදෑසන ක්රීඩාව ආරම්භ කිරීම කල් දැමීමට සිදු වූ අතර, ඉතාමත් තීරණාත්මක සැසියක් වන්නට තිබූ ඒ කාලය කණ්ඩායම් දෙකටම නාස්ති විය. කාලගුණ තත්ත්වයන් දිනෙන් ක්රීඩකයන් හා ප්රේක්ෂකයන් රැඳී සිටීමට බල කළ නමුත්, ක්රීඩාව නැවත ආරම්භ කිරීමට ඉඩ සලසා ගත හැකි වන තෙක් ක්රමයෙන් තත්ත්වයන් හිතකර දිශාවට හැරුණි.
ඉන්දියාව ශක්තිමත් තත්ත්වයක
ක්රීඩාව අවසානයේ ආරම්භ වූ විට, ඉන්දියාව ඔවුන් නවතා සිටි ස්ථානයෙන් ම ඉදිරියට ගිය අතර, ක්රීස් හි ඔවුන්ගේ ආධිපත්යය රඳවාගැනීම සිදු කළේය. ආගන්තුක කණ්ඩායම - නැතහොත් ස්ථානය අනුව සත්කාරක කණ්ඩායම - දෙවන දිනයේ දිවා ආහාර විරාම ඇඟවීම වන විට කඩුලු 2 ක් ම අහිමි කරගෙන ලකුණු 288 ක් දක්වා ළඟා වී සිටියේය.
අවම කඩුලු අහිමිවීමක් සහිතව ලබාගත් ඒ ශක්තිමත් එකතුව ඉන්දියාව තරගය තුළ ආධිපත්ය සහගත ස්ථානයක තබන අතර, ඔවුන්ගේ ඉහළ පෙළේ පිතිකරුවන් පළමු දිනයේ සිටම දෙවන දිනය දක්වා ශක්තිමත් පදනමක් ගොඩ නගා ඇත.
නාස්ති වූ කාලය තීරණාත්මක විය හැකිය
උදෑසන සැසිය වැසි හේතුවෙන් නාස්ති වීම තරගයේ සමස්ත ප්රතිඵලය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දෙකණ්ඩායම්ම ජයග්රහණයක් සොයා ගැනීම සඳහා දැන් වඩාත් ඝන කාලසටහනකට මුහුණ දෙනු ඇත. ක්රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යන විට තරග නිලධාරීන් කාලගුණ තත්ත්වයන් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ඉන්දියාවේ ඉනිම සහ සමස්ත තරග තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සවස් සැසිය දිගේ ක්රීඩාව ඉදිරියට යත්ම ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.