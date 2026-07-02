ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්යාව 56,000 ඉක්මවා මරණ 35 දක්වා ඉහළට
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඊයේ දිනය වන විට තහවුරු වූ මුළු රෝගීන් සංඛ්යාව 56,422 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන රෝගය හේතුවෙන් මෙම වසරේ සිදු වූ මරණ සංඛ්යාව 35 දක්වා ළඟා වී තිබේ.
වර්ධනය වෙමින් පවතින පොදු සෞඛ්ය තර්ජනයක්
නවතම සංඛ්යාලේඛන, Aedes මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ රෝගයට එරෙහිව දිවයිනේ කරගෙන යනු ලබන සටනේ කලකිරීමට පත් කරවන තතු ඉදිරිපත් කරයි. රෝගීන් සංඛ්යාව ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යාම, රටපුරා සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ රෝහල් කෙරෙහි අධික බරක් පැටවෙමින් ඇත.
ඩෙංගු උණ ශ්රී ලංකාවට නැවත නැවත මතුවන කාලීන අභියෝගයක් වන නමුත්, මෙම වසරේ වසංගතය ලබා ගෙන ඇති පරිමාණය, පොදු සෞඛ්ය නිලධාරීන් සහ සාමාන්ය ජනතාව යන දෙපාර්ශ්වය අතරම අලූත් කලබැල්මක් ඇති කර තිබේ.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
රෝගය පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් ශ්රී ලාංකිකයන්ට අඛණ්ඩව නිර්දේශ කරමින් සිටිති. නිලධාරීන් විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන ප්රධාන පියවර අතර:
- මදුරුවන් වැඩෙන ස්ථාන ලෙස කටයුතු කරන නිවෙස්, උද්යාන සහ කාර්යස්ථාන අවට ජල පොකුරු ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් උදෑසන සහ සවස් යාම වලදී මදුරු විකර්ෂක ද්රව්ය භාවිත කිරීම සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම
- ජල ගබඩා කිරීමේ භාජන සෑම විටෙකම තදින් ආවරණය කර තබා ගැනීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
බලධාරීන් අවධානයෙන්
සෞඛ්ය අමාත්යාංශය සහ අදාළ මහනගර බලධාරීන් විසින් රෝගය වැඩිදුරටත් පැතිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අධික අවදානම් සහිත ප්රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සහ දුම් ගැසීමේ මෙහෙයුම් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. වැඩිවෙමින් පවතින රෝගී ප්රවාහය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල රෝහල් ඉහළ අවධානතා තත්ත්වයකට පත් කර ඇත.
ඩෙංගු රෝගය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් බරපතළ දෛශික රෝග තර්ජනයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, මෙම වසංගතය පාලනය යටතට ගැනීම සඳහා ප්රජා සහභාගීත්වය අත්යවශ්ය වේ.
ස්වකීය නිවාස අසළ ඇති ගොදුරු මදුරු බෝවන ස්ථාන පිළිබඳව කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමට සහ දේශීය සෞඛ්ය කණ්ඩායම් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට මහජනතාව තරයේ දිරිමත් කරනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.