ශ්රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි
ගෙවීම් ශේෂය නැවතත් පීඩනයට
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) මෑතකදී නිකුත් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වී ඇති අතර, දේශයේ නාজූකී ආර්ථික ය立直කිරීමේ ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ බාහිර අංශයේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් නැවතත් කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.
මහ බැංකුවේ අංකලේඛන දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ, ශ්රී ලංකාව සහ ලෝකයේ ඉතිරි රටවල් අතර භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳාම, ආදායම් ප්රවාහ සහ ජංගම මාරු ගනුදෙනු ලුහුබැඳෙන ජංගම ගිණුමේ ශ්රී ලංකාවට ලැබෙන ආදායම් හා ගෙවීම් අතර පරතරය වැඩිදියුණු නොවී පිරිහීමකට ලක් ව ඇති බවයි.
හිඟය පුළුල් වීමේ අර්ථය
ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වීම සාමාන්යයෙන් ඇඟවෙන්නේ රටක් අපනයනයට වඩා ආනයනය වැඩි කරමින් සිටින බව හෝ සේවා හා ආදායම් මත ගෙවීම් ලැබෙන ප්රවාහයන් ඉක්මවා යන බවයි. 2022 වසරේ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට වෙහෙස වන ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන්, බාහිර ගිණුමේ ඕනෑම පිරිහීමක් ප්රතිපත්ති立案 නිර්මාතෘන්, ණය හිමියන් සහ ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරයි.
මෙම වර්ධනය ඉතා සංවේදී අවස්ථාවක සිදු වී ඇති අතර, දිවයිනේ ජාතිය ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවල නිරත ව සිටින අතරම ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහන යටතේ ද කටයුතු කරමින් සිටී.
සන්දර්භය හා ඉදිරි දැක්ම
විදේශ සංචිත ක්රමානුකූලව ගොඩනැඟීම සහ ප්රේෂණ ලැබීම් වැඩිදියුණු වීම ඇතුළු මෑත මාසවල ධනාත්මක දර්ශකයන් කිහිපයක් පෙනී සිටියද, නවතම ජංගම ගිණුම් දත්ත, ස්ථිරස්ථායී බාහිර අංශ ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කර ගැනීමේ දී ඉතිරිව ඇති අභියෝගයන් තවදුරටත් යටිරේඛා ගනී.
විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, සංචාරක ආදායම් සහ විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්රේෂණ ජංගම ගිණුමට සැලකිය යුතු ආධාරයක් ලබා දී ඇතත්, දේශීය පරිභෝජනය යළි ගොඩනැඟෙමින් ආනයන ඉල්ලුම ඉහළ යාමත් සමඟ ඉදිරි මාසවලදී හිඟය මත තවදුරටත් පීඩනයක් ඇති විය හැකි බවයි.
ඉදිරි මුදල් ප්රතිපත්ති සන්නිවේදනයන්හිදී සහ කාලීක ආර්ථික දැක්ම වාර්තාවලදී මහ බැංකුව බාහිර අංශ ප්රවණතා සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.