Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි

ගෙවීම් ශේෂය නැවතත් පීඩනයට

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) මෑතකදී නිකුත් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වී ඇති අතර, දේශයේ නාজූකී ආර්ථික ය立直කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩව ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ බාහිර අංශයේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් නැවතත් කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.

මහ බැංකුවේ අංකලේඛන දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝකයේ ඉතිරි රටවල් අතර භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳාම, ආදායම් ප්‍රවාහ සහ ජංගම මාරු ගනුදෙනු ලුහුබැඳෙන ජංගම ගිණුමේ ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන ආදායම් හා ගෙවීම් අතර පරතරය වැඩිදියුණු නොවී පිරිහීමකට ලක් ව ඇති බවයි.

හිඟය පුළුල් වීමේ අර්ථය

ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වීම සාමාන්‍යයෙන් ඇඟවෙන්නේ රටක් අපනයනයට වඩා ආනයනය වැඩි කරමින් සිටින බව හෝ සේවා හා ආදායම් මත ගෙවීම් ලැබෙන ප්‍රවාහයන් ඉක්මවා යන බවයි. 2022 වසරේ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට වෙහෙස වන ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන්, බාහිර ගිණුමේ ඕනෑම පිරිහීමක් ප්‍රතිපත්ති立案 නිර්මාතෘන්, ණය හිමියන් සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරයි.

මෙම වර්ධනය ඉතා සංවේදී අවස්ථාවක සිදු වී ඇති අතර, දිවයිනේ ජාතිය ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවල නිරත ව සිටින අතරම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් වැඩසටහන යටතේ ද කටයුතු කරමින් සිටී.

සන්දර්භය හා ඉදිරි දැක්ම

විදේශ සංචිත ක්‍රමානුකූලව ගොඩනැඟීම සහ ප්‍රේෂණ ලැබීම් වැඩිදියුණු වීම ඇතුළු මෑත මාසවල ධනාත්මක දර්ශකයන් කිහිපයක් පෙනී සිටියද, නවතම ජංගම ගිණුම් දත්ත, ස්ථිරස්ථායී බාහිර අංශ ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කර ගැනීමේ දී ඉතිරිව ඇති අභියෝගයන් තවදුරටත් යටිරේඛා ගනී.

විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, සංචාරක ආදායම් සහ විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ ජංගම ගිණුමට සැලකිය යුතු ආධාරයක් ලබා දී ඇතත්, දේශීය පරිභෝජනය යළි ගොඩනැඟෙමින් ආනයන ඉල්ලුම ඉහළ යාමත් සමඟ ඉදිරි මාසවලදී හිඟය මත තවදුරටත් පීඩනයක් ඇති විය හැකි බවයි.

ඉදිරි මුදල් ප්‍රතිපත්ති සන්නිවේදනයන්හිදී සහ කාලීක ආර්ථික දැක්ම වාර්තාවලදී මහ බැංකුව බාහිර අංශ ප්‍රවණතා සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තුර් සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහවුරු කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තුර් සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත තරඟ දෙකේ ටෙස්ට් තරඟාවලියේ දිනයන් නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇති අතර, එම සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ…

02 Jul 2026 Discuss
ආර්ථික පීඩාව මධ්‍යයේ රජය මාස හයක් සඳහා ජල ගාස්තු凍결කරයි Sinhala

ආර්ථික පීඩාව මධ්‍යයේ රජය මාස හයක් සඳහා ජල ගාස්තු凍결කරයි

ශ්‍රී ලාංකික නිවෙස් හා ව්‍යාපාරවලට සහනයක් ලබාදෙමින්, රට මුහුණදෙන අඛණ්ඩ ආර්ථික පීඩාවන් මධ්‍යයේ පාරිභෝගිකයන් තවදුරටත් මූල්‍ය බරකට ලක් නොවන ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට…

02 Jul 2026 Discuss
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සමඟ ඇති සම්බන්ධතා තහවුරු වෙයි — 2025 අවබෝධතා ගිවිසුම ජයග්‍රහණයක් ලෙස තිල්වින් සිල්වා සඳහන් කරයි Sinhala

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සමඟ ඇති සම්බන්ධතා තහවුරු වෙයි — 2025 අවබෝධතා ගිවිසුම ජයග්‍රහණයක් ලෙස තිල්වින් සිල්වා සඳහන් කරයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ (ජවිපෙ) මහලේකම් තිල්වින් සිල්වා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, 2025 වර්ෂයේ දී අත්සන් තබන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමක් මඟින් ජවිපෙ සහ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය…

02 Jul 2026 Discuss