ශ්රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක තත්ත්වයට — ප්රධාන ආර්ථික සන්ධිස්ථානයක්
ශ්රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කිරීමට ලක් වී ඇති අතර, රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදවලින් එකක් අත්විඳීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ තීරණාත්මක転換 ලක්ෂ්යයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
2022 වර්ෂයේ රටට ව්යාප්ත වූ ඉතා දරුණු ආර්ථික කඩාවැටීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව පහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකරණය වූ අතර, මෙම නැවත වර්ගීකරණය එම තත්ත්වයේ සිදු වූ විශාල සංකේතාත්මක හා ප්රායෝගික වෙනසක් නියෝජනය කරයි. එම අර්බුදය හේතුවෙන් රට විදේශ ණය සඳහා පළමු වතාවට අත්හිටුවීමකට මුහුණ දුන් අතර, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සඳහා දැඩි හිඟකමක් ඇති විය. මේ හේතුවෙන් ඇති වූ ජනතා නැගිටීම අවසානයේ රජය මාරුවීමකට හේතු විය.
දුෂ්කරතාවලින් ජය ගත් ප්රකෘතිමත් වීමක්
ඉහළ මධ්යම ආදායම් වර්ගීකරණය වෙත නැවත පැමිණීම, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ගෙන ගිය ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන්හි ප්රතිඵලයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. එම IMF ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන සාර්ව ආර්ථික සමතුලිතතාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කේන්ද්රීය සාධකය වී ඇත. අනුක්රමික රජයන් රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවර කිරීමට සහ ණය දෙන්නන්ගේ විශ්වාසය නැවත ගොඩ නගා ගැනීමට අරමුණින් බදු වැඩිකිරීම් හා සහනාධාර කැපීම් ඇතුළු දුෂ්කර නමුත් අවශ්ය රාජ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කළහ.
ආදායම් වර්ගීකරණ නිර්ණය කෙරෙනුයේ ලෝක බැංකුව විසින් රටක ස්ථුල ජාතික ආදායම ශීර්ෂ ගණනකට බෙදීමෙන් ලැබෙන ඒක පුද්ගල ආදායම මත පදනම්ව ය. ඉහළ මධ්යම ආදායම් සීමාව නැවත ළඟා කර ගැනීම, ජාත්යන්තර ආයතනය විසින් නියම කරන ලද සීමාව ඉක්මවා යාමට තරම් සාමාන්ය ආදායම් මට්ටම් ප්රකෘතිමත් වී ඇති බව සංඥා කරයි.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
මෙම නැවත වර්ගීකරණය ප්රගතියේ දිරිගන්වන සූචකයක් වුවද, ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රතිලාභ ජනගහනය පුරා සමානව ලැබී නොමැති බව ආර්ථික විද්යාඥයෝ අවධාරණය කරති. ශ්රී ලාංකික බොහෝ ගෘහස්ථ ජීවිත දිගටම ඉහළ ජීවන වියදම් ගැටලුවලට මුහුණ දෙන අතර, සම්පූර්ණ ආර්ථික සාමාන්ය තත්ත්වයට ළඟා වීමේ ගමන තවමත් දිගු ය.
- ශ්රී ලංකාව 2022 දී ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට විදේශ ණය ගෙවීම අත්හිටුවීය
- IMF සහාය ඇති ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ප්රධාන මෙවලම බවට පත් විය
- ලෝක බැංකුව ආදායම් වර්ගීකරණ නිර්ණය කරනු ලබන්නේ ඒක පුද්ගල ස්ථුල ජාතික ආදායම් දත්ත භාවිතා කරමිනි
- ආර්ථික අර්බුදයට පෙර රට ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක තත්ත්වය දරා සිටියේය
කෙසේ වෙතත්, මෙම සංවර්ධනය ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර මූල්ය වෙළෙඳපොළවල් තුළ රටේ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රට අනාගතයේ ණය ලබා ගන්නා කොන්දේසිවලට ධනාත්මකව බලපෑ හැකිය. ජාතිය විශ්වාසදායක වර්ධන ගමනකට නැවත ඇතුළු වී ඇති බවට ආයෝජකයන්ට හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ට සංඥා කරමින්, මෙය කීර්තිමත් බරක් ද දරයි.
විචාරශීලී ශුභවාදය
නැවත වර්ගීකරණය ශ්රී ලංකාව ළඟා කර ගත් ප්රගතියේ වැදගත් පිළිගැනීමක් වුවද, මෙම ප්රකෘතිමත් වීම දිගුකාලීන ස්වභාවයෙන් යුත් වන අතර සමාජයේ සියලු ස්ථරවලට ළඟා වන බව සහතික කිරීම සඳහා නිරන්තර ප්රතිසංස්කරණ හා ඇතුළත් කරගත් වර්ධනය අත්යවශ්ය ව පවතී.
ශ්රී ලංකාව ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යමින් සම්පූර්ණ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ළඟා කර ගැනීමට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත ළඟා කරගත් මෙම තත්ත්වය — ප්රතිපත්ති立案
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.