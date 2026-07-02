2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේ ශ්රී ලංකාවේ කොන්දොමිනියම් විකිණුම් 15.2%කින් පහත වැටේ — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි
ශ්රී ලංකාවේ කොන්දොමිනියම් වෙළඳපොළ 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටීමකට ලක් වී ඇති අතර, පෙර වර්ෂයේ අදාළ කාලසීමාවට සාපේක්ෂව ගනුදෙනු 15.2 ප්රතිශතයකින් අඩු වී ඇති බව ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව නිකුත් කළ දත්ත මගින් හෙළි වේ.
සිසිල් වෙමින් පවතින දේපළ වෙළඳපොළ
මෙම සංඛ්යාලේඛන, රට පුරා මහල් නිවාස ආකාරයේ නේවාසික ඒකක සඳහා ඇති ඉල්ලුම ස්ථාවර ලෙස අඩු වෙමින් පවතින බව පෙන්නුම් කරන අතර, රට පුළුල් ආර්ථික ය立直ොව්නය කරා ගමන් කරන මෙවන් සන්ධිස්ථානයක දේශීය නිශ්චල දේපළ අංශයේ සෞඛ්ය පිළිබඳ නව ප්රශ්න මතු කරයි. දේශීය ගැනුම්කරුවන් හා විදේශ ආයෝජකයන් දෙඅංශයෙන්ම ශක්තිමත් ඉල්ලුමක් ආකර්ෂණය කර ගෙන සිටි නේවාසික ගෘහ නිර්මාණ වෙළඳපොළේ මෙම අංශය මත වැඩෙන පීඩනය මහ බැංකු දත්ත ඉස්මතු කරයි.
කොන්දොමිනියම් විකිණුම් පහත වැටීම සිදු වී ඇත්තේ දිගු කාලීන දැරිය හැකි මිල ගණන් සම්බන්ධ අභියෝග මධ්යයේය. ඉහළ පොළී අනුපාත සහ දැඩි ණය ලබා දීමේ කොන්දේසි ක්රය ශක්තිය මත බලපෑම් කරමින් පවතී. අනාගත ගැනුම්කරුවන් බොහෝ දෙනෙකු, වැඩි ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් ස්ථාපිත වන තෙක් ආයෝජන තීරණ කල් දමමින් බලා සිටීමේ ප්රවේශය අනුගමනය කර ඇති බව වාර්තා වේ.
පහත වැටීම පිටුපස ඇති මූලික සාධක
- උකස් මූල්ය ක්රම ඔස්සේ කරන මිලදී ගැනීම් අධෛර්යමත් කරන ස්ථාවරව ඉහළ ණය ලැබීමේ පිරිවැය
- ක්රියාත්මක ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාව මධ්යයේ පාරිභෝගික විශ්වාසය අඩු වීම
- විශේෂයෙන් කොළඹ නාගරික කොරිඩෝ ඇතැම් ප්රදේශවල නේවාසික ඒකක අතිරික්ත සැපයුමක් පැවතීම
- අර්බුදයට පෙර මට්ටම්වලට සාපේක්ෂව විදේශ ගැනුම්කරු ක්රියාකාරිත්වය මන්දගාමී වීම
සංවර්ධකයන්ට හා පුළුල් ආර්ථිකයට ඇති ඇඟවුම්
අර්බුදයෙන් පසු ඉල්ලුම නැවත ඇලී ගනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් ඉදිකිරීම් කටයුතු වේගවත් කළ දේපළ සංවර්ධකයන් මත මෙම මන්දගාමිත්වය අමතර බරක් පැටවිය හැකි බව අපේක්ෂා කෙරේ. කොළඹ නාගරික ප්රදේශයේ ලොකු පරිමාණ කොන්දොමිනියම් ව්යාපෘති කිහිපයක් දැන් වැඩිවෙමින් යන තරඟකාරී වෙළඳපොළක අවිකුණු තොගය විකිණීමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මග IMF සහාය ලත් ගැලපුම් වැඩසටහන් සාකච්ඡා නිම වීමෙන් පසු සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු වී ඇතත්, ඒ ප්රතිලාභ කොන්දොමිනියම් වැනි ඉහළ වටිනාකමැති වත්කම්වල පාරිභෝගික වියදම් හා ආයෝජන දක්වා සම්පූර්ණ ලෙස ලඟා වී නොමැති බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
ණය ලබා ගැනීමේ අනුපාත තවදුරටත් අඩු වීම, මධ්යම හා ඉහළ ආදායම් ලාභී ගෘහස්ථ ඒකක අතර විශ්වාසය නැවත ඇති වීම, සහ දේපළ අංශය කරා විදේශ සෘජු ආයෝජනය නැවත ජීවය ලැබීම යන කරුණු මත කොන්දොමිනියම් විකිණුම්වල සාර්ථක යළි ප්රකෘතිය රඳා පවතිනු ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. එම කොන්දේසි ඇති වන තෙක්, 2026 ඉතිරි කාලය පුරාවටද වෙළඳපොළ ප්රතිවිරෝධී බාධකවලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.