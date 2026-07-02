පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ජූලි 6 සිට ඉහළ යන බව ප්රවාහන අධිකාරීන් තහවුරු කරයි
ජාතික ප්රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) සහ ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය (LPBOA) අතර ඇති කර ගත් එකඟතාවක් අනුව, ජූලි 6 වැනි සඳුදා සිට පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළ දැමීමට නියමිත බැවින්, ශ්රී ලංකාව පුරා මගීන් වැඩි ගමන් වියදම් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටිති.
ප්රධාන ප්රවාහන ආයතන අතර එකඟතාවක්
NTC සහ LPBOA එක්ව පෞද්ගලික බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට එකඟ වී ඇති බව කර්මාන්ත නියෝජිතයන් තහවුරු කළ අතර, නව ගාස්තු සතිය ආරම්භයේ සිට බලාත්මක වේ. දිනපතා ගමනාගමනය සඳහා පෞද්ගලික බස් සේවා මත යැපෙන ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනකට මෙම තීරණය ඉතා වැදගත් වෙනසක් ගෙන එයි.
මගීන්ට මෙයින් සිදුවන බලපෑම
ගාස්තු සංශෝධනය ජනගහනයෙන් විශාල කොටසකට, විශේෂයෙන් නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයේම රැකියා, පාසල් සහ අත්යාවශ්ය සේවා වෙත ගමන් කිරීම සඳහා පෞද්ගලික බස් ජාල මත දැඩි ලෙස රඳා සිටින අඩු හා මධ්යම ආදායම්ලාභී මගීන්ට සෘජු බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සංශෝධිත ගාස්තු ව්යුහය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් ප්රකාශිත නොවූවද, ප්රධාන ප්රවාහන අධිකාරීන් දෙකක් අතර ඇති කර ගත් මෙම එකඟතාව, ගාස්තු වැඩිවීම සනාථ වී ඉතා ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වන බව පෙන්නුම් කරයි.
සංශෝධනය පිටුපස ඇති කර්මාන්ත පීඩනය
දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පෞද්ගලික බස් රියදුරන් තර්ක කරමින් සිටියේ, දැනට පවතින ගාස්තු ව්යුහය ඉන්ධන මිල, අමතර කොටස් සහ නඩත්තු වියදම් ඇතුළු ඉහළ යන මෙහෙයුම් පිරිවැය සමඟ සමගාමීව ගමන් නොකරන බවයි. දිවයිනේ පෞද්ගලික බස් මෙහෙයුම්වල මූල්යමය තිරසාරභාවය සහතික කිරීම සඳහා ගාස්තු සකස් කිරීමේ වඩාත්ම声 හඬ නගන ආධාරකරුවන් අතර LPBOA ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.
ජූලි 6 ක්රියාත්මක කිරීමේ දිනයට පෙර NTC විසින් නිල වශයෙන් නිකුත් කළ පසු, සංශෝධිත ගාස්තු කාලසටහන් සමඟ මගීන් හුරුපුරුදු වී සිටිමින් ජාගරූකව සිටීමට උපදෙස් ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.