Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදය තුරන් කිරීමට එකීකෘත ජාතික උපාය මාර්ගයක් ඉල්ලා සිටින ජනාධිපති දිසානායක

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදය තුරන් කිරීමට එකීකෘත ජාතික උපාය මාර්ගයක් ඉල්ලා සිටින ජනාධිපති දිසානායක

ශ්‍රී ලංකාව වෙළාගෙන ඇති මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර මුලිනුපුටා දැමීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන සියල්ල එකම සම්බන්ධීකරණ ජාතික රාමුවක් යටතේ එක්සත් විය යුතු බවට ජනාධිපති අනූර කුමාර දිසානායක දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

මත්ද්‍රව්‍යවලට එරෙහිව එකට එක්වූ පෙරමුණක්

රටේ මත්ද්‍රව්‍ය ගැටලුව විසඳීම තනි ආයතනවල ඛණ්ඩිත හා හුදෙකලා උත්සාහයන් මත පමණක් රඳා නොතිබිය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේය. ඒ වෙනුවට, ඉන්නෝ‍ෙස ප්‍රතිඵල ලබා දීම සඳහා සකස් කරන ලද, ස්ථිර හා සමස්ත ජාතික සැලැස්මක් තුළ සෑම අදාළ ආයතනයක්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

මෙම ඉල්ලීම, විශේෂයෙන් දිවයිනේ තරුණ පිරිස් අතර, ශ්‍රී ලාංකික සමාජයට මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ හානිය සිදුවෙමින් පවතින පරිමාණය ගැන රජයේ ඉහළම මට්ටමේ වැඩෙන කනස්සල්ල පිළිඹිඹු කරයි.

ආයතනික සම්බන්ධීකරණය කේන්ද්‍රස්ථානයේ

ජනාධිපති දිසානායකගේ උපදේශය, ආයතන තනි තනිව නොව සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්‍රියා කිරීම අපේක්ෂා කරමින්, වඩාත් ක්‍රමවත් හා වගවිය යුතු ප්‍රවේශයක් දෙසට මාරුවීමක් සංඥා කරයි. ජාතික සැලැස්මක් කෙරෙහි ඇති අවධාරණය, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන, සෞඛ්‍ය අධිකාරීන්, අධ්‍යාපන ආයතන හා ප්‍රජා සංවිධාන එකම මෙහෙයුම් උපාය මාර්ගයක් යටතට ගෙන ඒමට රජය අදහස් කරන බව පෙන්නුම් කරයි.

  • රාජ්‍ය ආයතන සියල්ල එකම සම්බන්ධීකරණ ජාතික රාමුවක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වීම
  • ජනාධිපතිවරයා විසින් මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර තීරණාත්මක ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස හඳුනා ගැනීම
  • ආයතන හරහා ඛණ්ඩිත උත්සාහයන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ක්‍රමවත්, වගවිය යුතු ප්‍රවේශයක්
රටට මුහුණ දී ඇති මත්ද්‍රව්‍ය උවදුර තුරන් කිරීමට සියලු ආයතන සම්බන්ධීකරණ ජාතික සැලැස්මකට අනුකූලව ක්‍රියා කළ යුතු බව ජනාධිපති දිසානායක අවධාරණය කළේය.

ජාතික ක්‍රියාමාර්ගය ඉල්ලා සිටින ජාතික අභියෝගයක්

හෙරොයින් සහ කෘත්‍රිම ද්‍රව්‍ය වැනි මත්ද්‍රව්‍ය දිවයින පුරා පවුල් හා ප්‍රජාවන් විනාශ කරමින් පැතිරෙමින් තිබියදී, ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාප්තිය සමඟ පොරබදමින් ඇත. ගලා ඒම නැවැත්වීමට අසමත් වූ, බොහෝ නිරීක්ෂකයින් විසින් අසමගි ප්‍රතිචාරයක් ලෙස විස්තර කරන දෙය ගැන බලධාරීන් නිරන්තර විවේචනයට ලක්ව ඇත.

මෙම ප්‍රශ්නය ජාතික න්‍යාය පත්‍රයේ ස්ථිරව ස්ථාපිත කරමින් ආයතනික එකමුතුකම ඉල්ලා සිටීමෙන්, ජනාධිපති දිසානායක, ඔහුගේ පරිපාලනය මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාරණාවක් පමණක් ලෙස නොව, සමස්ත රජයේ ප්‍රතිචාරයක් අවශ්‍ය වන පුළුල් සමාජ හදිසි තත්ත්වයක් ලෙස සලකන බව සංඥා කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඇති බව පෙනේ.

රජය සිය ප්‍රවේශය විධිමත් කරන විට, යෝජිත ජාතික සැලැස්මේ නිශ්චිත ව්‍යුහය හා කාල රාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තුර් සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහවුරු කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තුර් සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත තරඟ දෙකේ ටෙස්ට් තරඟාවලියේ දිනයන් නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇති අතර, එම සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ…

02 Jul 2026 Discuss
ආර්ථික පීඩාව මධ්‍යයේ රජය මාස හයක් සඳහා ජල ගාස්තු凍결කරයි Sinhala

ආර්ථික පීඩාව මධ්‍යයේ රජය මාස හයක් සඳහා ජල ගාස්තු凍결කරයි

ශ්‍රී ලාංකික නිවෙස් හා ව්‍යාපාරවලට සහනයක් ලබාදෙමින්, රට මුහුණදෙන අඛණ්ඩ ආර්ථික පීඩාවන් මධ්‍යයේ පාරිභෝගිකයන් තවදුරටත් මූල්‍ය බරකට ලක් නොවන ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි

ගෙවීම් ශේෂය නැවතත් පීඩනයට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) මෑතකදී නිකුත් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වී ඇති අතර, දේශයේ නාজූකී ආර්ථික…

02 Jul 2026 Discuss