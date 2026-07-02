ජනාධිපති අකේඩී 7–8% වර්ධනයක් ඉලක්ක කරයි; තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉලෙක්ට්රොනික් අංශ කෙරෙහි දැඩි අවධානයක්
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉතා ඉහළ අභිලාෂකාමී ආර්ථික දැක්මක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඉදිරි වසරවල දී වාර්ෂික සියයට 7 සිට 8 දක්වා වර්ධන ඉලක්කයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙය රටේ වර්තමාන වර්ධන වේගය වන සියයට 5 ට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ඉදිරි පිනක් වේ.
මෑතකදී පැවති නිල අවස්ථාවක දී අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා, තොරතුරු තාක්ෂණ, විද්යුත් හා ඉලෙක්ට්රොනික් අංශ මෙම වර්ධන උපාය මාර්ගයේ මූලික ස්තම්භ ලෙස හඳුනා ගත්තේය. ජාතික ආර්ථික ප්රගතියේ ගමන් බලය ලෙස ඉහළ අගයකින් යුත් දැනුම් පදනම් කරගත් කර්මාන්ත කෙරෙහි ස්ථිර ප්රතිපත්ති දිශානතියක් ඔහු ඉස්මතු කළේය.
උසස් තාක්ෂණ කර්මාන්ත දෙසට උපාය මාර්ගික හැරවුමක්
ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පදනම නවීකරණය කිරීමට හා ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය සහ සංචාරක ව්යාපාරය වැනි සම්ප්රදායික අංශ කෙරෙහි රටේ ඓතිහාසික යැපීම අඩු කිරීමට රජය දරන පුළුල් ප්රයත්නය පිළිබිඹු කරයි. තොරතුරු තාක්ෂණ හා ඉලෙක්ට්රොනික් අංශ උපාය මාර්ගික ප්රමුඛතා තත්ත්වයට ඔසවා තැබීමෙන් ආණ්ඩුව ඉන්දියාව, මැලේසියාව හා වියට්නාමය වැනි කලාපීය සම වයස් රටවල සංවර්ධන ගමන් මාර්ගවලට සම අනුකූල ව රූප සටහනක් සකස් කරන බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණ හා ව්යාපාර ක්රියාවලි කළමනාකරණ අංශය මෑත වසරවල ස්ථාවර වර්ධනයක් දක්වා ඇති අතර, අපනයන ආදායමට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දෙමින් සිටී. කෙසේ වෙතත්, කුසලතා හිඩැස්, යටිතල පහසුකම් සීමාවන් හා නොගැලපෙන ප්රතිපත්ති සහායයේ ප්රතිඵලයක් ලෙස කර්මාන්තයේ සම්පූර්ණ විභවය තවමත් ප්රයෝජනයට ගෙන නොමැති බව විශ්ලේෂකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති.
වර්තමාන හා ඉලක්ක ගත වර්ධන වේගය අතර පරතරය පියවීම
වර්තමාන හා ඉලක්ක ගත වර්ධන වේගය අතර සියයට දෙක සිට තුන දක්වා ඇති පරතරය පියවීමට ස්ථාවර ආයෝජන, ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සහ දේශීය ව්යවසායකයන් හා විදේශ ආයෝජකයන් දෙඅංශයටම හිතකර පරිසරයක් අවශ්ය වේ. රජය විසින් විසඳීමට අවශ්ය ප්රධාන අභියෝග ලෙස පහත දෑ හඳුනාගත හැකිය:
- රට පුරා ගුණාත්මක STEM අධ්යාපනය හා තාක්ෂණික පුහුණුව ලැබීමේ හැකියාව පුළුල් කිරීම
- විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාතෙන් බැහැරව ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
- විද්යුත් හා ඉලෙක්ට්රොනික් නිෂ්පාදන අංශයට විදේශ ක්රෘත්ය ආයෝජන誘 දිනා ගැනීම
- තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා හා තාක්ෂණ නිෂ්පාදන සඳහා අපනයන ප්රවර්ධන යාන්ත්රණ ශක්තිමත් කිරීම
තොරතුරු තාක්ෂණ, විද්යුත් හා ඉලෙක්ට්රොනික් අංශ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය රජය ඉලක්ක කරගත් සියයට 7–8 වර්ධන සීමාව කරා ගෙන යෑමේ දී නිර්ණායක භූමිකාවක් ඉටු කරනු ඇතැයි ජනාධිපති දිසානායක මහතා අවධාරණය කළේය.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
2022 දී රට විදේශ ණය ගෙවීමේ දී පැහැර හැරීමකට මුහුණ දෙමින් ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්යවශ්ය භාණ්ඩ සඳහා දැඩි හිඟකමකට ලක් වූ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ක්රමක්රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටී. එතැන් සිට වර්ධනය ස්ථාවර වී ඇති අතර, රජයේ නවතම ඇස්තමේන්තු මඳ වුවද ඉදිරි ගමනක් ඉදිරිපත් කරයි.
සියයට 7 සිට 8 දක්වා සීමාවට ළඟා වීම දූපත් ජාතියට පරිවර්තනීය වෙනසක් නියෝජනය කරනු ඇති අතර, ජීවන තත්ත්වය, රැකියා අවස්ථා හා විදේශ විනිමය ඉපැයීම් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය. කෙසේ නමුත් එම දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ස්ථාවර ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම, පෞද්ගලික අංශයේ විශ්වාසය හා ස්ථාවර සාර්ව ආර්ථික පරිසරයක් අත්යවශ්ය ව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.