අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේ සිදු වූ ප්රචණ්ඩ පහරදීමකට සම්බන්ධ නගර සභා මන්ත්රීවරයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට
බදාදා අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේදී සිදු වූ පහරදීමකට සම්බන්ධ, වත්මන් නගර සභා මන්ත්රීවරයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
පූජනීය සැමරුමක් අතරතුර සිදු වූ සිද්ධිය
ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාත්මිකව අතිශයින් වැදගත් වූ අවස්ථාවක් වන මෙම උත්සවය අතරතුර සිද්ධිය ඇති වීම බොහෝ දෙනෙකු කම්පනයට පත් කර ඇත. ලංකාවට බුද්ධාගම හඳුන්වා දීම සිහිපත් කරන පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් සෑම වසරකම ලක්ෂ සංඛ්යාත භක්තිකයන් හා නරඹන්නන් අනුරාධපුරයට එක්රැස් වේ. එබැවින් කියැවෙන ප්රචණ්ඩ හැසිරීම මහජනතාව සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන්නන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට හේතු වී ඇත.
අත්අඩංගුවට ගත්තන් අතර මන්ත්රීවරයෙකු
පහරදීමෙන් අනතුරුව තිදෙනා අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය තහවුරු කළ අතර, නගර සභා මන්ත්රීවරයෙකුගේ සම්බන්ධීතාව, මැතිවරණයෙන් තේරී පත් වූ නිලධාරීන්ගෙන් අපේක්ෂිත හැසිරීම පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කර ඇත. සැකකරුවන් තිදෙනාගේ අනන්යතාවය බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යයි
සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු දැනට අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. වින්දිතයා හෝ වින්දිතයන් පිළිබඳ විස්තර, පහරදීමේ ස්වභාවය හෝ උත්සව භූමියේදී ගැටුම ඇති වීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය තවමත් කිසිදු තොරතුරක් නිකුත් කර නොමැත.
අභියෝගයට ලක් වූ පුද්ගලයෙකුගේ කීර්තිනාමය සහ කියැවෙන ප්රහාරය සිදු වූ පූජනීය සන්දර්භය හේතුවෙන්, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.