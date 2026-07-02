Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට සම්බන්ධ නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට සම්බන්ධ නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බදාදා අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේදී සිදු වූ පහරදීමකට සම්බන්ධ, වත්මන් නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පූජනීය සැමරුමක් අතරතුර සිදු වූ සිද්ධිය

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාත්මිකව අතිශයින් වැදගත් වූ අවස්ථාවක් වන මෙම උත්සවය අතරතුර සිද්ධිය ඇති වීම බොහෝ දෙනෙකු කම්පනයට පත් කර ඇත. ලංකාවට බුද්ධාගම හඳුන්වා දීම සිහිපත් කරන පොසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් සෑම වසරකම ලක්ෂ සංඛ්‍යාත භක්තිකයන් හා නරඹන්නන් අනුරාධපුරයට එක්රැස් වේ. එබැවින් කියැවෙන ප්‍රචණ්ඩ හැසිරීම මහජනතාව සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට හේතු වී ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත්තන් අතර මන්ත්‍රීවරයෙකු

පහරදීමෙන් අනතුරුව තිදෙනා අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය තහවුරු කළ අතර, නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ සම්බන්ධීතාව, මැතිවරණයෙන් තේරී පත් වූ නිලධාරීන්ගෙන් අපේක්ෂිත හැසිරීම පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. සැකකරුවන් තිදෙනාගේ අනන්‍යතාවය බලධාරීන් විසින් තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යයි

සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු දැනට අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. වින්දිතයා හෝ වින්දිතයන් පිළිබඳ විස්තර, පහරදීමේ ස්වභාවය හෝ උත්සව භූමියේදී ගැටුම ඇති වීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය තවමත් කිසිදු තොරතුරක් නිකුත් කර නොමැත.

අභියෝගයට ලක් වූ පුද්ගලයෙකුගේ කීර්තිනාමය සහ කියැවෙන ප්‍රහාරය සිදු වූ පූජනීය සන්දර්භය හේතුවෙන්, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වයට — ආර්ථික සුළං දිශාව ගැන විශේෂඥයෝ සතුටු වෙමිනුත් අවවාද කරති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වයට — ආර්ථික සුළං දිශාව ගැන විශේෂඥයෝ සතුටු වෙමිනුත් අවවාද කරති

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය වී ඇති අතර, නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සුවය ලබමින් සිටින දිවයිනේ ගමනේ…

02 Jul 2026 Discuss
සුරේෂ් සල්ලේ මුරපද භාර දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු හේතු හතරක් ගම්මන්පිල පෙන්වා දෙයි Sinhala

සුරේෂ් සල්ලේ මුරපද භාර දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු හේතු හතරක් ගම්මන්පිල පෙන්වා දෙයි

හිටපු ඇමතිවරයා සහ පිවිතුරු හෙළ උරුමය (පිහෙඋ) නායක උදය ගම්මන්පිල, හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (රාබුසේ) අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේට සිය මුරපද පරීක්ෂකයන්ට භාර දීමට බල…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත් ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ග්‍රීසිය, තායිලන්තය සහ පෘතුගාලය පසු කරමින් ගෝලීය සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉදිරිය අත්පත් කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත් ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ — ග්‍රීසිය, තායිලන්තය සහ පෘතුගාලය පසු කරමින් ගෝලීය සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉදිරිය අත්පත් කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය සංචාරක රංගනයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත් ගමනාන්තය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත — ග්‍රීසිය, පෘතුගාලය,…

02 Jul 2026 Discuss