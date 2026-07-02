Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සමඟ ඇති සම්බන්ධතා තහවුරු වෙයි — 2025 අවබෝධතා ගිවිසුම ජයග්‍රහණයක් ලෙස තිල්වින් සිල්වා සඳහන් කරයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සමඟ ඇති සම්බන්ධතා තහවුරු වෙයි — 2025 අවබෝධතා ගිවිසුම ජයග්‍රහණයක් ලෙස තිල්වින් සිල්වා සඳහන් කරයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ (ජවිපෙ) මහලේකම් තිල්වින් සිල්වා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, 2025 වර්ෂයේ දී අත්සන් තබන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමක් මඟින් ජවිපෙ සහ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය (සීපීසී) අතර දීර්ඝකාලීනව පවත්වාගෙන ආ සම්බන්ධතාවය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වී ඇති බවත්, එය දෙපක්ෂය අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරන බවත් ය.

ගැඹුරු වෙමින් පවතින දේශපාලන හවුල්කාරිත්වය

තිල්වින් සිල්වා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කළේ වම්පාර්ශ්වික පක්ෂ දෙකක් අතර ඇති කරගත් මෙම විධිමත් ගිවිසුමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරමිනි. ඔහු එම අවබෝධතා ගිවිසුම හඳුන්වා දුන්නේ ජවිපෙ සහ සීපීසී ව වඩාත් සමීප දේශපාලන සමගිකත්වයකට ගෙනෙන සන්ධිස්ථාන පියවරක් ලෙස ය. මෙම ගිවිසුම, හුවමාරු කරගත් මතවාදී පොදු භූමිය මෙන්ම පක්ෂ මට්ටමෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර සහයෝගිතාව ශ්‍රේෂ්ඨ කිරීමේ අන්‍යෝන්‍ය අභිරුචිය ද පිළිබිඹු කරන බව සලකනු ලැබේ.

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක නායකත්වය දරන ජාතික ජන බලවේගයේ (ජජබ) හරය වන ජවිපෙ, මෑත වර්ෂවලදී තම පක්ෂ ජාලයන් හරහා වඩාත් ක්‍රියාශීලී විදේශ ප්‍රතිපත්ති ව්‍යාප්තියක් ගෙන ගොස් ඇති අතර, සීපීසී සමඟ ඇති සම්බන්ධතාව ජවිපෙයේ ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර සබඳතාවලින් එකක් ලෙස කැපී පෙනේ.

ශ්‍රී ලංකා-චීන සම්බන්ධතාවලට ඇති වැදගත්කම

ජවිපෙ සහ සීපීසී අතර පක්ෂ මට්ටමේ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ චීනය සමඟ ඇති රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා ආර්ථික සම්බන්ධකම් කෙරෙහි පුළුල් ප්‍රතිඵල ඇති කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අර්බුද-පශ්චාත් ප්‍රකෘතිය කළමනාකරණය කරමින් ආයෝජන හා සංවර්ධන හවුල්කාරිත්ව ගවේෂණය කරන මෙවන් කාලයක් තුළ මෙය වඩාත් සාර්ථකව කළ හැකි ය.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම දෙපක්ෂය අතර ඇති මතවාදී හා උපායමාර්ගික සමගිකත්වයේ විධිමත් පිළිගැනීමක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, දෙපක්ෂයම මාක්ස්-ලෙනින්වාදී දේශපාලන සම්ප්‍රදායන්හි මූලයන් බෙදා ගනී. එවැනි ගිවිසුම් සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලන නියෝජිත මණ්ඩල හුවමාරු, ප්‍රතිපත්ති සාකච්ඡා, සහ සාමාජික සංවිධාන අතර සහයෝගී වැඩසටහන් සඳහා මාර්ගය විවර කරයි.

ජවිපෙයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ජාත්‍යන්තර තත්ත්වය

2024 අග භාගයේ ජජබ ලබාගත් ඓතිහාසික මැතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් පසුව, ජවිපෙ ආසියාව හා ඉන් ඔබ්බෙහි පිහිටි විවිධ දේශපාලන සංවිධාන සමඟ සම්බන්ධ වෙමින් තම ජාත්‍යන්තර පක්ෂ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වය පුළුල් කිරීමට ඉදිරිපත් වී ඇත. අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමක් හරහා සීපීසී සමඟ ඇති සම්බන්ධතාවය විධිමත් කිරීම, ජාගත දේශපාලන වේදිකාවේ විශ්වාසනීය හා ක්‍රියාශීලී ක්‍රීඩකයකු ලෙස ස්ථාපිත වීමේ පක්ෂයේ අභිප්‍රාය අවධාරණය කරයි.

ජවිපෙ ධූරාවලිය තුළ ජ්‍යෙෂ්ඨතම චරිතයන්ගෙන් කෙනෙකු වන තිල්වින් සිල්වා, පක්ෂයේ සංවිධානාත්මක හා මතවාදී දිශානතිය මෙහෙය වීමේ දී ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. ගිවිසුම කෙරෙහි ඔහු දැක්වූ අනුමැතිය, බෙයිජිං හි ආණ්ඩු කෙරෙන පක්ෂය සමඟ ගැඹුරු සම්බන්ධකමකට ශක්තිමත් අභ්‍යන්තර සහාය ලැබෙන බව සංඥා කරයි.

2025 අවබෝධතා ගිවිසුමේ ඇතුළත් නිශ්චිත විධිවිධාන හා වැඩසටහන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, දෙපක්ෂය එහි කොන්දේසි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරිපත් වීමත් සමඟ ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ප්‍රසිද්ධියට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තුර් සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහවුරු කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තුර් සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත තරඟ දෙකේ ටෙස්ට් තරඟාවලියේ දිනයන් නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇති අතර, එම සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ…

02 Jul 2026 Discuss
ආර්ථික පීඩාව මධ්‍යයේ රජය මාස හයක් සඳහා ජල ගාස්තු凍결කරයි Sinhala

ආර්ථික පීඩාව මධ්‍යයේ රජය මාස හයක් සඳහා ජල ගාස්තු凍결කරයි

ශ්‍රී ලාංකික නිවෙස් හා ව්‍යාපාරවලට සහනයක් ලබාදෙමින්, රට මුහුණදෙන අඛණ්ඩ ආර්ථික පීඩාවන් මධ්‍යයේ පාරිභෝගිකයන් තවදුරටත් මූල්‍ය බරකට ලක් නොවන ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි

ගෙවීම් ශේෂය නැවතත් පීඩනයට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) මෑතකදී නිකුත් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වී ඇති අතර, දේශයේ නාজූකී ආර්ථික…

02 Jul 2026 Discuss