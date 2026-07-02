Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තුර් සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහවුරු කරයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා තුර් සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ඉන්දියාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත තරඟ දෙකේ ටෙස්ට් තරඟාවලියේ දිනයන් නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇති අතර, එම සංචාරය අගෝස්තු 15 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිතව ඇත. මෙම නිවේදනය තුළින් මෙletme වසරේ කලාපයේ වඩාත්ම ඇසිල්ලෙන් බලාපොරොත්තු වූ ද්විපාර්ශ්වික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පිළිබඳ නිශ්චිතතාවක් ලැබෙයි.

ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා චක්‍රයේ කොටසක් වන තරඟාවලිය

තරඟ දෙකේ මෙම ටෙස්ට් තරඟාවලිය, දැනට පැවැත්වෙන ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා (WTC) චක්‍රයේ කොටසක් ලෙස සැලකෙන අතර, එය ජාතික ආඩම්බරයට ඔබ්බෙන් ද වැදගත්කමක් උසුලයි. ශූරතා වගුවේ තම ස්ථානය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් යුත් දෙරටම WTC ලකුණු ලබා ගැනීමට දැඩි උනන්දුවකින් සිටිනු ඇත.

දැනට ඉන්දියාව WTC වගුවේ පස්වන ස්ථානයේ සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාව හයවන ස්ථානය හිමිකරගෙන සිටී. ලකුණු ඔට්ටුවේ තිබෙන හෙයින්, ලයන්ස්ලාගේ ගෙදර පිටියේ දී දැඩි තරඟකාරිත්වයක් ඇති කරනු ඇතැයි පොරොන්දු වෙන මෙම තරඟාවලියෙන් ජය ගැනීමට කණ්ඩායම් දෙකම ඉතා දිරිගැන්වී සිටිනු ඇත.

අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

ලොව ප්‍රමුඛ ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ සත්කාරකත්වය ලබමින් සිදු කෙරෙන මෙම සංචාරය, ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රධාන ක්‍රිකට් අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. ශ්‍රී ලාංකික රසිකයින්ට, ශක්තිමත් ඉන්දීය කණ්ඩායමකට එරෙහිව ගෙදර පිටියේ දී ඉහළ මට්ටමේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නරඹන්නට ලැබෙන දුර්ලභ අවස්ථාවකි.

  • ආකෘතිය: තරඟ දෙකේ ටෙස්ට් තරඟාවලිය
  • සංචාරය ආරම්භ වන දිනය: අගෝස්තු 15
  • සන්දර්භය: ICC ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා චක්‍රය
  • දැනට WTC ස්ථාන: ඉන්දියාව (5 වැනි), ශ්‍රී ලංකාව (6 වැනි)

ක්‍රීඩාංගණ විස්තර ඇතුළු සම්පූර්ණ කාලසටහන ඉදිරි දිනවල දී ක්‍රිකට් මණ්ඩල දෙකම නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්, ටිකට් විකිණීම සහ තරඟ ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ලැබෙන නැවත නිවේදන ගැන අවධානයෙන් සිටින ලෙස දැනුවත් කෙරේ.

ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා වගුවේ ශක්තිමත් පදනමක් සඳහා රටවල් දෙකම සටන් කරන හෙයින්, මෙම තරඟාවලිය ජාතීන් දෙකටම තීරණාත්මක තරගයක් බවට පත්වෙමින් පවතී.

සූදානම් කටයුතු වේගවත් වෙමින් පවතින මෙවේලේ, ක්‍රීඩාවේ දිගම ආකෘතියෙහිදී හොඳ ලෙස පුහුණු වූ ඉන්දීය කණ්ඩායමකට එරෙහිව ජාතික කණ්ඩායමේ සූදානම කෙරෙහි සමස්ත අවධානයම යොමු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ආර්ථික පීඩාව මධ්‍යයේ රජය මාස හයක් සඳහා ජල ගාස්තු凍결කරයි Sinhala

ආර්ථික පීඩාව මධ්‍යයේ රජය මාස හයක් සඳහා ජල ගාස්තු凍결කරයි

ශ්‍රී ලාංකික නිවෙස් හා ව්‍යාපාරවලට සහනයක් ලබාදෙමින්, රට මුහුණදෙන අඛණ්ඩ ආර්ථික පීඩාවන් මධ්‍යයේ පාරිභෝගිකයන් තවදුරටත් මූල්‍ය බරකට ලක් නොවන ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළි කරයි

ගෙවීම් ශේෂය නැවතත් පීඩනයට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) මෑතකදී නිකුත් කළ නවතම දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම ගිණුම් හිඟය පුළුල් වී ඇති අතර, දේශයේ නාজූකී ආර්ථික…

02 Jul 2026 Discuss
චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සමඟ ඇති සම්බන්ධතා තහවුරු වෙයි — 2025 අවබෝධතා ගිවිසුම ජයග්‍රහණයක් ලෙස තිල්වින් සිල්වා සඳහන් කරයි Sinhala

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය සමඟ ඇති සම්බන්ධතා තහවුරු වෙයි — 2025 අවබෝධතා ගිවිසුම ජයග්‍රහණයක් ලෙස තිල්වින් සිල්වා සඳහන් කරයි

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ (ජවිපෙ) මහලේකම් තිල්වින් සිල්වා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, 2025 වර්ෂයේ දී අත්සන් තබන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමක් මඟින් ජවිපෙ සහ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂය…

02 Jul 2026 Discuss