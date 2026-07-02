ආර්ථික පීඩාව මධ්යයේ රජය මාස හයක් සඳහා ජල ගාස්තු凍결කරයි
ශ්රී ලාංකික නිවෙස් හා ව්යාපාරවලට සහනයක් ලබාදෙමින්, රට මුහුණදෙන අඛණ්ඩ ආර්ථික පීඩාවන් මධ්යයේ පාරිභෝගිකයන් තවදුරටත් මූල්ය බරකට ලක් නොවන ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට නිලධාරීන් තීරණය කරමින්, ඉදිරි මාස හයක කාලය සඳහා ජල ගාස්තු වෙනස් නොකරන බව රජය නිවේදනය කර ඇත.
ජල ගාස්තු ක්ෂණිකව ඉහළ නොනගී
ජල සැපයුම භාරව කටයුතු කරන අමාත්යවරයා මෙම තීරණය තහවුරු කරමින්, ඉදිරි මාස හය තුළ ජල ගාස්තු ඉහළ නංවන ලෙස කිසිදු සංශෝධනයක් ක්රියාත්මක නොකරන බව මහජනතාවට සහතික කළේය. රටේ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් මත දිගින් දිගටම පැටවෙන ජීවන වියදම් බර සැහැල්ලු කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව ගත් හිතාමතා ප්රයත්නයක් ලෙස මෙම පියවර සැලකේ.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන් මගේදී බොහෝ අත්යාවශ්ය උපයෝගිතා සේවා හා භාණ්ඩ නැවත නැවත මිල සංශෝධනවලට ලක්ව ඇති කාලයකදී මෙම නිවේදනය ලැබේ. ජල ගාස්තු ස්ථාවරව තබාගැනීම, ජාතික ජල සැපයුම් ජාලය මත රඳා සිටින දිවයිනේ ලක්ෂ සංඛ්යාත නිවෙස්වලට යම් සහනයක් ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ පියවරක්
මෙම තීරණය, ජනගහනයේ අවදානමට ලක්විය හැකි කොටස් ආරක්ෂා කිරීමේ අවශ්යතාව හා රාජ්ය මූල්ය පීඩාවන් අතර සමතුලිතතාවයක් ගොඩනැගීමේ රජයේ පුළුල් ප්රයත්නයක් පිළිබිඹු කරන බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති. ජලය මූලික අවශ්යතාවයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය ප්රතිපත්තියේ සංවේදී ක්ෂේත්රයක් ලෙස දිගු කලක් පැවති අතර, ගාස්තු ඉහළ නැංවීමක් සාමාන්යයෙන් සැලකිය යුතු මහජන කනස්සල්ලට හේතු වේ.
රෙගුලේටරී මෙහෙයුම් පිරිවැය සමඟ උපයෝගිතා මිළ ගණන් සමපාත කිරීමේ පීඩනයට රජය ලක්ව ඇතත්, අවම වශයෙන් කෙටි කාලීනව හෝ, මෙවර නිලධාරීන් පාරිභෝගික සුභසාධනයට ප්රමුඛතාව ලබාදී ඇති බව පෙනේ.
මාස හය ඉක්මවූ පසු ඇති වන තත්ත්වය
කෙසේ වෙතත්, මෙම කැටි කිරීම මාස හය ගෙවී ගිය පසු අනාගත සංශෝධනයක් ප්රතික්ෂේප නොකරයි. රාජ්ය ජල සැපයුම් ආයතනවලට තවමත් ඇති මූල්ය අභියෝග හමුවේ විශේෂයෙන්ම, ඉදිරි මාසවල රජය තත්ත්වය නැවත සමාලෝචනය කරන විට පාරිභෝගිකයන් හා ක්ෂේත්ර පාර්ශ්වකරුවන් ඉතා සුක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
දැනට නම්, පුළුල් පරාසයක භාණ්ඩ හා සේවාවල ඉහළ ගිය මිල ගණන් සමඟ දිනපතා පොරබදන ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙම නිවේදනය තාවකාලික නමුත් ස්වාගතාර්හ සහනයක් ලබාදේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.