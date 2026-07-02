Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සුරේෂ් සල්ලේ මුරපද භාර දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු හේතු හතරක් ගම්මන්පිල පෙන්වා දෙයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සුරේෂ් සල්ලේ මුරපද භාර දීම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු හේතු හතරක් ගම්මන්පිල පෙන්වා දෙයි

හිටපු ඇමතිවරයා සහ පිවිතුරු හෙළ උරුමය (පිහෙඋ) නායක උදය ගම්මන්පිල, හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (රාබුසේ) අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේට සිය මුරපද පරීක්ෂකයන්ට භාර දීමට බල නොකළ යුතු ප්‍රධාන හේතු හතරක් ඉදිරිපත් කරමින්, ඔහු වෙනුවෙන් පෙරට පැමිණ හිස ඔසවා ඇත.

සල්ලේ වෙනුවෙන් ප්‍රසිද්ධ පෙනී සිටීමක්

ජාතික ආරක්ෂාව සහ පාලනය පිළිබඳ කරුණුවලදී නිර්භීත අදහස් දැක්වීම නිසා ප්‍රසිද්ධ, පළපුරුදු දේශපාලන චරිතයක් වන ගම්මන්පිල, අද නිකුත් කළ නිවේදනයක් මගින් තම ස්ථාවරය පැහැදිලි කළේය. පෞද්ගලික මුරපද භාර දීම නීතිමය වශයෙන් සැකසහිත මෙන්ම අනතුරුදායකද විය හැකි බව ඔහු තර්ක කළ අතර, එම ඉල්ලීම නැවත සලකා බලන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

හේතු හතර

  • ස්වයං අභියෝගයට එරෙහි අයිතිය: තමාට එරෙහිව සාක්ෂි ලෙස භාවිත කළ හැකි මුරපද ලබා දීමට ඕනෑම පුද්ගලයෙකු බල කිරීම, කිසිදු පුද්ගලයෙකු ස්වයං වරදකරුවෙකු කිරීමට නොකළ යුතු බවට වූ මූලික නීතිමය මූලධර්මය උල්ලංඝනය කරන බව ගම්මන්පිල තර්ක කළේය.
  • ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල: හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ බුද්ධි අංශ නිලධාරියෙකු ලෙස, සල්ලේගේ ඩිජිටල් ගිණුම් සහ සන්නිවේදනවල ඉතා සංවේදී රාජ්‍ය තොරතුරු අඩංගු විය හැකිය. එවැනි දත්ත හෙළිදරව් කිරීම ජාතික ආරක්ෂාවට සහ කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වන බුද්ධි මෙහෙයුම්වලට බරපතළ තර්ජනයක් විය හැකි බව ගම්මන්පිල අවවාද කළේය.
  • නිසි නීතිමය රාමුවක් නොමැතිකම: ඩිජිටල් මුරපද බලෙන් හෙළිදරව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින නීතිමය විධිවිධාන ප්‍රමාණවත් ලෙස ආමන්ත්‍රණය නොකරන බවත්, එබැවින් පවතින නීතිය යටතේ එවැනි ඉල්ලීමක් නීතිමය වශයෙන් සැකසහිත බවත් පිහෙඋ නායකයා තර්ක කළේය.
  • අවභාවිතය සඳහා ඇති හැකියාව: සල්ලේගේ පෞද්ගලික සන්නිවේදනවලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව, නීත්‍යානුකූල විමර්ශන අරමුණු වෙනුවට දේශපාලන අරමුණු සඳහා යොදා ගැනීමේ අවදානමක් ඇති බව ගම්මන්පිල ප්‍රකාශ කළ අතර, එය මෙම ක්‍රියාවලියේ අඛණ්ඩතාවය යටපත් කළ හැකි බවද සඳහන් කළේය.

පුළුල් දේශපාලන සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධි අංශය සහ එහි හිටපු නායකත්වය වෙත දැඩි අවධානය යොමු වී ඇති මෙවේලෙහිදී මෙම ප්‍රකාශ නිකුත් විය. රාජපක්ෂ පාලන සමයේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ අධිපති ලෙස කටයුතු කළ සුරේෂ් සල්ලේ, අරගලය පසු යුගයේ, පෙර රජයන්හි ප්‍රධාන නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම් පරීක්ෂා කිරීමේදී සැලකිය යුතු දේශපාලන අවධානයක් ලබා ගත් චරිතයකි.

සල්ලේ සම්බන්ධ නඩුව තවදුරටත් දේශපාලන විවාදයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇති බව ගම්මන්පිලගේ මැදිහත්වීම සංඥා කරන අතර, හිටපු නිලධාරීන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන යයි ඔවුන් හඳුන්වා දෙන ක්‍රමවේදය ගැන විපක්ෂ චරිත ක්‍රමයෙන් හඬ නගමින් සිටිති.

ඕනෑම විමර්ශනයක් පුරාම, දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ අතීත භූමිකාව කුමක් වුවත්, සියලු පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතු බවත්, නිසි ක්‍රියා පිළිවෙතට අනුව කටයුතු කළ යුතු බවත් ගම්මන්පිල 촉求 කළේය. නඩුවේ දියුණුව සිය පක්ෂය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ට සංවේදී ඩිජිටල් තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමට බල කිරීමේ පුළුල් ඇඟවීම් ගැන නීති විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ද ස්ථාවර ගන්නා විට, ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත මෙම මතභේදය තීව්‍ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ REGROW ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් මිලියන 150 ක් අනුමත කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ REGROW ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් මිලියන 150 ක් අනුමත කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ REGROW ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන හරහා රටේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ලැබීමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව විසින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 150…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වයට — ආර්ථික සුළං දිශාව ගැන විශේෂඥයෝ සතුටු වෙමිනුත් අවවාද කරති Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වයට — ආර්ථික සුළං දිශාව ගැන විශේෂඥයෝ සතුටු වෙමිනුත් අවවාද කරති

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ඉහළ මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය වී ඇති අතර, නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සුවය ලබමින් සිටින දිවයිනේ ගමනේ…

02 Jul 2026 Discuss
අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට සම්බන්ධ නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමකට සම්බන්ධ නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු සහ තවත් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

බදාදා අනුරාධපුර පොසොන් උත්සව භූමියේදී සිදු වූ පහරදීමකට සම්බන්ධ, වත්මන් නගර සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇතුළු පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.…

02 Jul 2026 Discuss