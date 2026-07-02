සුරේෂ් සල්ලේ මුරපද භාර දීම ප්රතික්ෂේප කළ යුතු හේතු හතරක් ගම්මන්පිල පෙන්වා දෙයි
හිටපු ඇමතිවරයා සහ පිවිතුරු හෙළ උරුමය (පිහෙඋ) නායක උදය ගම්මන්පිල, හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා (රාබුසේ) අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේට සිය මුරපද පරීක්ෂකයන්ට භාර දීමට බල නොකළ යුතු ප්රධාන හේතු හතරක් ඉදිරිපත් කරමින්, ඔහු වෙනුවෙන් පෙරට පැමිණ හිස ඔසවා ඇත.
සල්ලේ වෙනුවෙන් ප්රසිද්ධ පෙනී සිටීමක්
ජාතික ආරක්ෂාව සහ පාලනය පිළිබඳ කරුණුවලදී නිර්භීත අදහස් දැක්වීම නිසා ප්රසිද්ධ, පළපුරුදු දේශපාලන චරිතයක් වන ගම්මන්පිල, අද නිකුත් කළ නිවේදනයක් මගින් තම ස්ථාවරය පැහැදිලි කළේය. පෞද්ගලික මුරපද භාර දීම නීතිමය වශයෙන් සැකසහිත මෙන්ම අනතුරුදායකද විය හැකි බව ඔහු තර්ක කළ අතර, එම ඉල්ලීම නැවත සලකා බලන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
හේතු හතර
- ස්වයං අභියෝගයට එරෙහි අයිතිය: තමාට එරෙහිව සාක්ෂි ලෙස භාවිත කළ හැකි මුරපද ලබා දීමට ඕනෑම පුද්ගලයෙකු බල කිරීම, කිසිදු පුද්ගලයෙකු ස්වයං වරදකරුවෙකු කිරීමට නොකළ යුතු බවට වූ මූලික නීතිමය මූලධර්මය උල්ලංඝනය කරන බව ගම්මන්පිල තර්ක කළේය.
- ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල: හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ බුද්ධි අංශ නිලධාරියෙකු ලෙස, සල්ලේගේ ඩිජිටල් ගිණුම් සහ සන්නිවේදනවල ඉතා සංවේදී රාජ්ය තොරතුරු අඩංගු විය හැකිය. එවැනි දත්ත හෙළිදරව් කිරීම ජාතික ආරක්ෂාවට සහ කඩිනමින් ක්රියාත්මක වන බුද්ධි මෙහෙයුම්වලට බරපතළ තර්ජනයක් විය හැකි බව ගම්මන්පිල අවවාද කළේය.
- නිසි නීතිමය රාමුවක් නොමැතිකම: ඩිජිටල් මුරපද බලෙන් හෙළිදරව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ පවතින නීතිමය විධිවිධාන ප්රමාණවත් ලෙස ආමන්ත්රණය නොකරන බවත්, එබැවින් පවතින නීතිය යටතේ එවැනි ඉල්ලීමක් නීතිමය වශයෙන් සැකසහිත බවත් පිහෙඋ නායකයා තර්ක කළේය.
- අවභාවිතය සඳහා ඇති හැකියාව: සල්ලේගේ පෞද්ගලික සන්නිවේදනවලට ලබා ගැනීමේ හැකියාව, නීත්යානුකූල විමර්ශන අරමුණු වෙනුවට දේශපාලන අරමුණු සඳහා යොදා ගැනීමේ අවදානමක් ඇති බව ගම්මන්පිල ප්රකාශ කළ අතර, එය මෙම ක්රියාවලියේ අඛණ්ඩතාවය යටපත් කළ හැකි බවද සඳහන් කළේය.
පුළුල් දේශපාලන සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි අංශය සහ එහි හිටපු නායකත්වය වෙත දැඩි අවධානය යොමු වී ඇති මෙවේලෙහිදී මෙම ප්රකාශ නිකුත් විය. රාජපක්ෂ පාලන සමයේ රාජ්ය බුද්ධි සේවාවේ අධිපති ලෙස කටයුතු කළ සුරේෂ් සල්ලේ, අරගලය පසු යුගයේ, පෙර රජයන්හි ප්රධාන නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම් පරීක්ෂා කිරීමේදී සැලකිය යුතු දේශපාලන අවධානයක් ලබා ගත් චරිතයකි.
සල්ලේ සම්බන්ධ නඩුව තවදුරටත් දේශපාලන විවාදයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇති බව ගම්මන්පිලගේ මැදිහත්වීම සංඥා කරන අතර, හිටපු නිලධාරීන් ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්රියාත්මක වන යයි ඔවුන් හඳුන්වා දෙන ක්රමවේදය ගැන විපක්ෂ චරිත ක්රමයෙන් හඬ නගමින් සිටිති.
ඕනෑම විමර්ශනයක් පුරාම, දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ අතීත භූමිකාව කුමක් වුවත්, සියලු පුද්ගලයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කළ යුතු බවත්, නිසි ක්රියා පිළිවෙතට අනුව කටයුතු කළ යුතු බවත් ගම්මන්පිල 촉求 කළේය. නඩුවේ දියුණුව සිය පක්ෂය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති බවද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.
බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ට සංවේදී ඩිජිටල් තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමට බල කිරීමේ පුළුල් ඇඟවීම් ගැන නීති විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ද ස්ථාවර ගන්නා විට, ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත මෙම මතභේදය තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.