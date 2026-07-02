හිටපු ඇමති එස්.එම්. චන්ද්රසේන මහතාට බඩඉරිඟු බීජ අක්රමිකතා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දූෂණ චෝදනා
හිටපු ඇමති එස්.එම්. චන්ද්රසේන මහතා බඩඉරිඟු බීජ සම්බන්ධ දූෂණ නඩුවක් මත කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ දොෂාභියෝගයට ලක් කර ඇති අතර, මෙය ශ්රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන රාජ්ය අංශ මූල්ය වංචා විමර්ශනවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මෙම නඩු කටයුත්තේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
කොළඹ මහාධිකරණයේදී දොෂාභියෝගපත්ර භාර දීම
කොළඹ මහාධිකරණයේ පැවති විභාගයේදී චන්ද්රසේන මහතාට දොෂාභියෝගපත්ර භාර දෙන ලද අතර, බඩඉරිඟු බීජ මිලදී ගැනීම හා බෙදා හැරීම සම්බන්ධ දූෂණ චෝදනා හිටපු ඇමතිවරයාට විරුද්ධව නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.
චන්ද්රසේන මහතා කැබිනට් ඇමතිවරයකු ලෙස කටයුතු කළ සමයේ දූෂිත හැසිරීම් සිදු වූ බවට නඟා ඇති චෝදනා මෙම නඩුවේ කේන්ද්රස්ථානය වේ. රාජ්යයට මූල්ය හානියක් සිදු කළ බඩඉරිඟු බීජ ආශ්රිත ගනුදෙනුවල අක්රමිකතා සිදු වූ බව බලධාරීන් චෝදනා කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී කටයුතුවල අවධානය දිනූ නඩුවක්
හිටපු ඇමතිවරයකුට එරෙහිව දොෂාභියෝගයක් ගොනු කිරීම, රාජ්ය බලය හා රාජ්ය සම්පත් ආරෝපිත අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් රාජ්ය නිලධාරීන් වගකිව යුතු කිරීමේ ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නය ඉස්මතු කරයි. රාජ්ය ආයතනවල වැඩි විනිවිදභාවයක් හා වගවීමක් සඳහා පුළුල් ලෙස නැඟෙන ඉල්ලීම් මධ්යයේ මෙවැනි නඩු සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිනාගෙන ඇත.
පෙර ඇමති ධුරයක් දරා සිටි චන්ද්රසේන මහතාට, මෙම චෝදනා ගොනු කිරීමත් සමඟ මහාධිකරණ කටයුතු ඉදිරියට යාමත් සමඟ, රෙගුලාරිහා නඩු විභාගයකට මුහුණ දීමේ හැකියාව දැන් ඉස්මතුව ඇත.
නිශ්චිත චෝදනා, ආරෝපිත වැරදි සිදු වූ කාල රාමුව සහ නියමිත නඩු දිනයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය තුළ ඉදිරියට ගමන් කරත්ම ප්රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම දිගින් දිගටම වර්ධනය වන කථාව අනුගමනය කරමින්, කොළඹ මහාධිකරණ කටයුතු දිග හැරෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු සපයනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.