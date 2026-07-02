කටුකුරුන්දේදී මගී බසයක් හා ත්රිරෝද රථයක් ගැටීමෙන් කාන්තාවක් හා දරුවකු මරුට
බදාදා උදෑසන කටුකුරුන්ද ප්රදේශයේදී මගී බසයක් හා ත්රිරෝද රථයක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් ගාල්ල–කොළඹ ප්රධාන මාර්ගයේදී කාන්තාවක් හා කුඩා දරුවකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූහ.
මාරාන්තික මුහුණට මුහුණ ගැටීම
ශ්රී ලංකාවේ කාර්යබහුලතම වෙරළබඩ මාර්ග කොටස් අතර ගණනය වන මෙම ප්රධාන මාර්ගයේදී ප්රචණ්ඩ ලෙස ඉදිරිපස ගැටුමකට ලක් වූ ත්රිරෝද රථයේ ගමන් කළ කාන්තාව හා දරුවා එම ගැටීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස මිය ගියහ. මෙම මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් දේශීය බලධාරීන් විසින් දැනට විමර්ශනය කරනු ලබයි.
ශ්රී ලාංකික මාර්ගවල නැවත නැවත සිදු වන ඛේදවාචකය
ගාල්ල–කොළඹ ප්රධාන මාර්ගය රටේ හදිසි අනතුරු බහුලම මාර්ග අතර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හඳුනාගෙන ඇති අතර, අධික වාහන ගමනාගමනය, නොසැලකිලිමත් ලෙස වාහන අතිික්රමණය කිරීම හා මාර්ග ආරක්ෂා නීති ක්රියාත්මක කිරීමේ අඩුපාඩු හේතුවෙන් නිතර නිතර ගැටීම් සිදු වේ. ත්රිරෝද රථ හා විශාල වාහන අතර ඇති වන අනතුරු විශේෂයෙන් සාමාන්ය දෙයක් වී ඇති අතර, කුඩා වාහනයේ දුර්වල ආරක්ෂාව හේතුවෙන් ඒවා බොහෝ විට මරණ ගණනාවකට හේතු වේ.
මාර්ග ආරක්ෂා ව්යාපාරිකයින් ප්රධාන මාර්ග ඔස්සේ ක්රියාත්මක කිරීමේ පියවර තීව්ර කරන ලෙස, එනම් අනතුරුදායක රිය පැදවීමට දැඩි දඬුවම් පැනවීම සහ වැඩිදියුණු කළ රථවාහන කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපිත කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් නැවත නැවතත් ඉල්ලා සිටිති.
බලධාරීන්ගේ ප්රතිචාරය
සිදුවීමෙන් අනතුරුව පොලිසිය හා හදිසි ප්රතිචාර සේවා සිදුවීම් ස්ථානයට ළඟා විය. ගැටුමට හේතු නිර්ණය කිරීම සහ බස් රථ රියදුරාට හෝ සම්බන්ධ වෙනත් පාර්ශ්වකරුවන්ට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා තවදුරටත් විමර්ශන සිදු කෙරේ.
මෙම මරණ, වාර්ෂිකව සිය ගණනක් ජීවිත බිලිගන්නා ශ්රී ලංකාව පුරා සවිස්තරාත්මක මාර්ග ආරක්ෂා ප්රතිසංස්කරණ ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක කිරීමේ අවශ්යතාවය කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.