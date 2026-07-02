නැගෙනහිර පළාතේ SDIG වරුණ ජයසුන්දර CID ප්රශ්නකිරීම් සඳහා කැඳවයි
නැගෙනහිර පළාතේ ජ්යෙෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති (SDIG) වරුණ ජයසුන්දර, පොලිස් මූලාශ්රවලට අනුව, කොළඹ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) ඉදිරියේ පවත්වාගෙන යනු ලබන පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරියට ඉදිරිපත් වී තිබේ.
ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියා ප්රශ්නකිරීම් සඳහා කැඳවේ
ඉහළ පොලිස් නිලධාරියෙකු CID ඉදිරියේ පෙනී සිටීම මෙම පරීක්ෂණයේ වැදගත් තතු හෙළිදරව් කිරීමක් ලෙස සැලකෙන අතර, පරීක්ෂකයින් විසින් ජයසුන්දර මහතාගෙන් අදාළ විමර්ශනය සඳහා අවශ්ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන බව විශ්වාස කෙරේ. SDIG ට තොරතුරු ලබා දීමට කැඳවා ඇති පරීක්ෂණයේ නිශ්චිත ස්වභාවය මේ වන තෙක් බලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
නැගෙනහිර පළාතේ ජ්යෙෂ්ඨතම පොලිස් නිලධාරීන් අතර ස්ථානගත වන ජයසුන්දර මහතා, විමර්ශන ක්රියාවලියට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා CID නිලධාරීන් ඉදිරියේ ස්වේච්ඡාවෙන් පෙනී සිටියේය.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට යයි
බරපතළ හා සංකීර්ණ අපරාධ සම්බන්ධ කාරණා සඳහා ශ්රී ලංකා පොලිසියේ ප්රධාන විමර්ශන අංශය ලෙස ක්රියාත්මක වන CID, සිය විමර්ශනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි. විමර්ශනයේ විෂය පථය හා අදාළ කරුණු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යනු ලබත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සම්බන්ධ නිලධාරියාගේ ජ්යෙෂ්ඨභාවය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම පුළුල් අවධානයක් ඇද ගෙන ඇති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යනු සමඟ බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම ප්රවෘත්தිය දිගටම හඹා යන අතර, තවත් තොරතුරු ලැබෙනු සමඟ යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.