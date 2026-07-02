ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාමත් සමඟ කොළඹ කලා විශ්වවිද්යාලය වසා දමයි
කැම්පස් භූමියේ ඩෙංගු පැතිරීම හමුවේ තාවකාලිකව වසා දැමීමට නියෝග
කොළඹ දෘශ්ය හා රංග කලා විශ්වවිද්යාලය, එහි පරිශ්රය තුළ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව තියුණු ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් තාවකාලිකව ක්රියාකාරිත්වය අත්හිටුවීමට බල කෙරිණි. සිසුන් හා කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් අතර මදුරු රෝගය වැඩිදුරටත් පැතිරීම වැළැක්වීමේ පූර්වක්රියාමාර්ගයක් ලෙස ආයතනය වසා දැමීමට විශ්වවිද්යාල බලධාරීන් තීරණය කළහ.
සෞඛ්ය ගැටලු හමුවේ ක්ෂණික පියවර
ඩෙංගු වෛරසය සම්ප්රේෂණය කරන ඒඩීස් මදුරුවා ඉතා වේගයෙන් ජනනය විය හැකි කොළඹ වැනි නාගරික පරිසරයක ඩෙංගු උණ ඇති කරන බරපතල මහජන සෞඛ්ය අවදානම හඳුනාගත් නිලධාරීන්, රෝගය පැතිරීමත් සමඟ ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක විය. කැම්පස් භූමිය හා ගොඩනැගිලි සම්පූර්ණ පරීක්ෂාවකට හා දුමාරය ආදේශ කිරීමේ ක්රියාවලියකට ලක් කිරීමේ අරමුණින් මෙම තාවකාලික වසා දැමීම සිදු කෙරිණි.
ශ්රී ලංකාවට ඩෙංගු නොනැසෙන තර්ජනයක්
ශ්රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවතත් ඇති වන ඩෙංගු වසංගතවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, කොළඹ දිස්ත්රික්කය රටේ වඩාත්ම බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශයන් අතර අඛණ්ඩව ශ්රේණිගත වේ. බඳුන්වල, ජලනාල්වල හා භාවිතයට නොගත් උපකරණ තුළ ඇති රැඳී තිබෙන ජලය ඇතුළු මදුරු ජනනය විය හැකි ස්ථාන ඉවත් කර ගැනීමට ආයතන, නිවාස හා රැකියා ස්ථාන දිරිමත් කරන ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් නොකඩවා ඉල්ලා සිටිති.
- උණ, දරුණු හිසරදය හෝ වෙනත් ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ අත්විඳිනු ලබන්නේ නම් ඉක්මනින් වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස සිසුන් හා කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන්ට උපදෙස් දී ඇත.
- සාමාන්ය ක්රියාකාරිත්වය නැවත ආරම්භ කිරීමට කැම්පස් භූමිය ආරක්ෂිත බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් තහවුරු කරන තෙක් විශ්වවිද්යාලය වසා තැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
- දිවයිනේ සියලු ප්රදේශවල ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව සජාගව සිට වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
මෙම වසා දැමීම, ඩෙංගු සම්ප්රේෂණ අනුපාතය ඉහළ මට්ටමක පවතින කාල සීමාවල විශේෂයෙන්, අධ්යාපන ආයතනවල පිරිසිදු හා සෞඛ්යාරක්ෂිත පරිසරයක් පවත්වා ගැනීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. සෞඛ්ය පරීක්ෂණ සම්පූර්ණ වූ පසු විශ්වවිද්යාලය නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු සිසුන් හා කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් වෙත දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.