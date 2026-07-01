ලෝක බැංකුව ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනරුත්ථාපනයේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රගතියට ජාත්යන්තර පිළිගැනීමක් හිමි වෙමින්, ලෝක බැංකුව රටේ ස්වාධීනතා ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදවලින් එකක් අනුභව කළ මෙම දිවයිනේ රාජ්යය නිල වශයෙන් ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස නම් කර ඇත — මෙය අර්ථාන්විත ප්රතිව්යාවර්තනයක් සංඥා කරන සුවිශේෂී පිළිගැනීමකි.
මෙම උසස්වීමෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
ලෝක බැංකුව රටවල් වර්ගීකරණය කරන්නේ දළ ජාතික ආදායම (GNI) හෙවත් පුද්ගලානුබද්ධ ආදායම මත පදනම්වය. ඉහළ මධ්යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම, ශ්රී ලංකාව ස්ථිර ආර්ථික සංවර්ධනයක් හා නහරු ජීවන තත්ත්වයන් ගෙනහැරපාමින් ඉදිරියට ගිය රාජ්ය කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ කරයි. මෙම උසස්වීම, ගෝලීය මූල්ය ආයතනය විසින් ඇගයූ රටේ පුද්ගලානුබද්ධ ආදායමෙහි මැනිය හැකි වැඩිදියුණුවක් පිළිබිඹු කරයි.
වසර කිහිපයකට පෙර විදේශ විනිමය හිඟකම, ඉන්ධන පෝලිම් සහ බාහිර ණය සේවා කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතා ගැටලූ මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාවට, මෙම නැවත වර්ගීකරණය සංකේතාත්මකව හා ප්රායෝගිකව ඉතා වැදගත් වේ.
කැපී පෙනෙන ප්රතිව්යාවර්තනයක්
ශ්රී ලංකාව 2022 වර්ෂයේ ආර්ථික හදිසි තත්ත්වයක් ප්රකාශ කළ අතර, එය පුළුල් ජනතා නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කොට ඒ වකවානුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමට හේතු විය. ඉන් අනතුරුව රට ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) සමඟ බේරාගැනීමේ වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වූ අතර, බදු වැඩිකිරීම්, සහනාධාර කප්පාදු කිරීම් සහ විදේශ ණය බාධ්යතා ප්රතිව්යූහගත කිරීම ඇතුළු රාශියක් වේදනාකාරී නමුත් අවශ්ය මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවට නැංවීය.
ලෝක බැංකුවේ නවතම වර්ගීකරණය, ඒ ප්රතිසංස්කරණ පියවර ඵල දරන්නට ආරම්භ කර ඇති බවත්, රටට යම් වෘහත් ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් නැවත ලැබී ඇති බවත් ස්වාධීනව තහවුරු කරයි.
ප්රවේශමෙන් යුත් ශුභවාදී ඉදිරිදර්ශනයක්
මෙම උසස්වීම පුළුල් ලෙස ධනාත්මක ප්රවෘත්තියක් ලෙස සලකනු ලැබුවද, ආර්ථික විද්යාඥයින් හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන් අවධාරණය කිරීමට ඉඩ ඇත්තේ, මෙම නැවත වර්ගීකරණය සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා අවසන් වූ බවක් නොඅදහස් බවයි. ජීවන වියදම තවමත් ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ සම්පූර්ණ ප්රතිලාභ සමාජයේ සියලු පාර්ශ්වයන්ට සමසේ ලැබී නොමැත.
එසේ වුවද, ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය උසස් කිරීමට ලෝක බැංකුව ගත් තීරණය, රට සිය ප්රකෘතිමත් වීමේ මාවතේ ඉදිරියට ගෙවී යද්දී ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කිරීමටත් ජාත්යන්තර මූල්ය වෙළෙඳපොළවල රටේ තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.