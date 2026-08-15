Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 40ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 40ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 හි ශූරයන් ලෙස අභිෂේක ලබමින්, ලකුණු 40ක ආධිපත්‍යමය ජයග්‍රහණයකින් ශූරතාවය තහවුරු කර ගැනීමට සමත් වූ අතර, ඒ සමගම දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් අතර ජයෝත්සව රැල්ලක් පැතිරී ගියේය.

ආධිපත්‍යමය දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනයක්

ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම සියලු අංශවලින් ප්‍රබල ක්‍රීඩාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ලකුණු 40කින් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම පරාජය කළේ, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි සෑම මට්ටමකදීම ප්‍රකටව දිස්වන ගුණාත්මකභාවය හා පළපුරුද්ද ප්‍රදර්ශනය කරමිනි. ජය ලද ලකුණු පරතරය, තරඟාවලියේ දෙවන සීසනය නිමාවේදී ශූරතා කුසලාන ඔසවා ගැනීමට සුදුස්සන් කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ කිසිදු සැකයක් ඉතිරි නොකළේය.

ලෙජන්ඩ්වරු තවමත් ක්‍රීඩාවට දීප්තිය ගෙන දෙති

ආසියාව පුරා හිටපු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට තමන්ගේ කල් නොපිරුණු කුසලතාවය හා ක්‍රීඩාව කෙරෙහි ඇති ආදරය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් තරගාවලිය අඛණ්ඩව ගෞරවනීය වේදිකාවක් සපයයි. ශ්‍රී ලංකා රසිකයන් සඳහා, තම වීරයන් එවන් තරගාවලියක ක්‍රීඩා කර අවසානයේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස මතු වනු නැරඹීම, දිවයිනේ ආඩම්බරාත්මක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ මතකයන් නැවත අවුලවමින් ගැඹුරු හැඟීම්බර අත්දැකීමක් ලෙස දැනෙන්නකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආඩම්බරය

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් උරුමයට තවත් ආඩම්බරාත්මක පරිච්ඡේදයක් එකතු කරමින්, ජාත්‍යන්තර වෘත්තීය ජීවිතය අවසන් වී බොහෝ කලකට පසුවද ලෙජන්ඩ් ක්‍රීඩකයන්ගේ කීර්තිය තව දුරටත් තහවුරු කරයි. රටේ ක්‍රිකට් නිලූපූජිතයන් ඉහළ ගරුත්වයකින් සලකන සෙසු සියලු ම සහය දක්වන්නන් අතර මෙම ජයග්‍රහණය උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායමේ සීසන් 2 ශූරතා ජයග්‍රහණය, මෙම දිවයිනේ ක්‍රිකට්හි සැමවිටම ලක්ෂණය වූ දක්ෂතාවය හා අධිෂ්ඨානය පිළිබඳ සුදුසු සාක්ෂියක් ලෙස සදාකාලයේ නිලයේ රැඳෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියන් රෝයල්ස් පරාජය කර ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී Sinhala

ඉන්දියන් රෝයල්ස් පරාජය කර ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී

ඉන්දියන් රෝයල්ස් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් කණ්ඩායම ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 හි ශූරයන් බවට පත් වූ අතර, ක්‍රිකට් ජීවිතාන්තකරුවන් අමතක නොවන…

15 Aug 2026 Discuss
දේව්දත් පඩිකල්ගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාව තලා දමමින් ඉන්දියාව තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි Sinhala

දේව්දත් පඩිකල්ගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාව තලා දමමින් ඉන්දියාව තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

පඩිකල් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තම පැමිණීම නිවේදනය කරයි තරුණ වම්හස්ත පිතිකරු දේව්දත් පඩිකල් විසින් ලංකාවේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය අධිකාරය හා ශෛලියෙන් ගසා කෑමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
පාඩික්කල්ගේ අණදෙන ශතකය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව ආධිපත්‍යය සඳහා සූදානම් කරයි Sinhala

පාඩික්කල්ගේ අණදෙන ශතකය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව ආධිපත්‍යය සඳහා සූදානම් කරයි

පාඩික්කල් දීප්තිමත් ලෙස බැබළෙද්දී ඉන්දියාව පාලනය අත්පත් කරගනී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව තම ශක්තිය ප්‍රකාශ කළ අතර, තරුණ වම්හස්ත…

15 Aug 2026 Discuss