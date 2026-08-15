Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියන් රෝයල්ස් පරාජය කර ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියන් රෝයල්ස් පරාජය කර ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී

ඉන්දියන් රෝයල්ස් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් කණ්ඩායම ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 හි ශූරයන් බවට පත් වූ අතර, ක්‍රිකට් ජීවිතාන්තකරුවන් අමතක නොවන අවසන් මඟහල් තරඟයක් ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පුරා සැමරුම් රැල්ලක් ඇති විය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජීවිතාන්තකරුවන්ගේ අභිමානවත් ජයග්‍රහණය

ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් කණ්ඩායම ඉන්දියන් රෝයල්ස් සමඟ පැවති දැඩි තරඟකාරී මඟහල් තරඟයෙන් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව හිමි කර ගත් අතර, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දිගුකාලීන ආශාව හා දක්ෂතාව නැවතත් ඔප්පු කළේය. රටේ ආදරණීය ක්‍රිකට් නිරූ‍පකයන්ගේ මෙම ජයග්‍රහණය සමරමින් තරඟාවලිය ළඟින් අනුගමනය කළ රසිකයන් අතර දැඩි ආඩම්බරයක් ජනිත විය.

ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් තරඟාවලිය ආසියානු උපමහාද්වීපය පුරා විශ්‍රාමික ක්‍රිකට් තරු ගෙන් ගෙන ඒකරාශි කරමින්, ජීවිතාන්තකරුවන් නැවත වරක් තරඟකාරී මට්ටමින් ක්‍රීඩා කිරීම නරඹන දුර්ලභ අවස්ථාවක් රසිකයන්ට සලසා දෙයි. තරඟාවලියේ 2 වැනි සීසනය මුළු තරඟාවලිය පුරාම ත්‍රාසජනක දේශීය ව්‍යාපාරයක් ලෙස ඔප්පු කළ අතර, කලාපයේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ බහුලව කැපී පෙනෙන ජාතීන් දෙකක් අතර ආකර්ෂණීය අවසන් මඟහල් තරඟයකට එළඹිණි.

සැමරුමෙන් එක්සත් වූ ජාතියක්

ඓතිහාසික 1996 ICC ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය ඇතුළු ක්‍රිකට් උරුමය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වියළූ ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටකට මෙම නවතම ශූරතාව රටේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ තවත් ආඩම්බරවත් පරිච්ඡේදයක් එක් කරයි. තරඟාවලිය පුරාවට ලයන්ස් කණ්ඩායමේ ව්‍යාපාරය මෙම ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිත කාලය තුළ ගෘහස්ථ නාමයන් බවට පත් කළ කුසලතාව හා අත්දැකීම ප්‍රදර්ශනය කළේය.

ඉන්දියන් රෝයල්ස් සමඟ පැවති අවසන් මඟහල් තරඟය, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හි ඉහළම මට්ටමේ ක්‍රීඩා කළ සැමරුම්ලාභී නම් දෙඅංශයෙන්ම ඇතුළත් කරගනිමින් ඉතා විනෝදාත්මක සීසනයකට සුදුසු නිමාවක් ලෙස සලකුණු කළේය.

ලෙජන්ඩ්ස් ක්‍රිකට් සඳහා වැඩෙන ජනප්‍රියතාව

ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් තරඟාවලිය හිටපු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩාව සමඟ සම්බන්ධව තබා ගනිමින් කැපවූ රසික පදනමක් ප්‍රීතිමත් කරවන වේදිකාවක් ලෙස කලාපය පුරා සැලකිය යුතු ජනප්‍රියතාවක් ලබා ගනිමින් සිටී. සීසන් 2 හි සාර්ථකත්වය අනාගත සංස්කරණ ඉදිරිපිට ලීගයේ ප්‍රතිරූපය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා, ලයන්ස් කණ්ඩායමේ ශූරතා ජයග්‍රහණය, මෙම කුඩා දූපත් රාජ්‍යය ලෝක වේදිකාවේ අඛණ්ඩව නිෂ්පාදනය කළ අසාමාන්‍ය දක්ෂතාව — හා ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිත පුරාවට ගෞරවාන්විතව එම උරුමය රැගෙන ගිය ජීවිතාන්තකරුවන් — පිළිබඳ කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 40ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 40ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 හි ශූරයන් ලෙස අභිෂේක ලබමින්, ලකුණු 40ක ආධිපත්‍යමය ජයග්‍රහණයකින් ශූරතාවය තහවුරු කර ගැනීමට සමත් වූ අතර,…

15 Aug 2026 Discuss
දේව්දත් පඩිකල්ගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාව තලා දමමින් ඉන්දියාව තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි Sinhala

දේව්දත් පඩිකල්ගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාව තලා දමමින් ඉන්දියාව තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

පඩිකල් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තම පැමිණීම නිවේදනය කරයි තරුණ වම්හස්ත පිතිකරු දේව්දත් පඩිකල් විසින් ලංකාවේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය අධිකාරය හා ශෛලියෙන් ගසා කෑමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
පාඩික්කල්ගේ අණදෙන ශතකය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව ආධිපත්‍යය සඳහා සූදානම් කරයි Sinhala

පාඩික්කල්ගේ අණදෙන ශතකය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව ආධිපත්‍යය සඳහා සූදානම් කරයි

පාඩික්කල් දීප්තිමත් ලෙස බැබළෙද්දී ඉන්දියාව පාලනය අත්පත් කරගනී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව තම ශක්තිය ප්‍රකාශ කළ අතර, තරුණ වම්හස්ත…

15 Aug 2026 Discuss