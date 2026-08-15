මවුන්ට් ලැවිනියා ගරාජයේදී වෙඩි තබා මිනිසෙකු මරා දමයි
මවුන්ට් ලැවිනියාවේ හුළුදාගොඩ පාරේ පිහිටි ගරාජයක් තුළදී සිදු වූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.
මෙම මාරාන්තික වෙඩි තැබීම සිදු වූයේ එම ගරාජ භූමිය තුළදී වන අතර, සිදුවීම පිළිබඳ වාර්තා ලැබීමත් සමඟ බලධාරීන් ස්ථානයට ගොඩවී ක්රියාත්මක විය. ප්රහාරය අතරතුර පෙනී සිටි වින්දිතයා තුවාල ලද ස්ථානයේදීම මිය ගියේය.
වෙඩි තැබීම සම්බන්ධ හේතු සහ වගකිව යුත්තන් සොයා බැලීමේ විමර්ශනයක් දිනටමත් ආරම්භ කර ඇති අතර, සිදුවීමේ හේතු සහ සැකකරුවන් පිළිබඳ විස්තර තවමත් පරීක්ෂා කෙරෙමින් පවතී.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට, බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.