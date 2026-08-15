Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මවුන්ට් ලැවිනියා ගරාජයේදී වෙඩි තබා මිනිසෙකු මරා දමයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මවුන්ට් ලැවිනියා ගරාජයේදී වෙඩි තබා මිනිසෙකු මරා දමයි

මවුන්ට් ලැවිනියාවේ හුළුදාගොඩ පාරේ පිහිටි ගරාජයක් තුළදී සිදු වූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.

මෙම මාරාන්තික වෙඩි තැබීම සිදු වූයේ එම ගරාජ භූමිය තුළදී වන අතර, සිදුවීම පිළිබඳ වාර්තා ලැබීමත් සමඟ බලධාරීන් ස්ථානයට ගොඩවී ක්‍රියාත්මක විය. ප්‍රහාරය අතරතුර පෙනී සිටි වින්දිතයා තුවාල ලද ස්ථානයේදීම මිය ගියේය.

වෙඩි තැබීම සම්බන්ධ හේතු සහ වගකිව යුත්තන් සොයා බැලීමේ විමර්ශනයක් දිනටමත් ආරම්භ කර ඇති අතර, සිදුවීමේ හේතු සහ සැකකරුවන් පිළිබඳ විස්තර තවමත් පරීක්ෂා කෙරෙමින් පවතී.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට, බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියන් රෝයල්ස් පරාජය කර ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී Sinhala

ඉන්දියන් රෝයල්ස් පරාජය කර ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී

ඉන්දියන් රෝයල්ස් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ශ්‍රී ලංකන් ලයන්ස් කණ්ඩායම ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 හි ශූරයන් බවට පත් වූ අතර, ක්‍රිකට් ජීවිතාන්තකරුවන් අමතක නොවන…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 40ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 40ක ප්‍රබල ජයග්‍රහණයකින් ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 ශූරතාව දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකා ලයන්ස් කණ්ඩායම ආසියානු ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් සීසන් 2 හි ශූරයන් ලෙස අභිෂේක ලබමින්, ලකුණු 40ක ආධිපත්‍යමය ජයග්‍රහණයකින් ශූරතාවය තහවුරු කර ගැනීමට සමත් වූ අතර,…

15 Aug 2026 Discuss
දේව්දත් පඩිකල්ගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාව තලා දමමින් ඉන්දියාව තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි Sinhala

දේව්දත් පඩිකල්ගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාව තලා දමමින් ඉන්දියාව තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

පඩිකල් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තම පැමිණීම නිවේදනය කරයි තරුණ වම්හස්ත පිතිකරු දේව්දත් පඩිකල් විසින් ලංකාවේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය අධිකාරය හා ශෛලියෙන් ගසා කෑමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss