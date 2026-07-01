ඇමරිකානු උසස්ම අධිකරණය ජන්ම අයිතිවාසිකම් පුරවැසිභාවය අවසන් කිරීමට ට්රම්ප්ගේ උත්සාහය නිෂ්ප්රභ කරයි
ඓතිහාසික තීරණය ජනනය මගින් පුරවැසිභාවය ලැබීමේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය අයිතිය නැවත තහවුරු කරයි
එක්සත් ජනපද උසස්ම අධිකරණය ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්ට දැඩි නීතිමය පරාජයක් ලබා දෙමින්, ඇමරිකානු භූමියේ උපත ලැබූ පුද්ගලයින්ගේ ජන්ම අයිතිවාසිකම් පුරවැසිභාවය අහෝසි කිරීමට ඔහු නිකුත් කළ විධායක නියෝගයට එරෙහිව තීරණය ප්රකාශ කර ඇත.
මෙම තීරණය මෑත කාලීන ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය තීරණයන්ගෙන් එකක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ දහහතරවැනි සංශෝධනය පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන අර්ථකථනය නැවත තහවුරු කරයි. සිය දෙමාපියන්ගේ සංක්රමණ තත්ත්වය කුමක් වුවද, එක්සත් ජනපදය තුළ උපත ලැබූ සියලු දෙනාට පාහේ පුරවැසිභාවය සහතික කිරීම සම්ප්රදායිකව ක්රියාත්මක වී ඇත.
ට්රම්ප්ගේ නියෝගයට ආරම්භයේ සිටම අභියෝගයක්
ජනාධිපති ට්රම්ප් විධායක නියෝගයක් හරහා ජන්ම අයිතිවාසිකම් පුරවැසිභාවය අවසන් කිරීමට ක්රියා කළ අතර, එම පියවරට සිවිල් නිදහස් සංවිධාන, සංක්රමණ පෙරළිකාර කණ්ඩායම් සහ ඇමරිකානු ප්රාන්ත කිහිපයක් ඉතා ඉක්මනින් දැඩි නීතිමය විරෝධතා එල්ල කළේය. 1868 සිට ක්රියාත්මක වන දහහතරවැනි සංශෝධනයේ පෙළට සෘජුවම පටහැනි ඔහුගේ නියෝගය ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවිරෝධී බව විවේචකයෝ තර්ක කළහ.
උසස්ම අධිකරණයේ තීරණය ට්රම්ප් පරිපාලනයේ ස්ථාවරය තද ලෙස ප්රතික්ෂේප කිරීමක් නියෝජනය කරන අතර, ජාතියේ ශ්රේෂ්ඨතම අධිකරණ අධිකාරිය ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය අයිතිවාසිකම් කෙරෙහි ජනාධිපති බලය සීමා කිරීම ස්පෂ්ටව නිර්වචනය කර ඇත.
ඇමරිකානු සංක්රමණ ප්රතිපත්තිය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
ට්රම්ප් නැවතත් බ්යාංකු මන්දිරයට පැමිණීමෙන් පසු දේශපාලන විවාදයේ කේන්ද්රස්ථානය බවට පත් ව ඇති ඇමරිකානු සංක්රමණ ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් මෙම තීරණය පුළුල් ඇඟවුම් දරයි. ජන්ම අයිතිවාසිකම් පුරවැසිභාවය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ගතානුගතික ප්රතිපත්ති立案කරුවන් අතර ආකර්ෂණීය ප්රශ්නයක් ව තිබූ අතර, එය නීති විරෝධී සංක්රමණය දිරිගන්වන බව ඇතැමෝ තර්ක කළහ.
එම දෘෂ්ටිකෝණයේ විරුද්ධවාදීහු, නමුත්, ජනනය මගින් ලැබෙන පුරවැසිභාවය ජනාධිපති නියෝගයකින් පමණක් අහෝසි කළ නොහැකි මූලික ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය සහතිකයක් බව ස්ථිරව ප්රකාශ කරන අතර, උසස්ම අධිකරණය දැන් ඒ තර්කයට සිය වඩාත්ම අධිකාරීමත් අනුමැතිය ලබා දී ඇත.
ශ්රී ලාංකික හා දකුණු ආසියාතික ප්රජාවන් සඳහා වැදගත්කම
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශ්රී ලාංකික හා දකුණු ආසියාතික ප්රවාසීය ප්රජාවන්ට, ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකුට ඇමරිකානු භූමියේ උපන් දරුවන් සිටීම හේතුවෙන්, මෙම තීරණය විශේෂ අදාළත්වයක් දරයි. ජන්ම අයිතිවාසිකම් පුරවැසිභාවය අහෝසි කිරීමට ගනු ලබන ඕනෑම පියවරක් ශ්රී ලංකාව හා පුළුල් දකුණු ආසියානු කලාපය සමඟ සම්බන්ධ දහස් ගණනක් පවුල්වලට ජීවිතය වෙනස් කළ හැකි ප්රතිවිපාක ඇති කර ගත හැකිව තිබිණි.
උසස්ම අධිකරණයේ තීරණය ඒ ආරක්ෂාවන්굳ීව ක්රියාත්මකව පවතිනු ඇතිබව සහතික කරන අතර, රට පුරා සංක්රමණිකයින්ගේ ප්රජාවන්ට සැලකිය යුතු සහනාශ්වාසයක් ලබා දෙයි.
ශ්වේත මන්දිරය තීරණයට ව්යාකූල විධිමත් ප්රතිචාරයක් තවම නිකුත් කර නොමැති අතර, එම තීරණය එක්සත් ජනපදයේ සංක්රමණ ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ ing ජාතික විවාදය තීව්ර කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු පළ වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.